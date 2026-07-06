Как оформить налоговый вычет через «Госуслуги» в 2026 году: пошаговая инструкция

В 2026 году налоговый вычет можно оформить онлайн: через «Госуслуги», личный кабинет ФНС или в упрощённом порядке — если налоговая уже получила сведения о расходах. Способ подачи зависит от вида вычета, года расходов и того, есть ли НДФЛ, который можно вернуть. В обзоре Russian Business вместе с экспертами разбираемся, какие документы подготовить, как отследить статус декларации и что делать, если ФНС запросила пояснения или отказала в возврате.

Какие налоговые вычеты можно получить через «Госуслуги»

Налоговый вычет — это сумма, на которую можно уменьшить доход, облагаемый НДФЛ.С помощью вычета можно вернуть часть ранее уплаченного налога или уменьшить сумму НДФЛ при отдельных операциях — например, продаже недвижимости.

Через «Госуслуги» можно подать декларацию 3-НДФЛ для получения налогового вычета. Но это не единственный способ: в зависимости от вида вычета его можно оформить также через личный кабинет ФНС, работодателя или в упрощённом порядке.

Перед заполнением декларации стоит проверить личный кабинет налогоплательщика. Если ФНС уже получила сведения о расходах, там может появиться предзаполненное заявление. В таком случае подавать 3-НДФЛ и прикладывать подтверждающие документы не потребуется.

Юрист сервиса «Юрик.ру» Ольга Серебрякова поясняет, что при упрощённом порядке специальный пакет документов, как правило, не требуется. ФНС самостоятельно формирует заявление в личном кабинете на основании сведений, полученных от банков, медицинских, образовательных и других организаций.

Основные виды налоговых вычетов:

Социальные вычеты — на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги и другие социально значимые расходы. Порядок их предоставления регулирует статья 219 НК РФ.

— на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги и другие социально значимые расходы. Порядок их предоставления регулирует статья 219 НК РФ. Имущественные вычеты — при покупке или строительстве жилья, а также при уплате процентов по ипотеке. Условия установлены статьёй 220 НК РФ.

— при покупке или строительстве жилья, а также при уплате процентов по ипотеке. Условия установлены статьёй 220 НК РФ. Стандартные вычеты — для отдельных льготных категорий граждан и родителей детей. Обычно их предоставляет работодатель, но после окончания года недополученную сумму можно заявить в декларации 3-НДФЛ. Порядок регулирует статья 218 НК РФ.

— для отдельных льготных категорий граждан и родителей детей. Обычно их предоставляет работодатель, но после окончания года недополученную сумму можно заявить в декларации 3-НДФЛ. Порядок регулирует статья 218 НК РФ. Инвестиционные вычеты — по операциям с ценными бумагами, а также по ИИС, открытым до 31 декабря 2023 года включительно. Этот вид вычетов регулируется статьёй 219.1 НК РФ.

— по операциям с ценными бумагами, а также по ИИС, открытым до 31 декабря 2023 года включительно. Этот вид вычетов регулируется статьёй 219.1 НК РФ. Вычеты на долгосрочные сбережения — по сберегательным взносам по договорам с НПФ и операциям на ИИС, открытым с 1 января 2024 года. Порядок регулирует статья 219.2 НК РФ.

Подробнее о разных видах вычетов:

Источник: генерация

Кому подходит подача через «Госуслуги»: критерии и ограничения

Право на налоговый вычет зависит не от наличия официальной работы, а от того, уплачивал ли человек НДФЛ с дохода, к которому можно применить конкретный вид вычета.

Например, самозанятый не сможет вернуть налог на профессиональный доход, но вправе получить вычет за счёт НДФЛ, удержанного с зарплаты или другого подходящего дохода.

Для подачи декларации через «Госуслуги» потребуется подтверждённая учётная запись. Подтвердить её можно онлайн через банк-партнёр, лично в центре обслуживания — например, в МФЦ — или с помощью кода из заказного письма.

Также необходима электронная подпись. Усиленную неквалифицированную электронную подпись можно бесплатно получить в приложении «Госключ». Подойдёт и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В 2026 году можно подать декларации на возврат НДФЛ за 2023, 2024 и 2025 годы. За каждый налоговый период заполняется отдельная форма 3-НДФЛ. Расходы 2026 года по общему правилу можно будет заявить после окончания года.

Подать декларацию через «Госуслуги» не получится: без подтверждённой учётной записи;

без электронной подписи;

при отсутствии права на заявленный вид вычета;

если за соответствующий период не был уплачен НДФЛ, который можно вернуть.

К доходам, полученным с 2026 года физлицами, которые имели статус иностранного агента хотя бы один день налогового периода, налоговые вычеты по НДФЛ не применяются.

Источник: генерация

Пошаговая инструкция: как подать декларацию на вычет

Изображение к пошаговой инструкции: мокап экрана «Госуслуг», разобранный на пазлы, или изображение пошагового плана.

На сайте или в приложении «Госуслуги» услугу можно найти по запросам «налоговый вычет» или «3-НДФЛ». Затем потребуется выбрать услугу «Подача декларации 3-НДФЛ».

Декларацию также можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, войдя с подтверждённой учётной записью «Госуслуг».

Шаг 1. Подготовка документов и реквизитов

Состав документов зависит от вида вычета и года, за который он оформляется.

В большинстве случаев понадобятся:

Сведения о доходах и удержанном НДФЛ . Данные от работодателя обычно появляются в личном кабинете ФНС автоматически. Если сведений там нет, справку о доходах и суммах налога физического лица можно запросить у работодателя. Раньше этот документ назывался справкой 2-НДФЛ.

. Данные от работодателя обычно появляются в личном кабинете ФНС автоматически. Если сведений там нет, справку о доходах и суммах налога физического лица можно запросить у работодателя. Раньше этот документ назывался справкой 2-НДФЛ. Документы, подтверждающие расходы . Это могут быть справки, договоры, чеки и квитанции. Конкретный комплект зависит от вида вычета и периода расходов.

. Это могут быть справки, договоры, чеки и квитанции. Конкретный комплект зависит от вида вычета и периода расходов. Реквизиты банковского счёта для возврата налога.

В зависимости от вида вычета дополнительно могут понадобиться:

Для имущественного вычета — выписка из ЕГРН, договор приобретения жилья, акт приёма-передачи, а при возврате налога с ипотечных процентов — кредитный договор и справка банка об уплаченных процентах.

— выписка из ЕГРН, договор приобретения жилья, акт приёма-передачи, а при возврате налога с ипотечных процентов — кредитный договор и справка банка об уплаченных процентах. Для вычета на лечение — справка об оплате медицинских услуг по форме ФНС. При покупке лекарств также потребуются назначение врача и документы об оплате.

— справка об оплате медицинских услуг по форме ФНС. При покупке лекарств также потребуются назначение врача и документы об оплате. Для вычета на обучение — справка об оплате образовательных услуг, а при необходимости — документы, подтверждающие родство и очную форму обучения.

— справка об оплате образовательных услуг, а при необходимости — документы, подтверждающие родство и очную форму обучения. Для вычета на фитнес и спорт — справка об оплате услуг от организации или ИП, включённых в специальный перечень Минспорта.

— справка об оплате услуг от организации или ИП, включённых в специальный перечень Минспорта. Для стандартного вычета на детей — свидетельство о рождении ребёнка и другие документы, подтверждающие право на вычет.

Для социальных расходов с 2024 года в большинстве случаев достаточно справки об оплате услуг или уплате взносов. Для более ранних расходов могут потребоваться договоры, чеки, квитанции и копия лицензии организации, если её реквизитов нет в договоре. Исключение — покупка лекарств: для них по-прежнему нужны назначение врача и документы об оплате.

Финансовый директор компании «Финансист» Светлана Хрущёва отмечает, что одна из распространённых ошибок — прикладывать одинаковый комплект документов независимо от года расходов.

Шаг 2. Заполнение декларации 3-НДФЛ

При подаче через «Госуслуги» можно заполнить необходимые сведения на портале или загрузить XML-файл, сформированный в программе ФНС «Декларация». После этого к декларации прикладываются подтверждающие документы.

Другой вариант — заполнить форму в личном кабинете ФНС. Для этого используется раздел «Доходы» → «Декларации» → «Подать декларацию». Можно заполнить форму онлайн или загрузить готовым XML-файлом.

Сведения о доходах и удержанном налоге от работодателя могут подгрузиться автоматически. Их стоит проверить: отсутствующие или неверные данные могут повлиять на сумму вычета и увеличить срок проверки.

Для первичной декларации указывается номер корректировки «0». Затем выбирается вид вычета, вносится сумма расходов и прикладываются документы за соответствующий налоговый период.

Шаг 3. Отправка декларации и отслеживание статуса

Перед отправкой стоит проверить персональные данные, суммы расходов, приложения и реквизиты банковского счёта.

Декларация, подаваемая через «Госуслуги», подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью в приложении «Госключ» или усиленной квалифицированной электронной подписью.

При подаче через личный кабинет ФНС используется бесплатная усиленная неквалифицированная электронная подпись, сформированная в разделе «Профиль». После подписания декларация отправляется кнопкой «Отправить».

Статус декларации и ход камеральной проверки отображаются в истории заявления на «Госуслугах» или в разделе «Декларации» личного кабинета ФНС. Там же появляется информация о запросах пояснений или дополнительных документов.

Сроки возврата налогового вычета

Срок зависит от способа оформления. Камеральная проверка декларации 3-НДФЛ может занимать до трёх месяцев, а заявления на вычет в упрощённом порядке — до одного месяца. Если ФНС подтверждает право на вычет, после проверки начинается процедура возврата.

Этапы камеральной проверки ФНС: что изменилось в 2026 году

С 1 января 2026 года камеральные проверки проводят по экстерриториальному принципу. Это означает, что декларацию может рассматривать не только инспекция по месту учёта налогоплательщика, но и другой уполномоченный налоговый орган, поясняет юрист сервиса «Юрик.ру» Ольга Серебрякова.

Если ФНС обнаружит ошибки, расхождения или недостающие сведения, налогоплательщику направят требование о пояснениях или предложат внести изменения в декларацию. На предоставление пояснений обычно отводится пять рабочих дней с момента получения требования.

При упрощённом порядке камеральная проверка занимает до одного месяца. Если ФНС обнаружит признаки возможного нарушения, срок могут продлить до трёх месяцев. Уведомление об этом появится в личном кабинете налогоплательщика.

Что делать, если ФНС запрашивает дополнительные документы

«Всегда лучше общаться с налоговым органом через личный кабинет налогоплательщика», — отмечает Екатерина Болдинова, партнёр и руководитель налоговой практики Five Stones Consulting.

Порядок дальнейших действий зависит от содержания требования: Изучить требование и определить, какие пояснения или документы необходимо представить. Подготовить ответ и приложения в указанном формате. Направить материалы через личный кабинет налогоплательщика в срок, установленный в требовании. На представление пояснений в рамках камеральной проверки обычно отводится пять рабочих дней. Если подготовить документы вовремя невозможно, уведомить инспекцию о причине задержки и предполагаемой дате ответа.

Когда деньги поступят на счёт: реальные сроки в 2026 году

Если заявление на возврат и реквизиты счёта указаны в декларации 3-НДФЛ, после успешного завершения камеральной проверки ФНС запускает процедуру перечисления. При отсутствии нарушений поручение на возврат направляют не позднее следующего рабочего дня.

Если заявление на возврат не было включено в декларацию, его потребуется подать отдельно через личный кабинет ФНС. Пока заявления нет, налоговая может завершить проверку и определить сумму возврата, но перечисление денег не начнётся.

Срок может увеличиться по нескольким причинам: ФНС уточняет сведения о счёте в банке. Проверка реквизитов может занять дополнительное время.

В реквизитах допущена ошибка. Например, неверно указаны номер счёта, БИК или наименование банка.

У налогоплательщика есть задолженность. ФНС сначала зачтёт сумму возврата в счёт долгов по налогам, пеням или штрафам.

При проверке обнаружены расхождения. Налоговая может запросить пояснения или дополнительные документы.

При упрощённом порядке проверка занимает до 30 календарных дней, а после положительного решения на перечисление денег отводится до 15 дней.

Если проверка завершена, а деньги не поступили, Екатерина Болдинова рекомендует сначала уточнить статус возврата в ФНС. По словам эксперта, банк только зачисляет платёж, тогда как решение о предоставлении вычета и запуске перечисления принимает налоговая служба.

Источник: генерация

Почему могут отказать: основные ошибки и решения

ФНС может не принять декларацию из-за технических нарушений — например, неподходящего формата файла или отсутствия электронной подписи. Даже если декларация зарегистрирована, по итогам камеральной проверки налоговая может не подтвердить право на вычет полностью или частично.

Топ-5 ошибок при заполнении и как их исправить

Финансовый директор компании «Финансист» Светлана Хрущёва выделяет пять распространённых ошибок.

Неправильный номер корректировки

В первичной декларации указывают номер «1» вместо «0». В результате система воспринимает документ как уточнённый.

Решение: для первичной декларации указывается «0», для первой уточнённой — «1», для следующей — «2» и далее по порядку.

Не учтены ранее заявленные вычеты

В уточнённую декларацию добавляют новый вычет, но не переносят сведения из предыдущей версии. При этом уточнённая декларация полностью заменяет ранее поданный документ за тот же налоговый период.

Решение: в уточнённую декларацию включаются все доходы и вычеты за соответствующий год — как новые, так и заявленные ранее.

Проценты по ипотеке заявлены не за тот год

В декларацию включают проценты, уплаченные в другом налоговом периоде, или будущие платежи.

Решение: в расчёт включаются только проценты, фактически уплаченные в том году, за который подаётся декларация.

Неверно указан остаток имущественного вычета

Ошибка в остатке может привести к неправильному расчёту суммы налога к возврату.

Решение: остаток сверяется с данными личного кабинета налогоплательщика и предыдущих деклараций.

Указан неправильный год расходов

Например, расходы понесены в 2023 году, а вычет заявлен в декларации за 2024 год.

Решение: расходы заявляются за тот налоговый период, в котором они были фактически оплачены.

Что делать, если декларацию не приняли или в вычете отказали

Юрист сервиса «Юрик.ру» Ольга Серебрякова отмечает, что дальнейшие действия зависят от причины отклонения и этапа, на котором возникла проблема. Декларация могла не пройти регистрацию, либо ФНС могла отказать в вычете по итогам камеральной проверки.

Если декларацию не приняли: Изучается уведомление и устанавливается причина отказа. Проверяются формат файла, персональные данные, налоговый период и электронная подпись. После исправления ошибки декларация направляется повторно. В личном кабинете или на «Госуслугах» проверяется уведомление о регистрации документа.

Если ФНС не подтвердила право на вычет:

Изучаются акт камеральной проверки и конкретные претензии налоговой — например, расхождение сумм, отсутствие документов или неподтверждённое право на вычет. При согласии с замечаниями сведения исправляются, после чего подаётся уточнённая декларация. При несогласии с выводами ФНС направляются письменные возражения и подтверждающие документы. Срок подачи возражений составляет один месяц со дня получения акта проверки. Решение по итогам проверки можно обжаловать в вышестоящем налоговом органе.