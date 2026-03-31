Налоговый вычет за лечение в 2026 году: лимиты, документы и пошаговая инструкция

Налоговый вычет за лечение может оформить любой человек, который платит НДФЛ. Сумма возврата и набор документов зависят от нескольких условий, в том числе от вида лечения. Вместе с экспертами разобрались, как подать документы, чтобы оформление не затянулось на месяцы, и какие ошибки мешают получить возврат с первого раза.

Коротко о налоговом вычете за лечение

За расходы на медицинские услуги, лекарства и ДМС можно вернуть часть уплаченного налога — от 13 до 22% в зависимости от ставки НДФЛ.

Лечение бывает «обычным» и дорогостоящим: на «обычное» распространяется лимит расхода в 150 тыс. рублей, на дорогостоящее лимита нет.

Максимум 33 тыс. рублей в год можно вернуть за «обычное» лечение при ставке НДФЛ 22%; за дорогостоящее лечение ограничения по сумме вычета нет, но вернуть получится не больше уплаченной суммы НДФЛ.

в год можно вернуть за «обычное» лечение при ставке НДФЛ 22%; за дорогостоящее лечение ограничения по сумме вычета нет, но вернуть получится не больше уплаченной суммы НДФЛ. Кто может получить налоговый вычет за лечение : налоговые резиденты РФ, которые официально работают и платят НДФЛ.

: налоговые резиденты РФ, которые официально работают и платят НДФЛ. Срок подачи документов для получения налогового вычета за лечение : в течение трёх лет, следующих за годом оплаты лечения.

: в течение трёх лет, следующих за годом оплаты лечения. Как можно подать документы для получения налогового вычета за лечение : через личный кабинет налогоплательщика (упрощённый способ), ФНС или работодателя.

: через личный кабинет налогоплательщика (упрощённый способ), ФНС или работодателя. Срок получения вычета: от 1 до 3 месяцев.

Что такое налоговый вычет за лечение и как он работает

Что такое налоговый вычет за лечение

Налоговый вычет за лечение относится к группе социальных вычетов и позволяет вернуть часть НДФЛ, если человек оплачивал медицинские услуги, лекарства или ДМС за себя, родителей, детей, братьев, сестёр или за тех, кто нуждается в опеке (полностью недееспособные) или попечительстве (ограниченно дееспособные, несовершеннолетние от 14 до 18 лет).

Как работает механизм возврата НДФЛ

Как объясняет Марина Жирова, канд. юрид. наук, адвокат и старший партнёр Адвокатского бюро «Яблоков и партнёры», любой налоговый вычет работает как механизм снижения НДФЛ (с 1 января 2025 года с трудовых доходов граждане России должны платить НДФЛ по пятиступенчатой шкале от 13 до 22%), а не как отдельная выплата. Различаются только суммы возможного возврата и пакет документов.

На какую законодательную базу опирается возврат вычета

Основные правила для оформления вычета за лечение закреплены в подп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса (НК РФ). Важное ограничение: вычет не дадут, если лечение, лекарства или страховые взносы оплатил работодатель или государство, а не сам налогоплательщик.

Кто может получить вычет за лечение

Налоговый вычет за лечение могут получить налоговые резиденты России, которые платят НДФЛ и сами оплачивали лечение — своё или близких членов семьи.

Можно ли оформить вычет за лечение другого человека

Вычет можно получить за лечение супруга или супруги, родителей, детей и подопечных. При оформлении вычета на лечение детей действует возрастное ограничение до 18 лет, а если ребёнок учится на очной форме — до 24 лет. В ст. 219 отдельно закреплено, что по расходам на лечение и лекарства для детей и подопечных, признанных судом недееспособными, вычет предоставляется независимо от их возраста.

«Если родители состоят в браке, то вычет на ребёнка может получить любой из них, вне зависимости от того, кто из них оплачивал медицинские услуги или лекарственные препараты и на кого оформлены соответствующие документы», — отмечает Марина Жирова, адвокат, старший партнёр Адвокатского бюро «Яблоков и партнёры».

Какие условия нужно выполнить для получения вычета

Условия для получения налогового вычета зависят от того, на какую категорию медицинских расходов он оформляется.

1. Медицинские услуги. Вычет можно оформить, только если услуги оказала организация или ИП с медицинской лицензией. Вычет можно получить не за любое лечение, а только за те услуги, которые входят в перечень, утверждённый постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 № 458. Там же закреплён список дорогостоящих видов лечения, для которых действует особый порядок расчёта вычета, на который не распространяется лимит в 150 тыс. рублей.

2. Лекарства. Вычет можно получить за любые лекарства, если их назначил лечащий врач, а расходы подтверждены документами. Обычно нужен рецептурный бланк, но в некоторых случаях — например, при лечении в стационаре — сведения из выписного эпикриза.

3. ДМС. Вычет за ДМС можно оформить, только если у страховой компании есть лицензия, а договор касается исключительно медицинских услуг.

Читайте также: Как получить налоговый вычет за квартиру в 2026 году: инструкция и новые правила

За какие медицинские услуги возвращают налог

Виды медицинских услуг, которые перечислены в постановлении Правительства РФ от 08.04.2020 № 458 и по которым можно получить вычет:

медуслуги в рамках первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и дневном стационаре;

специализированная помощь в амбулаторных условиях и стационаре;

скорая, в том числе специализированная, медпомощь вне медорганизации, амбулаторно и стационарно;

медицинская эвакуация;

паллиативная помощь;

санаторно-курортное лечение.

За санаторно-курортное лечение вернуть налог можно только с той части путёвки, которая относится к лечению.

Какие правила распространяются на дорогостоящее лечение

Годовой лимит в 150 тыс. рублей на все социальные налоговые вычеты на категорию дорогостоящего лечения не действует. Поэтому в заявление на получение вычета можно включить всю фактически уплаченную сумму, но вернуть всё равно получится не больше того НДФЛ, который заявитель заплатил за год.

«Дорогостоящие медицинские услуги обозначаются кодом „2“, остальные — кодом „1“. Медицинская организация определяет код не по собственному желанию, а на основании соответствующего перечня из постановления правительства», — уточняет Марина Жирова, адвокат, старший партнёр Адвокатского бюро «Яблоков и партнёры».

Какие виды лечения не подпадают под вычет

Вычет не полагается:

за лечение за рубежом;

покупку медицинской техники и биологически активных добавок (БАД) без назначения врача;

косметические процедуры, массаж, спа;

профилактические услуги без медицинского назначения.

Не получится вернуть налог и с расходов, которые покрывались по ОМС или были оплачены работодателем либо другим лицом.

Сколько денег можно вернуть за лечение

Какой максимальный размер возврата действует в 2026 году

Прежде всего нужно отметить, что к социальным налоговым вычетам относятся вычеты на благотворительность, обучение, лечение, страхование, пенсионные взносы, независимую оценку квалификации и фитнес. И если в одном году заявляется сразу несколько видов социального вычета, они не суммируются сверх лимита 150 000 рублей, а распределяются по желанию налогоплательщика, согласно п. 2 ст. 219 НК РФ.

Например, если за год человек потратил 100 тыс. рублей на собственное обучение и 90 тыс. рублей на обычное лечение, заявить к вычету он сможет не 190 тыс., а только 150 тыс. рублей в сумме.

Юрист юридической фирмы INTELLECT Арюна Ломбоева обращает внимание, что 150 тыс. рублей — это не сумма возможного возврата, а сумма расходов, на которую можно оформить вычет.

А вот размер непосредственно возврата зависит от вида лечения и суммы НДФЛ, уплаченной за год. Максимально за «обычное» лечение можно вернуть 33 тысячи рублей — если налог за год платился по самой высокой ставке, 22%. Дорогостоящее лечение общий лимит не расходует, поэтому можно подавать заявление на другие виды социальных вычетов.

Как рассчитывать сумму налогового вычета по формуле

сумма возврата = сумма расходов, принимаемых к вычету × ставка НДФЛ, по которой облагается доход заявителя

Примеры расчёта вычета на лечение

Например, если на лечение было потрачено 40 тыс. рублей, а доход облагается по ставке НДФЛ 15%, то можно будет вернуть 6 тыс. рублей.

Или если человек, который платит НДФЛ по ставке 13%, за год потратил 220 тыс. рублей на имплантацию зубов как дорогостоящее лечение и 160 тыс. рублей на обычное лечение ребёнка, он сможет вернуть 28,6 тыс. рублей по дорогостоящему лечению (13% от дорогостоящего лечения вне лимита) и 19,5 тыс. рублей по обычному (13% в рамках лимита), суммарно 48,1 тыс. рублей.

Если же на оплату медицинских услуг, попадающих в категорию «обычного» лечения, налогоплательщик с НДФЛ 13% потратил 50 тыс. рублей на себя, 40 тыс. рублей на лечение супруги, 70 тыс. рублей — на ребёнка, а на оплату дорогостоящего лечения — 90 тыс. рублей, то будет достигнут лимит в 150 тыс. рублей на «обычное» лечение. Тогда сумма к возврату составит 31,2 тыс. рублей исходя из следующего расчёта: 13% × 150 000 + 13% × 90 000 = 31 200 рублей.

Читайте также: Налоговые вычеты в 2026 году: как вернуть до 650 000 рублей и не получить отказ — полный гайд

Какие документы нужны для оформления вычета на лечение

Набор документов зависит от того, что именно налогоплательщик заявляет к вычету: медицинские услуги, лекарства или ДМС.

По медицинским услугам — справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган от медицинского учреждения, в котором они были оказаны

Для расходов с 1 января 2024 года используется форма, утверждённая приказом ФНС России от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@.

По лекарствам — рецептурный бланк или другой медицинский документ, подтверждающий, что препарат был назначен врачом, и платёжные документы , подтверждающие покупку, например чеки из аптеки.

— или другой медицинский документ, подтверждающий, что препарат был назначен врачом, и , подтверждающие покупку, например чеки из аптеки. По ДМС — справка об уплате страховых взносов для представления в налоговый орган из страховой компании, которая оформила полис

Для расходов с 1 января 2024 года применяется форма, утверждённая приказом ФНС России от 12.10.2023 № БВ-7-11/736@.

Если вычет оформляется за супруга, родителей, детей или подопечных, к основному комплекту добавляют документы, подтверждающие родство, брак, опеку или попечительство, согласно подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ.

Как оформить налоговый вычет за лечение

Оформить вычет можно тремя способами: в упрощённом порядке через личный кабинет налогоплательщика, через работодателя или через налоговую инспекцию по декларации 3-НДФЛ.

Через личный кабинет налогоплательщика

Важно: упрощённый порядок оформления недоступен для заявления налогового вычета по расходам на лекарства.

С 1 января 2024 года в упрощённом порядке можно оформить вычет по медицинским услугам и ДМС. Декларация 3-НДФЛ и подтверждающие документы не понадобятся. Важное условие: клиника, ИП или страховая организация должна сама передать сведения о расходах в ФНС в электронном виде. Тогда в личном кабинете налогоплательщика появляется предзаполненное заявление, которое нужно подтвердить и отправить в налоговую.

Согласно п. 4 ст. 221.1 НК РФ, если сведения о получении услуг поданы до 25 февраля года, следующего за истекшим годом, ФНС сформирует заявление не позднее 20 марта; если после 25 февраля, то в течение 20 дней после получения сведений. Если организация сведения не передала, придётся действовать обычным способом — через подачу 3-НДФЛ.

Через работодателя

Оформление налогового вычета через работодателя удобно тем, что налогоплательщику не придётся ждать следующего года. Вычет можно получить до конца того года, в котором были оплачены лечение, лекарства или полис ДМС. Для этого нужно:

Подать в налоговую службу заявление о праве на получение вычета через личный кабинет или во время визита в инспекцию и приложить подтверждающие документы. Дождаться решения налоговой, которая рассмотрит заявление в течение 30 календарных дней и направит работодателю подтверждение права на вычет. Подать работодателю заявление о праве на вычет в свободной форме.

Работодатель перестанет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока сумма вычета не будет исчерпана.

Важно: работодатели на автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН) такой вычет не предоставляют.

Через налоговую инспекцию

При оформлении через налоговую действует стандартный порядок: сначала заканчивается год, в котором были произведены расходы, потом в налоговую по месту жительства подаётся декларация 3-НДФЛ с подтверждающими документами. Подать документы можно:

через личный кабинет;

при личном визите;

через МФЦ, если выбранный центр принимает 3-НДФЛ.

Срок подачи декларации 3-НДФЛ, установленный в ст. 229 п. 1 НК РФ, — до 30 апреля года, следующего за истёкшим налоговым периодом — календарным годом. Камеральная проверка 3-НДФЛ занимает до трёх месяцев, после чего налог возвращают в порядке, установленном ст. 78–79 НК РФ.

Обратиться за вычетом можно в любое время в течение трёх лет после года оплаты лечения. В 2026 году таким способом можно подать декларацию за 2025, 2024 и 2023 годы.

Читайте также: Налоговый вычет на детей в 2026 году: суммы, условия и инструкция по оформлению

В каких случаях могут отказать в вычете

Эксперты, опрошенные Russian Business, отмечают, что чаще всего налоговая отказывает, если:

у заявителя не было дохода с НДФЛ или лимит израсходован другими вычетами;

заявитель не считается налоговым резидентом России;

у медицинского учреждения нет лицензии;

оплаченная услуга не входит в утверждённый перечень;

оказанные услуги не были назначены врачом;

рецепт на препарат выписан на дату после его фактической покупки;

заявитель приложил не те документы, например чеки и договор вместо справки;

лечение было оплачено из средств фонда ОМС или за счёт работодателя;

заявитель не приложил подтверждающие документы;

заявитель ошибся в расчётах;

декларация заполнена неправильно: некорректно указаны личные данные или код корректировки в случае направления нескольких деклараций за год, неверно указан код услуги в справке, не проставлен год оплаты или указанный год не совпадает с периодом, за который заявлен вычет.

Марина Жирова, адвокат, старший партнёр адвокатского бюро «Яблоков и партнёры», обращает внимание, что использование врачебного заключения в качестве подтверждающего документа может стать причиной отказа, так как оно не заменяет рецептурный бланк и не подтверждает право на вычет за лекарства.