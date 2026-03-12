Налоговые вычеты в 2026 году: как вернуть до 650 000 рублей и не получить отказ — полный гайд

Налоговые вычеты позволяют частично вернуть уплаченный НДФЛ — например, за лечение, инвестиции или покупку жилья. Из-за сложных правил многие либо не пользуются этой возможностью, либо получают отказ от ФНС. Редакция Russian Business вместе с экспертами разобралась, какие вычеты действуют в 2026 году и как правильно оформить возврат налога.

Что такое налоговые вычеты

Налоговый вычет — это возможность уменьшить сумму, с которой работающий человек платит налог на доходы (НДФЛ), или получить обратно часть уже уплаченного налога.

Налогооблагаемый доход — это та часть заработков (например, зарплата или доход от продажи недвижимости), с которой государство взимает налог.

Как поясняет Надежда Упорова, юрист и руководитель юридической компании «Упорова и партнёры», налоговый вычет не является «подарком» от государства, а скорее возвратом части НДФЛ, который уже заплатили. Обычно работодатель удерживает этот налог из зарплаты и перечисляет его в бюджет. Когда человек оформляет вычет, государство просто возвращает часть этих денег.

Что изменилось в Налоговом кодексе за последний год

В 2026 году система налоговых вычетов не претерпела радикальных корректировок, но правила получения вычетов постепенно меняются.

Вычеты становятся более цифровыми

Одна из главных особенностей — развитие упрощённого порядка оформления вычетов. Теперь налоговая всё чаще получает данные напрямую от банков, клиник, брокеров и образовательных учреждений.

По сути, система постепенно переходит от сбора бумажных справок к автоматическому обмену данными между организациями и ФНС.

Фокус сместился на долгосрочные сбережения

Государство начало развивать налоговую политику и работать над стимулированием накоплений. Появился отдельный налоговый вычет по долгосрочным сбережениям и негосударственному пенсионному обеспечению.

Усилился контроль

ФНС стала проверять внимательнее фиктивные договоры, поддельные чеки, дробление расходов между родственниками и попытки заявить вычет без облагаемого дохода. Цифровизация позволяет быстрее выявить ошибки или попытки злоупотреблений.

Основные виды вычетов

Налоговые вычеты можно условно разделить на несколько групп в зависимости от того, с какими расходами или доходами они связаны.

Семейные и социальные вычеты

К этой категории относятся стандартные и социальные вычеты. Они связаны с личными расходами человека — например, на детей, лечение, образование или занятия спортом. Такие вычеты чаще всего оформляют обычные налогоплательщики, которые получают зарплату и платят налог на доходы физических лиц.

Инвестиционные

Эти вычеты предназначены для тех, кто инвестирует на фондовом рынке.

Например, их можно получить при использовании индивидуального инвестиционного счёта. Такой счёт позволяет либо вернуть часть налога с внесённых средств, либо освободить инвестиционную прибыль от налогообложения.

Имущественные

Такие вычеты связаны с покупкой недвижимости. Они позволяют вернуть часть налога при приобретении квартиры или дома, а также при выплате процентов по ипотеке.

Профессиональные

Профессиональный вычет применяется для предпринимателей, адвокатов, авторов или специалистов, работающих по договорам услуг, и тех, кто, по сути, «работает на себя».

Такая льгота позволяет вычитать из дохода рабочие затраты и платить налог только с фактического заработка. Например, если специалист заработал 100 000 рублей, но потратил 30 000 рублей на рабочие расходы, то налог будут считать только с 70 000 рублей.

Какие документы нужны для оформления налогового вычета

Несмотря на цифровизацию, базовое правило остаётся прежним: налоговая должна убедиться, что у человека есть право получить вычет и что заявленные им траты подтверждены. ФНС может это узнать, изучив декларацию 3-НДФЛ, справку о доходах. Кроме этого, потребуются ещё заявление на возврат налога и актуальные банковские реквизиты.

Как поясняет Людмила Никифорова, руководитель юридического агентства «ПравоНик», перечень дополнительных документов зависит от типа вычета. Например, для инвестиционных вычетов запрашивают брокерские отчёты, а для имущественного — договор купли-продажи квартиры, акт приёма-передачи и другие документы, подтверждающие право владения домом.

Три способа получить налоговый вычет

Через декларацию 3-НДФЛ

Один из самых распространённых вариантов. Процедура выглядит так:

Плательщик входит в личный кабинет Заполняет декларацию 3-НДФЛ и подаёт её после окончания налогового года Прикладывает подтверждающие право на вычет документы Отправляет заявление на возврат налога

После подачи документов налоговая проводит камеральную проверку. Она может длиться до трёх месяцев. Если вопросов не возникает, деньги обычно перечисляют примерно через месяц после её завершения.

Через работодателя

Плюс такого способа в том, что он позволяет получить вычет в любой момент без деклараций.

Потребуется:

Подтвердить право на вычет в налоговой

Дождаться подтверждающего уведомления из ФНС

Отправить его работодателю

После этого работодатель перестаёт удерживать НДФЛ из зарплаты сотрудника. Работник начинает получать зарплату в большем размере — до тех пор, пока сумма налогового вычета полностью не будет использована.

В упрощённом порядке

В личном кабинете налогоплательщика появляется уже сформированное заявление, которое нужно только проверить и подтвердить. Если всё в порядке, ФНС перечисляет деньги на счёт после проверки.

Пять ошибок, из-за которых чаще всего отказывают в вычетах

Надежда Упорова, юрист и руководитель юридической компании «Упорова и партнёры», выделила как самые распространённые следующие ошибки:

Ошибки в документах. Например, договор заключён на одного человека, а оплату проводит другой. В такой ситуация налоговая может усомниться, что расходы понёс именно заявитель.

Отсутствие подтверждающих документов. Даже если часть информации теперь передаётся автоматически, базовое правило остаётся прежним: расходы должны быть подтверждены.

Попытка получить вычет без уплаты НДФЛ. Это одна из самых распространённых иллюзий: человек потратил деньги, значит, государство должно что-то вернуть. Но если налог не уплачивался, возвращать просто нечего.

Ошибки в декларации 3-НДФЛ. Неверные коды, неточные реквизиты, путаница с годами расходов часто замедляют проверку.

Неправильное понимание лимитов. Особенно часто это происходит с имущественным вычетом: многие знают, что его дают только один раз, но не понимают, что неиспользованную часть можно переносить на следующие годы.

Также Людмила Никифорова, руководитель юридического агентства «ПравоНик» отмечает ещё одну распространённую проблему: слишком позднюю подачу документов.

Чек-лист перед подачей заявления

Чтобы избежать задержек с выплатой, перед отправкой документов стоит проверить несколько важных деталей:

Правильно ли указаны банковские реквизиты Подтверждены ли расходы документами Не превышен ли лимит вычета Есть ли у организации, оказавшей услугу, необходимая лицензия. Например, для медицинских вычетов Используется ли актуальная форма декларации 3-НДФЛ

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Есть ли возможность получить вычет за прошлые годы?

Как поясняет Алексей Головченко, управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО», закон позволяет оформить вычет за три предыдущих налоговых периода. В 2026 году можно сделать запрос за 2023, 2024 и 2025 годы, если у человека был за эти периоды облагаемый НДФЛ доход и подтверждающие это документы.

Почему может прийти камеральная проверка и что делать?

Камеральная проверка — стандартная процедура, которая автоматически начинается после подачи декларации.

По словам Надежды Упоровой, юриста и руководителя юридической компании «Упорова и партнёры», бояться этой проверки не стоит. Если инспектор обнаружит какие-то ошибки и недостающие документы, то у налогоплательщика попросят внести исправления и предоставить документы.

Когда лучше идти к налоговому консультанту?

Есть ситуации, где самостоятельная подача действительно может оказаться сложной. Например:

При продаже и покупке недвижимости в один год

При наличии инвестиционных операций и переносе убытков

При совмещении разных налоговых режимов

При отказе ФНС и необходимости обжаловать решение

При дорогостоящем лечении, обучении за границей

В этих случаях помощь специалиста часто обходится дешевле, чем цена ошибки.