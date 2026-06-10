«Москвич» планирует выпустить гибридный автомобиль — компания может начать производство вместе с китайской SAIC

Автозавод «Москвич» планирует запустить производство первого гибридного автомобиля собственного бренда в 2027 году, пишет «Коммерсант». В компании ожидают, что новинка будет стоить дороже автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, но не собираются конкурировать за статус самого доступного гибрида на российском рынке.

Компания ориентируется на сегмент «масс-премиум»

О планах выпустить гибридный автомобиль гендиректор компании Елена Фролова рассказала в интервью «Коммерсанту» на ПМЭФ–2026. Подробности проекта, включая сегмент и технические характеристики будущей модели, компания пока не раскрывает.

«Гибрид у "Москвича" точно появится», — заявила гендиректор компании «Москвич» Елена Фролова.

Елена Фролова отнесла будущую гибридную модель компании к сегменту «масс-премиум», в котором представлены автомобили Haval и Geely. Она также отметила, что гибрид будет стоить дороже машины с двигателем внутреннего сгорания из-за батареи, однако компания не планирует конкурировать за звание самого доступного гибрида на российском рынке.

По данным «Коммерсанта», сейчас самый дешёвый гибрид в России — Evolute i-Space стоимостью около 3,5 млн рублей без учёта господдержки, а цены на электромобиль «Москвич 3е» начинаются от 4,16 млн рублей.

В компании считают гибриды более универсальными, чем электромобили

Елена Фролова рассказала, что «Москвич» подробно изучал рынок электротранспорта и фиксирует рост интереса покупателей к гибридным автомобилям.

По её словам, гибриды, как и электромобили, отличаются низкими затратами на эксплуатацию и рассчитаны на долгий срок службы. При этом, по её мнению, сегодня гибриды — более универсальный вариант для российских водителей, чем полностью электрические автомобили.

Новая модель может появиться на базе технологий SAIC

Сейчас линейка бренда включает модели «Москвич 3», «Москвич 3е», «Москвич 6» и «Москвич 8». По данным источников «Коммерсанта», эти автомобили построены на базе моделей китайской JAC, которая стала первым технологическим партнёром завода.

Собеседники издания не исключают, что «Москвич» может приостановить развитие модельного ряда совместно с JAC Motors. Об этом, в частности, может говорить отказ от проекта кроссовера «Москвич 5», который рассматривался как потенциальная основа для гибридной версии. Источники не исключают, что дальнейшее развитие модельного ряда может быть связано с китайским концерном SAIC, у которого уже есть несколько гибридных моделей. Официально компании это партнёрство не подтверждают.

Контекст

Спрос на автомобили «Москвич» остаётся сдержанным, пишет «Коммерсант». По данным «Автостата», в первом квартале 2026 года бренд реализовал 2,7 тыс. автомобилей, что на 25,6% меньше, чем годом ранее. Продажи электромобиля «Москвич 3е» за этот период составили 33 машины.

При этом «Автостат» фиксирует рост спроса на гибридные автомобили: за первые четыре месяца 2026 года их продажи в России выросли в 2,3 раза год к году и достигли 19,6 тыс. машин. Доля гибридов на рынке превысила 5%, а лидерами сегмента стали Voyah российской сборки, Evolute, Geely, GAC и Lixiang.