OpenAI подала конфиденциальную заявку на IPO — компания может выйти на биржу уже в сентябре

Разработчик ChatGPT OpenAI подал конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает Reuters. Выход на биржу может состояться уже в сентябре 2026 года. Компания ориентируется на оценку до $1 трлн.

Оценка OpenAI достигла $852 млрд после рекордного раунда финансирования в апреле

Ранее СМИ сообщали, что компания могла подать конфиденциальную заявку 22 мая. Однако, по данным Reuters, OpenAI направила документы только 8 июня — позднее, чем её конкуренты.

Размер предложения, точные сроки и условия размещения разработчик ChatGPT не раскрыл. В OpenAI заявили, что детали листинга будут обсуждаться в рамках частной кампании.

В апреле 2026 года разработчик ChatGPT привлёк $122 млрд при оценке $852 млрд — это стало крупнейшим частным раундом в истории компании. Инвесторами выступили Amazon, Nvidia и SoftBank. По данным Reuters, OpenAI планирует увеличить оценку до $1 трлн перед IPO.

OpenAI снижает юридические риски перед IPO

Подготовка OpenAI к IPO сопровождалась жёсткими мерами по контролю за торговлей акциями компаниями. За несколько недель до подачи заявки разработчик ChatGPT вместе с Anthropic запретили любые несанкционированные сделки со своими акциями на вторичном рынке, объявив их недействительными. Покупатели бумаг через сторонние площадки теперь не получат статуса акционера. Anthropic также опубликовала «чёрный список» из восьми инвестиционных фирм, которым запретила торговать своими акциями.

Одновременно OpenAI устранила ключевое юридическое препятствие для IPO. 18 мая 2026 года суд отклонил иск соучредителя компании Илона Маска, который обвинял разработчика ChatGPT в незаконном преобразовании из некоммерческой структуры в коммерческую и требовал компенсацию до $150 млрд. Присяжные сочли, что миллиардер пропустил срок исковой давности, и вынесли решение в пользу OpenAI.

Конкурент Anthropic подал заявку на IPO раньше OpenAI

О подготовке к IPO одновременно заявляли несколько участников ИИ-рынка. 1 июня Anthropic сообщила о конфиденциальной подаче заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В конце мая 2026 года разработчик Claude привлек $65 млрд. После раунда финансирования Anthropic обошла OpenAI по стоимости компании — её оценка достигла $965 млрд.

Разработчик Claude также не раскрыл параметры размещения и точные сроки листинга. По данным Bloomberg, организаторами IPO могут выступить инвестиционные банки Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley.

Раньше всех заявку на IPO подал стартап Илона Маска

Первой в гонке за публичным размещением стала космический стартап Илона Маска SpaceX. 20 мая компания подала публичную заявку на IPO. Конфиденциальную заявку компания направила ещё в апреле.

SpaceX рассчитывает привлечь до $75 млрд и достичь оценки в $1,8 трлн, что может стать крупнейшим размещением в истории. Это превзойдёт рекорд нефтяной корпорации Saudi Aramco, установленный в 2019 году — тогда компаниясобрала более $29 млрд.

SpaceX планирует начать встречи с инвесторами уже 4 июня и определить цену размещения 11 июня. Cамо IPO компания намерена провести 12 июня.