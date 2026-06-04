Самый дорогой ИИ-стартап мира готовится к выходу на биржу: Anthropic подала заявку на IPO — раньше OpenAI

Американская компания Anthropic сообщила , что подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) конфиденциальную заявку на проведение IPO. К этому моменту оценка компании уже превысила $900 млрд, что позволило ей обойти OpenAI и стать самым дорогим ИИ-стартапом мира. По данным компании, годовой показатель прогнозируемой выручки (ARR) после последнего инвестиционного раунда превысил $47 млрд против $9 млрд в декабре 2025 года.

Цена акций и объём размещения Anthropic пока неизвестны

Anthropic направила в SEC заявление по форме S-1, которое необходимо для проведения первичного публичного размещения акций. Документ содержит сведения о бизнесе, финансовых показателях, рисках и целях привлечения капитала.

Компания подала заявку на IPO в конфиденциальном режиме. До завершения проверки документов Anthropic не раскрывает финансовые показатели, а параметры размещения, включая цену акций и объём предложения, пока неизвестны. В компании отметили, что сроки выхода на биржу будут зависеть от ситуации на рынке.

По данным Bloomberg, среди потенциальных организаторов размещения рассматриваются Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley.

Claude и Claude Code обеспечили взрывной рост бизнеса Anthropic

В конце мая 2026 года Anthropic привлекла $65 млрд в рамках инвестиционного раунда, после чего оценка компании превысила $900 млрд. Это позволило ей обойти OpenAI, которую рынок оценивает в $852 млрд. Anthropic стала самым дорогим ИИ-стартапом в мире: оценка компании выросла до $965 млрд — и обогнала OpenAI Читать

Годовой объём прогнозируемой выручки (ARR) Anthropic после привлечения средств превысил $47 млрд. Для сравнения: в декабре 2025 года показатель составлял $9 млрд, а в апреле 2026 года — $30 млрд.

Выручка Anthropic в I квартале 2026 года достигла $4,8 млрд, что более чем в 80 раз превышает результат аналогичного периода прошлого года. Во II квартале компания ожидает выручку около $10,9 млрд и первую в своей истории операционную прибыль на уровне примерно $559 млн.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи ранее отмечал, что главным драйвером роста стали популярность моделей Claude и запуск ИИ-инструмента Claude Code.

Главный конкурент Anthropic также готовится к IPO

К выходу на биржу готовится и OpenAI — главный конкурент Anthropic на рынке генеративного ИИ. Ранее сообщалось, что компания может конфиденциально подать документы в SEC уже 22 мая и рассчитывает провести IPO в сентябре 2026 года. Однако на данный момент о подаче заявки компания не объявляла.

По данным The Wall Street Journal, OpenAI ускорила подготовку к размещению на фоне усиливающейся конкуренции с Anthropic. В апреле 2026 года компания привлекла $122 млрд при оценке в $852 млрд. Согласно финансовой отчётности OpenAI, её выручка составляет около $2 млрд в месяц, а доля корпоративных клиентов достигла 40%.

SpaceX может выйти на биржу уже 12 июня

Помимо Anthropic и OpenAI, к IPO готовится ещё одна технологическая компания — SpaceX Илона Маска. По данным Bloomberg, размещение компании может состояться уже 12 июня при оценке около $1,8 трлн. SpaceX снизила оценку до $1,8 трлн — даже с такой капитализацией корпорация войдёт в топ-10 публичных компаний Читать

При этом SpaceX одновременно выступает для Anthropic и конкурентом, и партнёром. Как пишет Bloomberg со ссылкой на документы SpaceX, компания предоставляет разработчику Claude вычислительные мощности для работы ИИ-моделей. Стоимость контракта составляет $1,25 млрд в месяц, а соглашение действует до мая 2029 года.