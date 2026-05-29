SpaceX снизила оценку до $1,8 трлн — даже с такой капитализацией корпорация войдёт в топ-10 публичных компаний

Космическая компания SpaceX снизила целевую оценку перед выходом на биржу до $1,8 трлн после консультаций с инвесторами, сообщает Bloomberg. Ранее организация рассчитывала получить оценку выше $2 трлн. Даже с такой оценкой SpaceX войдёт в топ‑10 крупнейших публичных компаний мира.

По рыночной стоимости SpaceX уступает лишь технологическим гигантам

После переоценки капитализация SpaceX почти сравнялась с рыночной стоимостью нефтяной компании Saudi Aramco, составляющей $1,79 трлн. Выше неё находятся только технологические гиганты:

Broadcom — примерно $2,02 трлн;

Amazon — примерно $2,95 трлн;

Microsoft — примерно $3,2 трлн;

Apple — примерно $4,59 трлн;

Alphabet — примерно $4,7 трлн;

Nvidia — примерно $5,2 трлн.

Ожидается, что SpaceX начнёт встречи с инвесторами уже 4 июня и определит цену размещения 11 июня. Cамо IPO компания намерена провести 12 июня. Акции SpaceX будут размещены на американской бирже Nasdaq под тикером SPCX. Источники Bloomberg предупреждают, что даты торгов могут сдвинуться, а оценка компании — повыситься, в зависимости от реакции инвесторов.

SpaceX рассчитывает привлечь до $75 млрд — это крупнейшее IPO в истории

На конференции по интеллектуальной мобильности Samson в Тель-Авиве 19 мая Илон Маск подчеркнул, что листинг SpaceX нужно начать как можно скорее. Уже 20 мая космическая корпорация направила документы на первичное публичное размещение.

Конфиденциальную заявку на IPO SpaceX подала ещё в апреле. Даже после снижения целевой оценки компания собирается привлечь до $75 млрд. Это превзойдёт рекорд Saudi Aramco, установленный в 2019 году — тогда нефтяная корпорация собрала более $29 млрд.

xAI стала ИИ-подразделением SpaceX незадолго до объявления планов на IPO

В начале мая Илон Маск объявил о ликвидации xAI как независимого стартапа. Проект вошёл в структуру SpaceX и получил название SpaceXAI. Объединение позволит покрыть траты на обучение нейросетей и строительство дата‑центров — по данным источников Bloomberg, xAI тратила на это около $1 млрд в месяц.

После слияния в феврале 2026 года суммарная оценка объединённой компании составила примерно $1,25 трлн. SpaceX стала стоить около $1 трлн, xAI — около $250 млрд. Технологии xAI планируют использовать для орбитальных дата‑центров, а чат‑бот Grok уже применяется в службе поддержки спутников Starlink.

Контекст

В рамках подготовки к IPO SpaceX раскрыла финансовые показатели. Годовая выручка в 2025 году выросла на 33% — до $18,7 млрд, чистый убыток составил $4,9 млрд. За первый квартал 2026 года компания зафиксировала чистый убыток в $4,3 млрд.

По оценке Bloomberg Intelligence, выручка SpaceX в 2026 году может приблизиться к $20 млрд, прежде всего за счёт ракетного бизнеса и Starlink.