Илон Маск намерен ускорить IPO SpaceX — компания может подать заявку на размещение акций уже на этой неделе

Илон Маск заявил, что первичное публичное размещение акций SpaceX нужно провести как можно скорее, сообщает Bloomberg. SpaceX планирует подать заявку на размещение уже на этой неделе. Компания стремится привлечь до $75 млрд при оценке более $2 трлн, что сделает IPO крупнейшим в истории.

Маск заявил, что процесс IPO нужно запустить как можно скорее

Выступая на Международном саммите по интеллектуальной мобильности Samson в Тель-Авиве, Илон Маск заявил, что работа над первичным публичным размещением акций SpaceX уже идёт. Как пишет Bloomberg, миллиардер подчеркнул: «Нам нужно как можно скорее запустить процесс IPO SpaceX». Именно этой срочностью миллиардер объяснил своё виртуальное, а не личное участие в мероприятии, отмечает издание.

Ранее SpaceX уже конфиденциально подала документы на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сейчас компания планирует привлечь до $75 млрд при оценке более $2 трлн, что сделает IPO крупнейшим в истории, превзойдя размещение саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco в 2019 году ($29,4 млрд).

Starlink и ИИ-проекты повышают оценку SpaceX

Главным драйвером капитализации SpaceX остаётся Starlink. Именно спутниковый интернет сейчас воспринимается рынком как основной источник будущей выручки компании: инвесторы закладывают в оценку рост сети, увеличение числа абонентов и развитие direct-to-device — технологии передачи сигнала напрямую на смартфоны.

Оценку SpaceX также поддерживают коммерческие и государственные контракты, многоразовые ракеты и инвестиции в Starship. Дополнительный потенциал рынку дают AI-инфраструктура и экосистема Илона Маска — включая xAI и X.

Незадолго до размещения акций Илон Маск объявил о ликвидации проекта xAI как самостоятельной компании. Стартап станет подразделением SpaceX и получит название SpaceXAI.

Отдельно на оценку влияют вторичные сделки с акциями и байбэк: они помогают сформировать более высокую рыночную стоимость компании перед возможным IPO.

Беспилотные автомобили появятся в США к концу года

Выступая на саммите в Тель-Авиве, Илон Маск также затронул тему беспилотного транспорта, сообщает Bloomberg. По его словам, автомобили без систем безопасности «получат широкое распространение в США к концу этого года».

В ходе телефонной конференции по итогам финансового квартала в прошлом месяце Маск уточнил, что Tesla хочет запустить свои автомобили примерно в дюжине штатов к концу года. Беспилотные такси появятся в Финиксе, Майами, Орландо, Тампу и Лас-Вегасе в первой половине 2026 года.

Ранее Tesla прекратила выпуск электромобилей Model S и Model X из-за плохих продаж. Теперь компания делает ставку на беспилотные такси и производство гуманоидных роботов.