Meta* проводит реструктуризацию штата: 7 тыс. сотрудников распределят по ИИ-подразделениям — 8 тыс. будут уволены

Компания Meta* Platforms переводит 7 тыс. сотрудников на новые должности, связанные с искусственным интеллектом, сообщает Bloomberg. Перестановки в компании связаны с масштабной корпоративной реструктуризацией. Одновременно с этим на конец недели запланировано сокращение штата — Meta* сообщила об увольнении 8 тыс. человек.

Meta* планирует разделить сотрудников на небольшие команды

Новая корпоративная структура Meta* будет «более однородной» и состоящей из «меньших по численности команд», пояснила директор по персоналу компании Джанель Гейл в служебной записке, изученной Bloomberg. По её словам, реструктуризация повысит общую производительность компании и сделает работу сотрудников более плодотворной.

Согласно служебной записке, сотрудников переведут в несколько новых подразделений, которые занимаются ИИ-продуктами — в том числе AI-агентами и приложениями.

ИИ стал главным приоритетом Марка Цукерберга

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг сделал искусственный интеллект главным приоритетом компании, сообщает Bloomberg. Компания тратит сотни миллиардов долларов на таланты и инфраструктуру, необходимые для разработки больших языковых моделей, которые лежат в основе чат-ботов и других потребительских функций.

Ради компенсации этих инвестиций Meta* идёт на сокращение персонала. Компания уволит 10% сотрудников — около 8 тыс. человек. В служебной записке, изученной Bloomberg, сотрудникам рекомендовалось работать из дома в день увольнений.

Контекст

Meta* Platforms — американская технологическая корпорация, владеющая социальными сетями Facebook*, Instagram*, мессенджером WhatsApp* и другими сервисами.

Компания активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта, рассматривая его как ключевое направление для будущего роста. Так, в ноябре 2025 года компания анонсировала внедрение KPI по качеству использования ИИ сотрудниками — корпорация будет оценивать пользу для бизнеса от применения технологий.

*Meta и принадлежащие ей Instagram, WhatsApp, Facebook и Messenger признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ