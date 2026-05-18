Инвестиции в недвижимость России упали на 20% в 2026 году — сильнее всего вложения просели у коммерческих объектов

Общий объём инвестиций в недвижимость России в I квартале 2026 года составил 184 млрд рублей, сообщили Russian Business в пресс-службе CORE.XP. Это на 20% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Падение произошло из-за охлаждения в секторе коммерческой недвижимости — вложения туда сократились на 24% и достигли 153 млрд рублей.

Вложения конечных пользователей в коммерческую недвижимость сократились на 57%

Как отметил директор отдела исследований CORE.XP Василий Григорьев, объём инвестиций в недвижимость существенно снизился главным образом за счёт ухудшения сокращения вложений в коммерческий сектор. Однако в целом показатель вложений в недвижимость за I квартал 2026 года сохраняется на высоком уровне — он занимает второе место по объёму инвестиций за последние пять лет.

Так, объём вложений в коммерческую недвижимость со стороны конечных пользователей снизился более чем в два раза — до 46 млрд рублей. При этом инвестиции со стороны профессиональных инвесторов выросли на 14% — до рекордных для первого квартала 107 млрд рублей.

В жилом сегменте наблюдался небольшой рост, во многом за счёт проектов на стадии строительства, а также площадок с уже утверждёнными ТЭП, отметил Василий Григорьев.

Вложения в площадки под жильё увеличились на 5% год к году до 31 млрд рублей, что составляет 17% от общего объёма инвестиций против 13% годом ранее. Причём 28% от этой суммы — 9 млрд рублей — пришлось на девелоперские проекты уже строящихся жилых комплексов или площадок с одобренными ТЭП*ТЭП — это технико‑экономические показатели, то есть система количественных и качественных характеристик объекта строительства. Они описывают проектные решения, техническую целесообразность и экономическую эффективность планируемого или реконструируемого здания либо комплекса..

Инвестиции в офисную недвижимость уменьшились на 43%

Самое серьёзное сокращение инвестиций произошло в офисном сегменте — объём вложений упал на 43% год к году до 72 млрд рублей. Доля офисов в общей структуре недвижимости снизилась с 55% до 39%. При этом выросла доля покупки блоков и этажей в розничных офисах — с 8% до 41% от объёма сегмента.

Объём вложений в производственно-складскую недвижимость также сократился — на 15% до 17 млрд рублей. При этом почти половина этой суммы пришлась на сделки конечных пользователей из сектора потребительских товаров — 8 млрд рублей.

Ритейл стал лидером роста: инвестиции в торговую недвижимость выросли в 5,5 раза до 62 млрд рублей. 86% сделок по покупке торговых объектов пришлось на Москву, 14% — на регионы. Доля иностранных продавцов также увеличилась до 38%.

Доля инвестиционных сделок с коммерческой недвижимостью достигла 70%

Доля вложений в коммерческую недвижимость с инвестиционными целями в 2026 году достигла 70%, увеличившись на 4 п.п. к прошлому году. При этом покупки объектов под собственные нужды, напротив, сократились с 34% до 30%.

Большая часть инвестиций — 83% — пришлась на частные организации. Доля компаний с государственным участием при этом незначительно снизилась — с 18% до 17%.

CORE.XP прогнозирует годовой объём инвестиций в недвижимость в 2026 году на уровне 800–900 млрд рублей, что на 15–25% ниже показателя 2025 года.

Контекст

По итогам 2025 года совокупный объём вложений в недвижимость достиг 850 млрд рублей — это на 35% ниже рекордного 2024 года. Тогда крупные сделки РЖД по покупке офисов в Moscow Towers и Банка России по приобретению делового центра SLAVA обеспечили 70% всех вложений в сегмент.

При этом большая часть вложений — 76% — пришлась на Москву: совокупные инвестиции составили 636 млрд рублей. Основной объём вложений в столице был направлен в офисную недвижимость, жильё и складскую недвижимость.