В 2027 году «Сбер» запустит корпоративную платформу для связи: сервис объединит чаты, звонки и видеоконференции

«Сбер» планирует запустить коммуникационную платформу к 2027 году, заявил в беседе с «Коммерсантом» старший вице-президент Сбербанка Кирилл Меньшов на конференции ЦИПР 18 мая. На площадке будут доступны видеоконференции, почта, чаты, звонки, календари и ИИ-помощник на базе «ГигаЧата». За ближайшие три года компания намерена занять 20–25% рынка корпоративных коммуникаций, объём которого приблизится к 190 млрд рублей.

Тестирование коммуникационной платформы завершат до конца года

Тестирование платформы планируют завершить уже в этом году, а её полноценный запуск намечен на 2027 год. Развернуть сервис можно будет как в облаке, так и на ИТ-инфраструктуре компании-клиента.

Директор по развитию HRM-платформы K-Team Антон Бобров в комментарии для «Коммерсанта» назвал выход «Сбера» на рынок платформ для связи закономерным, указав на сильный бренд банка, доверие со стороны крупного бизнеса и развитую инфраструктуру.

Одним из поводов для запуска продукта, по его мнению, могло стать замедление работы Telegram в России, который бизнес активно использовал для внутренней коммуникации.

«Риски использования иностранных мессенджеров резко усиливают спрос на локальные альтернативные решения», — добавил директор по развитию HRM-платформы K-Team Антон Бобров.

«Сбер» будет конкурировать с МТС, VK Tech и «Яндекс 360»

После ухода Microsoft Teams и ограничений на работу иностранных сервисов отечественные игроки успели занять устойчивые позиции на рынке коммуникационных платформ. По данным J'son & Partners, лидеры этого сегмента в первом полугодии 2025 года серьёзно нарастили свою выручку:

МТС на 73%;

VK Tech — 48%;

«Яндекс 360» — 32%.

Читайте также: Телемост Яндекса, МТС Линк и другие сервисы видеосвязи в России: как бизнесу делать онлайн-встречи в 2026 году

По итогам первого квартала 2026 года количество платных аккаунтов «Яндекс 360» составило 8,3 млн. В клиентской базе сервиса — как сотрудники крупных корпораций, так и представители МСП и обычные пользователи.

В «МТС Линк» уточнили, что за аналогичный период на платформе состоялось более 2,6 млн онлайн-встреч, суммарное количество подключений участников превысило 14,5 млн. К 2029 году МТС намерена занять порядка 10% рынка российского офисного ПО.

В первом квартале 2026 года выручка направления «Сервисы продуктивности» VK WorkSpace выросла в 2,3 раза относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув 1,9 млрд рублей. Ежемесячная аудитория платных пользователей увеличилась на 23% год к году.

«Сбер» сможет занять четверть рынка платформ для бизнеса, если сделает ставку на крупных корпоративных клиентов

Планы «Сбера» занять до 25% рынка коммуникационных платформ выглядят амбициозно, но достижимо — при условии, что банк сделает ставку на крупных корпоративных заказчиков и экосистемные продажи, считает Бобров. Наращивать долю естественным путём будет непросто: у большинства компаний уже внедрены решения, интегрированные с ИТ-инфраструктурой, выстроены нормы информационной безопасности и накоплен пользовательский опыт.

Партнёр практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов отмечает, что полноценного российского аналога Microsoft Teams, Google Workspace или Slack до сих пор не существует, что даёт «Сберу» возможность занять свою нишу.