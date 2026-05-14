РЖД выставили на продажу и аренду недвижимость на 300 млрд ₽: главный лот — небоскрёб в «Москва-Сити»

РЖД выставили на продажу и сдачу в аренду недвижимость общей стоимостью свыше 300 млрд рублей, подсчитали РИА Новости. Основную часть этой суммы компания рассчитывает получить благодаря продаже небоскрёба Moscow Towers в «Москва-Сити» — стартовая цена объекта составляет 280,8 млрд рублей. Все вырученные средства РЖД планируют направить на реализацию инвестиционной программы, но подробностей компания не приводит.

Аукцион по продаже Moscow Towers запланирован на 21 мая 2026 года. Торги на повышение цены пройдут с шагом 8,4 млрд рублей.

Помимо Moscow Towers, РЖД выставили на торги Рижский вокзал в Москве — стартовая цена объекта составляет не менее 4 млрд рублей, шаг в аукционе — 200 млн рублей.

В числе других продаваемых объектов — здания с земельными участками, нежилые помещения и подъездные пути в разных регионах России. В аренду компания сдаёт помещения под гостиницы вблизи вокзалов и площади для сезонной торговли мороженым.

РЖД приобрела около 360 тыс. кв. м в комплексе Moscow Towers в 2024 году. Изначально компания планировала использовать небоскрёб под размещение собственных сотрудников, однако в конце 2025 года правительство поручило организации продать офисы для снижения долговой нагрузки, которая оценивается примерно в 4 трлн рублей.

Покупка обошлась компании в 193,1 млрд рублей. На аукцион 21 мая выставлено 242,5 тыс. кв. м — большая часть приходится на офисы и апартаменты.

Эксперты ещё в феврале 2026-го предупреждали, что найти покупателя на этих условиях будет сложно. По мнению аналитиков, проект должен оцениваться в 180–200 млрд рублей. К тому же покупателю придётся вложить около 50 млрд рублей в отделку помещения.

По оценкам консультантов, в числе потенциальных покупателей могут оказаться не более пяти частных холдингов. Не исключается, что актив могут приобрести государственные структуры.

Контекст

Правительство России одобрило продажу Рижского вокзала ещё 13 февраля. Совет директоров РЖД одобрил продажу вокзала в ноябре 2024 года. В компании объяснили: памятник архитектуры утратил транспортную функцию, и смена собственника поможет ему в обновлении.

Помимо Moscow Towers и Рижского вокзала, компания рассматривает продажу доли в Федеральной грузовой компании (ФГК). Ожидаемый доход от этой сделки оценивается в 44 млрд рублей.