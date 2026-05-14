Прогрессивная шкала НДФЛ принесла в бюджет 52 млрд ₽ за три месяца — более половины суммы заплатили москвичи

Прогрессивная шкала НДФЛ принесла в бюджет 52 млрд ₽ за три месяца — более половины суммы заплатили москвичиВ начале 2026 года жители столицы пополнили бюджет на 29 млрд рублей
За первый квартал 2026 года бюджет получил 52,4 млрд рублей от так называемого налога на богатых, сообщили «Известия» с опорой на статистику ФНС. Это на 38% больше, чем за те же три месяца прошлого года, когда прогрессивная шкала НДФЛ только начала действовать. На цифры, по словам представителей Минфина, повлиял рост зарплат и жёсткий налоговый контроль.
Прогрессивная шкала НДФЛ продолжает действовать в 2026 году
В 2025 году в России начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ, предполагающая разные ставки (от 13% до 22%) для налогоплательщиков с разным уровнем дохода. С 1 января 2025 года к налогоплательщикам в России применяется пять ставок НДФЛ:
- 13% — для годового дохода до 2,4 млн рублей;
- 15% — от 2,4 до 5 млн рублей;
- 18% — от 5 до 20 млн рублей;
- 20% — от 20 до 50 млн рублей;
- 22% — свыше 50 млн рублей.
При этом повышенный налог взимается не со всей суммы заработанных за год денег: например, при доходе в 250 тыс. рублей в месяц налог по ставке 15% начисляется только на сумму свыше 200 тыс. рублей. Прибавка сверх базовых 13% и уходит в федеральную казну.
Более половины налоговых поступлений — из Москвы
Больше всего налогов за первый квартал 2026 года заплатили жители столицы — они перечислили 28,8 млрд рублей. Это 55% от всех сборов НДФЛ. По данным Росстата, средняя зарплата в Москве — около 2,3 млн рублей в год, а значит, здесь живёт большинство тех, кто обязан платить налог более 13%.
В столице находятся головные офисы крупного бизнеса, банки и IT-компании. Чем выше официальная зарплата, тем быстрее человек перешагивает порог в 2,4 млн рублей в год, где начинают действовать ставки от 15%.
Новая система налогообложения демонстрирует положительную динамику
В пресс-службе Минфина сообщили «Известиям», что положительная динамика поступлений НДФЛ подтверждает ожидания, заложенные в финансовом плане на 2026 год. По прогнозам Министерства финансов, всего за год новая система налогообложения принесёт в бюджет страны больше 1 трлн рублей.
На цифры, как утверждает Минфин, повлиял рост зарплат (в 2025-м номинально они прибавили 13,5%), и жёсткий налоговый контроль. Власти начали внимательнее следить за дополнительной занятостью граждан и доходами от сдачи квартир.
С 2027 года правительство хочет взять под контроль крупные безналичные поступления. Если у человека за год набирается больше 2,4 млн рублей без подтверждённого источника дохода, налоговая может обратиться к нему за разъяснениями. Законопроект уже обсуждается в Госдуме.