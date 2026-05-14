Прогрессивная шкала НДФЛ принесла в бюджет 52 млрд ₽ за три месяца — более половины суммы заплатили москвичи

За первый квартал 2026 года бюджет получил 52,4 млрд рублей от так называемого налога на богатых, сообщили «Известия» с опорой на статистику ФНС. Это на 38% больше, чем за те же три месяца прошлого года, когда прогрессивная шкала НДФЛ только начала действовать. На цифры, по словам представителей Минфина, повлиял рост зарплат и жёсткий налоговый контроль.

Прогрессивная шкала НДФЛ продолжает действовать в 2026 году

В 2025 году в России начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ, предполагающая разные ставки (от 13% до 22%) для налогоплательщиков с разным уровнем дохода. С 1 января 2025 года к налогоплательщикам в России применяется пять ставок НДФЛ:

13% — для годового дохода до 2,4 млн рублей;

15% — от 2,4 до 5 млн рублей;

18% — от 5 до 20 млн рублей;

20% — от 20 до 50 млн рублей;

22% — свыше 50 млн рублей.

При этом повышенный налог взимается не со всей суммы заработанных за год денег: например, при доходе в 250 тыс. рублей в месяц налог по ставке 15% начисляется только на сумму свыше 200 тыс. рублей. Прибавка сверх базовых 13% и уходит в федеральную казну.

Более половины налоговых поступлений — из Москвы

Больше всего налогов за первый квартал 2026 года заплатили жители столицы — они перечислили 28,8 млрд рублей. Это 55% от всех сборов НДФЛ. По данным Росстата, средняя зарплата в Москве — около 2,3 млн рублей в год, а значит, здесь живёт большинство тех, кто обязан платить налог более 13%.

В столице находятся головные офисы крупного бизнеса, банки и IT-компании. Чем выше официальная зарплата, тем быстрее человек перешагивает порог в 2,4 млн рублей в год, где начинают действовать ставки от 15%.

Новая система налогообложения демонстрирует положительную динамику

В пресс-службе Минфина сообщили «Известиям», что положительная динамика поступлений НДФЛ подтверждает ожидания, заложенные в финансовом плане на 2026 год. По прогнозам Министерства финансов, всего за год новая система налогообложения принесёт в бюджет страны больше 1 трлн рублей.

На цифры, как утверждает Минфин, повлиял рост зарплат (в 2025-м номинально они прибавили 13,5%), и жёсткий налоговый контроль. Власти начали внимательнее следить за дополнительной занятостью граждан и доходами от сдачи квартир.

С 2027 года правительство хочет взять под контроль крупные безналичные поступления. Если у человека за год набирается больше 2,4 млн рублей без подтверждённого источника дохода, налоговая может обратиться к нему за разъяснениями. Законопроект уже обсуждается в Госдуме.



