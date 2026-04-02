ФНС готовится усилить мониторинг доходов физлиц: под контроль попадут переводы свыше 2,4 млн рублей в год

Безналичные доходы граждан свыше 2,4 млн рублей в год автоматически попадут под контроль налоговых органов с 2027 года, сообщает «Коммерсант». Новые меры заложены в законопроект об обмене данными о переводах россиян между ФНС и Центробанком. Инициатива позволит автоматически выявлять доходы с признаками неофициальной предпринимательской деятельности.

Доходы выше 2,4 млн рублей имеют только 3% работающих россиян

Проверять доход ФНС будет, если он превысит 2,4 млн рублей в год, сообщила «Коммерсанту» организация. Этот уровень соответствует:

максимальному доходу самозанятых;

порогу применения базовой ставки НДФЛ в 13%.

По данным Минфина за 2024 год, доходы выше этого уровня имеют лишь около 3% работающего населения — подавляющее большинство граждан под новые механизмы контроля не попадёт.

Под контроль попадут переводы, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью

Конкретные признаки подозрительных операций в законопроекте не раскрываются. Их определят отдельным соглашением между ФНС и Банком России. Однако в службе уже обозначили ключевые параметры анализа:

регулярность поступлений;

наличие исполнителей, которые связаны с заказчиком по договору;

объём и характер переводов;

иные признаки регулярного дохода.

Переводы от близких родственников, даже регулярные, под контроль попадать не будут, если они не связаны с предпринимательской деятельностью.

Налоговая сможет запрашивать у ЦБ дополнительную информацию о счетах физлиц

Если законопроект будет принят, ФНС получит доступ к дополнительной информации от регулятора. Центробанк сможет передавать налоговой сведения о физлицах, чьи операции имеют признаки бизнеса, а ФНС — запрашивать у банков выписки по счетам.

Сейчас подобные запросы возможны только в ограниченных случаях, например, во время проверок, задолженностей физлица или приостановки операций.

Поправки входят в пакет законопроектов по обелению экономики, внесённый в Госдуму. Как следует из пояснительной записки, с которой ознакомился «Коммерсант», доходы, получаемые от других физлиц в безналичной форме, сейчас полноценно не контролируются налоговым органом. Поэтому недобросовестные предприниматели могут маскировать под личные переводы оплату своих услуг, чтобы не платить налоги.

Россияне могут начать чаще получать оплату за работу в наличных, чтобы не платить налоги

Какие будут последствия, если ФНС обнаружит незадекларированные доходы, в законопроекте не уточняется. Скорее всего, сообщает «Коммерсант», ведомство проведёт дополнительную проверку и доначислит налоги физлицу за ту часть дохода, за которую не был совершен обязательный платёж ФНС.

Эксперты, на которых ссылается «Коммерсант», сообщают, что механизм расширит инструменты выявления серых доходов, но его эффективность будет зависеть от настройки алгоритмов. Среди признаков риска эксперты «Коммерсанта» называют регулярные крупные платежи, например, за аренду или многочисленные мелкие переводы от разных лиц.

Другие эксперты «Коммерсанта» считают, что усиление контроля может изменить поведение граждан. С одной стороны, возможен частичный возврат к наличным или альтернативным формам расчётов. С другой — вероятен рост числа зарегистрированных самозанятых и индивидуальных предпринимателей.





