Книга «Дикие ягодки», первый в мире ИИ-терминал и главная проблема российской экономики: итоги ПМЭФ–2026

Главными темами ПМЭФ–2026 стали развитие новой экономической модели, платформенной экономики и искусственного интеллекта. На форуме также обсуждали замедление инфляции, дефицит кадров, будущее маркетплейсов и подготовку к запуску цифрового рубля. С 3 по 5 июня участники заключили десятки соглашений, а крупнейшие компании представили новые сервисы в финансах, логистике, медиа и ИИ.

Владимир Путин обозначил контуры экономики ближайших лет

Главным событием форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ–2026. Президент назвал искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы ключевыми современными технологиями и поручил подготовить национальные стратегии их развития.

«[Наличие собственной производственной, технологической и финансовой базы, а также предсказуемая среда для бизнеса] — залог успешной работы с теми странами и инвесторами, которые заинтересованы в сотрудничестве и партнёрстве», — подчеркнул Владимир Путин на ПМЭФ–2026.

Также глава государства привёл основные показатели экономики:

зарплаты россиян за пять лет выросли на 30% в реальном выражении;

ВВП в апреле увеличился на 1,3%, розничный товарооборот — на 6,5%;

инфляция по итогам 2026 года, по прогнозу, приблизится к 5,2%;

безработица составляет 2,2%, а уровень бедности снизился до 6,7%.

Отдельно президент выступил с инициативами для бизнеса: поручил упростить переход компаний из малого бизнеса в более крупные категории и предложил сохранить действующий порог выручки для уплаты НДС на УСН.

Минфин заявил, что налоговые изменения не навредили экономике

На форуме прозвучало сразу несколько заявлений экономического и финансового блока правительства. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что поступления НДС растут быстрее прогнозов, а проведённые налоговые изменения не оказали негативного влияния на экономику.

«Несмотря на два пакета налоговых изменений, [...] были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку, нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за пять месяцев об этом красноречиво свидетельствуют», — отметил министр финансов Антон Силуанов.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что контуры новой экономической модели уже просматриваются. Среди её признаков он назвал более крепкий рубль и более высокие процентные ставки.

Одновременно Минфин подтвердил планы по поэтапному повышению НДС для трансграничной электронной торговли с 5% в 2027 году до 20% к 2030 году, а Минпромторг перенёс введение технологического сбора на электронику с сентября на декабрь 2026 года.

Wildberries — один из самых активных участников ПМЭФ–2026

Wildberries стала одним из самых активных участников ПМЭФ–2026 и представила сразу несколько заметных проектов:

WB Банк запустил сервис кредитования продавцов «Старт», а также сообщил, что за последний год вывел на рынок более 30 новых финансовых продуктов и сервисов;

компания тестирует собственный корпоративный мессенджер;

развивает туристическое направление WB Travel;

совместно с РЖД работает над развитием железнодорожной логистики для электронной торговли.

Глава Wildberries Татьяна Ким также предупредила, что главную угрозу для российских маркетплейсов сегодня представляют не локальные конкуренты, а глобальные зарубежные платформы.

«Сегодня "бомба замедленного действия" — это не конкуренция маркетплейсов с ретейлом или маркетплейсов с банками. Это распыление сил, когда нам на пятки в странах присутствия наступают глобальные гиганты», — подчеркнула на ПМЭФ–2026 глава Wildberries Татьяна Ким.

Татьяна Ким выпустила книгу об истории Wildberries

На ПМЭФ–2026 основательница Wildberries Татьяна Ким объявила о выходе книги «Дикие ягодки: начало», посвящённой истории создания и развития компании.

«В последние годы я поняла: пришло время рассказать историю Wildberries из первых уст, чтобы не осталось белых пятен, домыслов и попыток переписать нашу историю», — отметила глава маркетплейса Татьяна Ким.

По словам предпринимательницы, работа над ней велась совместно с сотрудниками компании, которые стояли у истоков бизнеса. Книга разделена на две части — до 2020 года и после него.

«Не мемуары, а наша с командой общая летопись, потому что успех Wildberries — не только моя заслуга, это результат труда многотысячной команды и доверия миллионов людей», — подчеркнула Татьяна Ким.

Ключевая ставка может опуститься до 14% уже в июне

Финансовая повестка стала одной из самых насыщенных на форуме. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин допустил снижение ключевой ставки до 14% уже на июньском заседании ЦБ, а глава ВТБ Андрей Костин заявил, что к концу 2026 года ставка может приблизиться к 12%.

ЦБ готовит цифровой рубль к массовому запуску

Банк России подтвердил на ПМЭФ–2026, что активно готовится к запуску цифрового рубля. По словам руководителя департамента национальной платёжной системы ЦБ Аллы Бакиной, крупнейшие банки уже готовы к старту проекта, хотя один-два участника рынка могут не успеть завершить подготовку к сентябрю. Регулятор также готовит решения по офлайн-использованию цифрового рубля.

Маркетплейсы договорились о новых правилах для продавцов

На ПМЭФ–2026 Wildberries, Ozon и Авито подписали дополнительное соглашение к Меморандуму о добросовестных практиках. Среди пунктов, о которых договорились крупнейшие цифровые платформы:

уравнять комиссии для российских и зарубежных продавцов,

заранее уведомлять партнёров об изменении сроков выплат,

активнее использовать искусственный интеллект для модерации карточек товаров.

Тем временем ЦБ пообещал к осени представить решения по спору вокруг скидок маркетплейсов. Конфликт между банками и платформами разгорелся из-за дополнительных скидок, которые онлайн-площадки предоставляют покупателям при оплате через собственные банковские и платёжные сервисы.

ИИ стал главным героем форума

Искусственный интеллект оказался одной из центральных тем ПМЭФ–2026.

Сбер представил первый в мире платёжный терминал с ИИ и робота Воркера на базе модели Green-VLA. На третий день форума ГигаЧат впервые стал полноценным участником деловой дискуссии, анализируя выступления спикеров в режиме реального времени.

Роскосмос и VK договорились внедрять решения на базе ИИ и цифровых помощников, а «Автодор» рассказал о разработке ИИ-системы выявления уставших водителей.

Также соглашения в сфере ИИ подписали «Автоваз» и СПбПУ, «Триколор» и Билайн, а Подмосковье и Альфа-Банк договорились о разработке совместных проектах для бизнеса.

Кадровый дефицит признали главным ограничением роста экономики

Одной из самых обсуждаемых тем форума стала нехватка сотрудников. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что до 2030 года одной только обрабатывающей промышленности потребуется около 4 млн работников. При этом всё больший спрос формируется на специалистов на стыке промышленности и ИИ.

Бенефициар AEON Роман Троценко связал кадровый дефицит с демографической ситуацией и отсутствием на рынке труда поколения 1990-х годов.

«Людей нет. <...> Просто эти люди не родились. Это как раз то самое поколение, которое должно было рождаться в 90-е годы и которое не вышло на рынок труда», — сказал Роман Троценко на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ–2026.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что традиционные источники экономического роста постепенно исчерпываются, а производительность труда пока не компенсирует нехватку кадров.

Медиа и цифровые платформы готовятся к новому этапу конкуренции

Генеральный директор VK Владимир Кириенко спрогнозировал, что к 2030 году на смартфоне пользователя останется всего 3–5 основных приложений. Одним из них он назвал «Госуслуги».

Глава «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров рассказал о подготовке нового исследования культурного кода россиян, а также заявил, что холдинг не планирует сокращения сотрудников, несмотря на необходимость оптимизировать расходы. Одновременно Rutube сообщил о росте рекламной выручки на 290% по итогам первого квартала.

На ПМЭФ представили Volga, Aurus и новую Lada Azimut

Российские автопроизводители представили на форуме сразу несколько российских автомобилей:

Volga K50,

Lada Azimut,

обновлённую Lada Niva Legend,

Aurus Senat и Senat Long;

гоночные версии Lada Vesta TCR и Iskra Cup.

«Автоваз» также сообщил о перевыполнении инвестиционных обязательств перед государством: объём вложений к концу 2025 года достигнет около 150 млрд рублей при обязательствах в 100 млрд рублей к 2030 году.