ИИ, e-commerce и инвестиции: Владимир Путин на ПМЭФ–2026 обозначил цифровые и экономические приоритеты России

Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ–2026 назвал искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения ключевыми современными технологиями. Президент поручил правительству подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Также глава государства заявил, что Россия сосредоточится на укреплении собственной IT-инфраструктуры.

Россия наращивает темпы внедрения цифровых платформ

На пленарной сессии ПМЭФ–2026 Владимир Путин президент заявил, что у России есть очень хорошие перспективы в области искусственного интеллекта. Кроме того, по его словам, Россия является одним из глобальных лидеров по показателям роста электронной коммерции.

«Заметные результаты у России в платформизации <> По динамике роста электронной коммерции порядка 30% в год у нас наблюдается. Наша страна находится в числе глобальных лидеров по этому показателю», — отметил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ–2026.

Президент поручил правительству подготовить национальные стратегии развития цифровых платформ. Также глава государства предложил обсудить развитие экосистем платформенной экономики на «Форуме будущих технологий», который состоится в начале 2027 года.

Российские платформы конкурируют с зарубежными аналогами в десятках стран

Владимир Путин заявил, что Россия занимает высокие позиции по темпам внедрения цифровых платформ, торговых маркетплейсов, решений финансовой сферы, а также в области городских сервисов, здравоохранения и образования.

«[Цифровые решения] улучшают качество жизни людей и в России, и в десятках стран мира, где успешно конкурируют с зарубежными аналогами», — отметил Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ–2026.

Глава государства также отметил, что высокие темпы роста электронной коммерции говорят о качестве российских платформенных решений, которые приносят выгоду отечественным производителям и зарубежным поставщикам.

В качестве примера Владимир Путин привёл платформу Wildberries, которая обеспечивает поставщикам, в том числе иностранным, доступ к большому рынку. Глава Wildberries Татьяна Ким в свою очередь поблагодарила президента за высокую оценку работы маркетплейса.

«Для нас это большая честь и стимул двигаться дальше. Продолжим работать на благо России, создавая лучшие возможности для отечественных и зарубежных производителей и покупателей», — приводит ТАСС слова главы Wildberries Татьяны Ким.

Россия будет развивать IT-инфраструктуру внутри страны

Владимир Путин также заявил, что Россия будет укреплять свою IT-инфраструктуру и сотрудничать в этой сфере только с теми странами, которые уважают взаимные обязательства.

Кроме того, президент отметил, что чужие сервисы поначалу могут быть удобными, однако впоследствии проявляется цена зависимости от них.

Президент заявил об отсутствии угроз для российской экономики

На пленарной сессии ПМЭФ–2026 Владимир Путин также рассказал о текущих экономических показателях России. Президент подчеркнул, что никаких угроз экономике России нет ни сегодня, ни на ближайшую перспективу, а на охлаждение государство идёт осознанно.

«Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи, но все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья если позволите так сказать, российской экономики», — отметил Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ–2026.

По его словам, перед правительством стоит задача уже с 2027 года вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики.

Россия сохраняет привлекательность для инвесторов

Во время выступления на ПМЭФ–2026 Владимир Путин отметил, что жалобы инвесторов связаны с уровнем ключевой ставки.

«Крики "караул" от инвесторов связаны с ключевой ставкой, но РФ остается привлекательной страной для инвестиций», — подчеркнул Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ–2026.

Глава государства назвал запуск нового инвестиционного цикла ключевой задачей экономики. По словам Владимира Путина, рост инвестиций является важнейшим индикатором эффективности работы властей.

Инфляция замедляется, а дефицит бюджета — ниже, чем у развитых стран

Владимир Путин заявил, что инфляция в России существенно замедлилась и продолжает снижаться. По словам президента, согласно прогнозу, по итогам 2026 года показатель приблизится к 5,2%.

Глава государства также сообщил, что дефицит бюджета России сейчас составляет 2,6% ВВП. По его словам, по итогам года показатель может увеличиться, однако останется ниже, чем у других промышленно развитых стран.