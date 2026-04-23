Ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году: текущий показатель и как он влияет на экономику

Ключевая ставка влияет на стоимость кредитов, доходность вкладов и облигаций, курс рубля, потребительские привычки и инвестиционные планы бизнеса. Повышение ставки не на всех сферах отражается негативно, а понижение — это не всегда хорошо. Вместе с экспертами разобрались, как действовать бизнесу и людям в условиях повышения и понижения ставки, чтобы сберечь и приумножить свои финансы.

Коротко о ключевой ставке

Текущее значение ключевой ставки : 15,00% годовых.

: 15,00% годовых. Ставка действует после решения Банка России от 20 марта 2026 года о снижении на 50 базисных пунктов.

Данные актуальны на 23 апреля 2026 года .

. Источник: Банк России.

Что такое ключевая ставка простыми словами

Ключевая ставка — это процент, под который Банк России даёт деньги коммерческим банкам и принимает у них деньги на депозиты. Для рынка рост или снижение ключевой ставки показывает, как меняется стоимость денег в экономике:

если ключевая ставка растёт, вслед за ней обычно дорожают кредиты и растёт доходность вкладов;

если снижается — ставки по кредитам и депозитам в экономике постепенно идут вниз.

«Ключевая ставка представляет собой минимальный процент, под который Центральный банк выдаёт кредиты коммерческим банкам, и одновременно максимальный процент, под который он принимает от них депозиты», — добавляет Директор департамента торговых операций группы компаний «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков.

Зачем нужна ключевая ставка

Главная задача ключевой ставки — сдерживать инфляцию, то есть рост цен. ЦБ повышает ставку, чтобы охладить спрос: кредиты становятся менее доступными, население и бизнес меньше занимают и тратят, а часть денег уходит во вклады и другие сбережения.

«Когда цены растут слишком быстро, Центробанк повышает ставку, делая деньги дороже: люди меньше берут в долг, больше сберегают, спрос падает — и инфляция замедляется», — объясняет ведущий аналитик международной брокерской компании «АМаркетс» Игорь Расторгуев.

Когда инфляция замедляется и Банк России видит возможность смягчить денежно-кредитную политику, ставку снижают. Вслед за этим постепенно дешевеют кредиты, оживает спрос, компании активнее вкладываются в развитие, а население охотнее тратит деньги. Это помогает экономике расти, но слишком быстрое снижение ставки может снова разогнать инфляцию. Как объясняет сертифицированный финансовый консультант и журналист со степенью MBA по управлению финансами Инна Филатова, высокая ставка нужна, чтобы «притормозить экономику, чтобы она не перегрелась».

Целевой уровень инфляции, на который ориентируется Банк России, — 4% годовых.

Эксперт добавляет, что для бизнеса изменение ставки ещё и показатель того, насколько дорогим будет обслуживание долга и насколько люди будут склонны тратить или, наоборот, сберегать.

Как Центробанк устанавливает ключевую ставку

Решение по ключевой ставке принимает Совет директоров Банка России. Подготовка начинается заранее: профильные подразделения Банка России собирают и анализируют данные, просчитывают, к каким последствиям приведут изменения ставки, после чего Совет директоров обсуждает варианты и голосует по ставке.

ЦБ оценивает всю экономическую картину: инфляцию, условия кредитования, положение на рынке труда, внутренний спрос. Отдельно регулятор рассматривает курс рубля, цены на сырьё, платёжный баланс, санкционные и геополитические риски. Задача регулятора — выбрать такой уровень ставки, который поможет замедлить рост цен, но не задавит экономическую активность.

Заседания проходят восемь раз в год: четыре опорных и четыре промежуточных. На опорных заседаниях Банк России не только объявляет решение, но и публикует обновлённый среднесрочный прогноз. Для рынка значение имеет не только сама цифра, но и оценка ЦБ: какова ситуация в экономике сейчас и чего ждать дальше.

На что влияет ключевая ставка

Ключевая ставка влияет на стоимость кредитов и определяет, насколько выгодно держать деньги на вкладе, как ведёт себя рубль, куда идут инвестиции и как меняются потребительские привычки.

«При высокой ставке потребители откладывают крупные покупки, а бизнес — инвестиции: дорогое финансирование не позволяет запускать проекты с долгой окупаемостью. Когда ставка начинает снижаться, происходит обратное: деньги дешевеют, спрос на кредиты растёт, экономическая активность оживает», — добавляет ведущий аналитик брокерской компании «АМаркетс» Игорь Расторгуев.

Кредиты и вклады для физических лиц

Банки формируют свои продукты с опорой на ключевую ставку, поэтому, как отмечает коммерческий директор инвестиционной платформы «Доля роста» Валерий Богинский, высокая ставка делает банковские вклады выгодными, а кредиты, ипотеку и другие заёмные продукты — более дорогими.

Ипотека и условия жилищного кредитования

Ипотека реагирует на изменения ключевой ставки так же быстро, как и другие долгосрочные кредиты, но на рынке жилья, по словам опрошенных Russian Business экспертов, последствия сказываются заметнее. По словам финансового советника, эксперта Национального центра финансовой грамотности Натальи Колбасиной, при ставке 21% рыночная ипотека превышала 28–30% годовых, а при текущей ставке 15% держится в диапазоне 16–20% годовых. При высокой ставке рыночная ипотека дорожает настолько, что массовый спрос проседает, а часть покупателей выбирает либо льготные программы, либо продолжает арендовать жильё в ожидании более выгодных условий.

Курс рубля и валютный рынок

Высокая ключевая ставка делает активы в рублях более прибыльными, поэтому спрос на рубль после повышения ставки растёт, а давление на курс по отношению к иностранным валютам снижается. При уменьшении ставки рублёвые инструменты, наоборот, теряют часть доходности, и курс может слабеть сильнее. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов уточняет, что ослабление рубля становится особенно заметно при отсутствии дополнительной нагрузки на экономику, например гиперинфляции или риска дефолта: в обычной ситуации более высокая ставка поддерживает валюту страны.

Доходность облигаций и инвестиции

Когда ключевая ставка растёт, новые облигации выходят с более высокой доходностью, а старые бумаги, по которым выплаты ниже, дешевеют. Когда ставка снижается, облигации, выпущенные раньше на более выгодных условиях, становятся привлекательнее для инвесторов, и цена растёт. Финансовый советник, эксперт НЦФГ Наталья Колбасина добавляет, что сильнее всего на изменение ставки реагируют облигации с длинным сроком до погашения. У короткой облигации срок выплат маленький: деньги по ней вернутся скоро, поэтому изменение ставок не успевает сильно повлиять на цену. У длинной облигации срок выплат большой: инвестор надолго остаётся со старой доходностью. Если на рынке ставки выросли и появились новые бумаги с более высоким процентом, старая длинная облигация выглядит заметно менее выгодно, поэтому её цена падает сильнее. Если ставки снизились, наоборот, старая длинная облигация с более высоким процентом становится особенно выгодной, и её цена растёт сильнее.

Потребительское поведение граждан

Ключевая ставка влияет на финансовое поведение граждан: она определяет, насколько дорогими будут заёмные деньги и насколько привлекательными окажутся вклады и сберегательные счета.

«При высокой ставке горизонт планирования у населения сокращается: крупные покупки в кредит откладываются, норма сбережений растёт. Это снижает внутренний потребительский спрос», — объясняет финансовый советник и бизнес-психолог Наталья Колбасина.

Инвестиционные решения бизнеса

Для бизнеса ключевая ставка прежде всего отражает стоимость заёмных денег: когда ставка высокая, кредиты обходятся дороже, поэтому запускать новые проекты, расширять производство и вкладываться в развитие становится сложнее. Сильнее всего «дорогие» деньги бьют по отраслям, где до получения первой прибыли необходимы крупные вложения, например, по строительству, промышленности и энергетике. Чем ниже рентабельность проекта, тем выше риск, что кредит просто «съест» будущую прибыль.

Что происходит при повышении ключевой ставки

Высокая ставка бьёт сразу по двум сторонам экономики: по бизнесу, которому дороже привлекать деньги на текущую деятельность и развитие, и по потребителям, которым дорого покупать в кредит.

Начальник управления клиентских отношений СДМ-Банка Иван Лонкин отмечает, что при росте ставки у предприятий увеличиваются расходы на проценты по кредитам, из-за чего компаниистараются быстрее гасить кредиты, сокращают оборотные средства и приостанавливают инвестиционные проекты. Дополнительная нагрузка нередко отражается на цене конечной продукции, из-за чего спрос среди клиентов и конечных потребителей снова снижается.

Рекомендации в период высоких ключевых ставок

В период высокой ключевой ставки опрошенные Russian Business эксперты не рекомендуют брать дорогие кредиты без острой необходимости и использовать высокие ставки по вкладам для сохранения денег. Если покупку можно отложить, выгоднее сначала накопить, чем переплачивать банку. Для сбережений в такой момент подходят вклады, облигации и другие инструменты с низким риском.

Для бизнеса в период высокой ставки на первый план выходит не рост любой ценой, а увеличение запаса свободных денег и контроль над расходами. Финансовый и инвестиционный советник, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский рекомендует в такие периоды сокращать долговую нагрузку, пересматривать операционные издержки и держать свободные деньги на депозитах, в биржевых фондах и других инструментах с быстрым доступом к средствам. Крупные проекты с долгой окупаемостью разумнее переносить на момент, когда финансирование станет дешевле.

«Высокая ключевая ставка — это, по сути, финансовое обезболивающее для экономики с температурой. Она лечит инфляцию, но у неё серьёзные побочные эффекты», — добавляет Алексей Тараповский.

Что происходит при снижении ключевой ставки

Снижение ключевой ставки означает, что деньги в экономике постепенно дешевеют. Банки начинают снижать проценты по кредитам, поэтому они со временем становятся доступнее. Одновременно оживает спрос: население активнее тратит, компании чаще возвращаются к отложенным проектам, расширению и найму. Сертифицированный финансовый консультант и журналист со степенью MBA по управлению финансами Инна Филатова отмечает, что в такие периоды открывается возможность выгодного рефинансирования для тех, у кого уже есть кредиты, оформленные под высокую ставку.

По оценке директора департамента торговых операций группы компаний «ГБИГ Холдингс» Дмитрия Царькова, смягчение денежно-кредитной политики может поддержать рост ВВП и деловую активность, поскольку более дешёвые кредиты стимулируют спрос и инвестиции.

Риски и ограничения мягкой политики

Когда инфляция устойчиво замедляется, у Банка России появляется возможность снижать ключевую ставку. Это поддерживает кредитование, спрос, инвестиции и активность бизнеса. Но если смягчать денежно-кредитную политику слишком быстро или слишком долго, спрос может снова начать расти быстрее возможностей экономики, а инфляционное давление — усилиться.

Дешёвые кредиты начинают разгонять спрос, а вслед за ним растут цены. На фоне смягчения рублёвые сбережения становятся менее привлекательными, усиливается давление на курс, а на рынке ценных бумаг могут появляться перегретые сегменты.

«Потребители стремятся потратить деньги как можно быстрее, корпоративный сектор сокращает инвестиции, а государство не может планировать бюджет. Это запускает инфляционную спираль и приводит к ослаблению национальной валюты, что дополнительно увеличивает инфляцию», — объясняет ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Ведущий аналитик международной брокерской компании «АМаркетс» Игорь Расторгуев добавляет, что слишком мягкая финансовая политика обесценивает сбережения, поэтому Банк России обычно снижает ставку осторожно и небольшими шагами.

Ключевая ставка и ставка рефинансирования: в чём разница

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. С её помощью ЦБ влияет на стоимость денег в экономике, а значит — на кредиты, вклады и общий потребительский спрос.

Ставка рефинансирования — более старый показатель: с 1 января 2016 года её значение приравнено к ключевой ставке, и отдельно Банк России её больше не устанавливает.Сертифицированный финансовый консультант Инна Филатова добавляет, что ставка рефинансирования стала историческим термином. Сейчас на неё опираются при расчётах на основе старых норм и документов, текст которых ссылается именно на ставку рефинансирования, например при начислении пеней, штрафов и процентов.

Ключевая ставка Ставка рефинансирования Определение Основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России Более старый показатель Банка России: до 2016 года устанавливался отдельно, а затем был приравнен к ключевой ставке и сохранился в правовой и расчётной практике. Когда появилась 13 сентября 2013 года 1 января 1992 года Для чего нужна сейчас Влияет на стоимость денег, кредиты, вклады и инфляцию Используется как формальный ориентир в расчётах, когда на неё ссылаются нормы и документы Обладает ли самостоятельным значением Да Нет Значение на момент выхода материала 15% годовых Соответствует ключевой ставке, то есть также 15% годовых

Почему ключевые ставки различаются в разных странах

Ключевые ставки различаются прежде всего из-за разной инфляции, состояния экономики и доверия к национальной валюте. Если цены растут медленно и экономическая ситуация предсказуема, центральные банки могут держать ставку на более низком уровне. В странах, где инфляционные риски выше, экономика сильнее зависит от внешних факторов, а курс валюты острее реагирует на отток капитала, ключевая ставка обычно выше: так регулятор старается замедлить рост цен и сохранить финансовую стабильность.

Ведущий аналитик международной брокерской компании «АМаркетс» Игорь Расторгуев объясняет, что значение имеют структурные различия между странами:

зрелость финансовых и экономических институтов;

степень долларизации* Долларизация — замещение национальной валюты в экономике страны долларом США как средством сбережения, способом оценки стоимости и осуществления платежей ;

; зависимость от сырья;

общий уровень устойчивости экономики.

Поэтому сравнивать ставки в разных странах напрямую нельзя. Низкая ставка в развитой экономике сама по себе не означает, что местный Центробанк придерживается мягкой политики. Высокая ставка в развивающейся стране не всегда говорит об ошибках со стороны регулятора — по словам опрошенных Russian Business экспертов, во многих случаях Центробанк так реагирует на более высокую инфляцию и большую неопределённость.

Имеют значение и приоритеты самих центробанков. Финансовый консультант Инна Филатова отмечает, что одни регуляторы сильнее сосредоточены на борьбе с инфляцией, а другие одновременно стараются поддерживать занятость, спрос и экономический рост. По словам эксперта, даже при схожих внешних условиях решения по ставке могут различаться в разных странах: один центробанк будет дольше придерживаться жёстких мер, а другой раньше начнёт снижать ставку, чтобы поддержать экономику.

Можно ли получить кредит по ключевой ставке

Обычный заёмщик не может взять кредит по ключевой ставке: это процент, который Банк России использует при работе с коммерческими банками, а не кредитная ставка для граждан и компаний. Когда банк выдаёт кредит клиенту, он закладывает в ставку стоимость привлечённых денег, риск невозврата, свои расходы и маржу.

Механизм передачи ставки от ЦБ к банкам

После изменения ключевой ставки меняются рыночные ориентиры и стоимость привлечения денег для банков. Затем банки пересматривают условия по своим продуктам — кредитам, ипотеке, кредитным линиям и вкладам. При этом каждая кредитная организация учитывает не только ключевую ставку, но и собственную стоимость фондирования, запас ликвидности и риски конкретного клиента. Поэтому даже при одной и той же ключевой ставке условия в разных банках могут заметно различаться.

«Ключевая ставка — это “оптовая цена денег”, а розничная всегда выше», — объясняет финансовый и инвестиционный советник Алексей Тараповский.

Реальные условия для заёмщиков

Для заёмщика важна не сама ключевая ставка, а итоговая стоимость кредита, на которую влияют:

срок займа;

кредитная история и долговая нагрузка заёмщика;

наличие залога;

размер первоначального взноса;

общий риск сделки.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов подчёркивает, что, например, для выдачи ипотеки банк оценивает первоначальный взнос, соотношение кредита и стоимости залога, а также показатель долговой нагрузки заёмщика.

Прогноз ключевой ставки на 2026–2027 годы

Опрошенные Russian Business эксперты в своих прогнозах сходятся во мнении, что ключевая ставка в 2026–2027 годах будет постепенно снижаться, но без «резких движений». На 23 апреля 2026 года официальный прогноз Банка России предполагает среднюю ключевую ставку 13,5–14,5% в 2026 году и 8,0–9,0% в 2027 году. Решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции, инфляционных ожиданий и внешних условий.

По словам ведущего аналитика международной брокерской компании «АМаркетс» Игоря Расторгуева, к концу 2026 года ставка может опуститься до 12–13%. Ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин прогнозирует,снижения ключевой ставки до 12–13% к концу 2026 года и до 8–9% в 2027 году. Директор департамента торговых операций группы компаний «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков предполагает, что в 2026 году диапазон ключевой ставки составит 13–14%, а в 2027 году — 7,5–8,5% годовых, если инфляция замедлится до целевых значений — 4–4,5%.

Сдвинуть траекторию изменения ключевой ставки, по словам экспертов, могут инфляция, курс рубля, рост бюджетных расходов, ситуация на рынке труда и внешняя политика государства.

Что делать прямо сейчас

Краткие рекомендации для физлиц

Пока ключевая ставка остаётся высокой, опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют:

не брать новые кредиты под высокий процент, если без них можно обойтись;

свободные деньги размещать на вкладах, накопительных счетах и в облигациях — консервативных инструментах с понятной доходностью;

рефинансировать кредит, если новая ставка хотя бы на 2 процентных пункта будет ниже текущей, а экономия перекроет расходы на переоформление;

не тянуть с пересчётом условий, досрочным погашением или рефинансированием, если ставка по оформленному кредиту плавающая;

крупные покупки, которые можно отложить, не финансировать потребительскими кредитами, а переносить на более удачное время или копить необходимую сумму.

Стратегии для бизнеса при разных ставках

Пока ключевая ставка остаётся высокой, опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют предпринимателям:

сокращать дорогую долговую нагрузку;

переносить проекты с длинной и неопределённой окупаемостью;

пересматривать постоянные и административные расходы;

держать свободные деньги в коротких депозитах и инструментах денежного рынка;

изучать возможности альтернативного финансирования: льготные программы, отсрочки, партнёрские схемы;

регулярно пересчитывать ценообразование и маржу, чтобы растущая стоимость денег не съедала прибыль.

Когда ставка начнёт снижаться, стратегия меняется. По словам ведущего аналитика международной брокерской компании «АМаркетс» Игоря Расторгуева, в такой момент логично оформлять долгосрочные кредиты, запускать инвестиционные программы и наращивать мощности, пока деньги снова не подорожали. Когда ставка идёт вниз, эксперты рекомендуют:

рефинансировать старые дорогие кредиты;

возвращаться к отложенным инвестициям;

фиксировать приемлемые ставки по долгосрочным займам;

готовиться к расширению бизнеса и освоению новых направлений.

Общий принцип и для физлиц, и для бизнеса: при высокой ставке — сохранять деньги и не брать на себя лишние долговые обязательства, при снижении — использовать окно для рефинансирования и постепенного роста.