Развитие ИИ затронет 60% профессий — каждая десятая специальность может исчезнуть с рынка труда

Нейросети не заменят большинство специальностей на рынке труда, но станут инструментом для повышения эффективности работы, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора HeadHunter Дмитрия Сергиенкова. Только от 5% до 10% профессий будут полностью заменены ИИ в течение пяти лет. В последней группе специальностей количество вакансий уже упало на 40–45%.

Физический сектор экономики продолжит работать вне зависимости от ИИ

Как поясняет генеральный директор платформы HeadHunter Дмитрий Сергиенков, технологии пока не способны эффективно работать в реальном, физическом секторе экономики. В нише по-прежнему будет не хватать квалифицированных кадров.

В группе профессий, где искусственный интеллект становится помощником, а не заменой работников, доля начинающих специалистов в 2026 году выросла на 25%. ИИ помогает молодым сотрудникам быстрее выходить на нужный уровень производительности.

Самая малочисленная группа (5–10% профессий) рискует исчезнуть в течение следующих пяти лет: спрос на начинающих специалистов в рамках подобных специальностей начал снижаться ещё в прошлом году.

Лишь 3% соискателей сегодня готовы к работе с ИИ

Несмотря на активное развитие технологий, из 60 миллионов человек, ищущих работу на HeadHunter, только 2–3% упоминают навыки владения ИИ в своих резюме. Большинство сотрудников продолжают работать, не обращаясь за помощью к нейросетям,. В ближайшем будущем гибкость и умение переучиваться станут критически важными для соискателей на рынке труда, сообщает РБК.

По прогнозам «Сбера», внедрение нейросетей может повысить производительность труда на 21–33% к 2032 году. Для достижения показателей эффективности нужно обучать персонал работе с искусственным интеллектом.

Правительство планирует массовое обучение работе с ИИ

На сессии ПМЭФ-2026 вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что ИИ станет для сотрудников вспомогательным инструментом, а не поводом для массовых сокращений.

По мнению Голиковой, если потенциал новых технологий будет реализован хотя бы на треть, то потребность рынка в новых работниках сократится на 10%. Правительство уже поручило вузам и колледжам совместно с госкорпорациями внедрить углублённую подготовку по работе с ИИ во все уровни профессионального образования.

Контекст

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на ПМЭФ-2026 назвал ситуацию на российском рынке труда сложной. Безработица остаётся на историческом минимуме — 2,2%, что создаёт серьёзные трудности для работодателей. Дефицит кадров сохраняется сразу по многим направлениям, и официальный показатель безработицы, по словам министра, не в отражает реальную картину.

При этом Решетников заявил, что экономика сохраняет потенциал для повышения зарплат. Однако ключевым ограничением для дальнейшего экономического роста он назвал именно нехватку трудовых ресурсов. Без притока новых работников, предупредил министр, российской экономике будет сложно поддерживать свое развитие.



