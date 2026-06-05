Минцифры предложило ввести аренду самокатов по биометрии — систему протестируют в «Сириусе»

Минцифры обсуждает возможность использования биометрии для идентификации пользователей кикшеринговых сервисов, сообщает РБК. Механизм предлагается закрепить в новом регулировании для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Пока концепцию планируют протестировать на федеральной территории «Сириус».

Биометрию предлагают использовать для проверки возраста

Минцифры и Центр биометрических технологий (ЦБТ) по поручению правительства разрабатывают возможность применения биометрии для аренды самокатов именно на федеральной территории «Сириус», уточнил представитель Минцифры. Игроки рынка подтвердили, что проект пока не будет тестироваться в других регионах.

По словам представителя министерства, биометрию планируется использовать для подтверждения личности в случаях, когда оператор СИМ подозревает, что электросамокат использует несовершеннолетний. Сроки реализации проекта пока не определены.

Ведомство также рассматривает возможность расширить применение биометрии на другие виды транспорта, но этот вопрос еще требует проработки.

При этом, как подчеркнули в Минцифры, биометрия не должна быть единственным способом верификации. По закону пользователи могут делиться биометрическими данными только добровольно.

Биометрия подтолкнет пользователей к покупке собственных самокатов, предупреждает эксперт

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в комментарии РБК отметил, что биометрия приведёт к дополнительным расходам сервисов и оттоку клиентов. Владельцам кикшеринговых компаний придётся покупать оборудование и платить за каждую проверку.

Если биометрии будет обязательной, то клиенты могут совсем отказаться от аренды, что приведёт к падению выручки кикшеринга, подчеркнул эксперт. По мнению Антона Шапарина, биометрия подтолкнет пользователей к покупке собственных самокатов, которые не имеют номеров и потому не могут быть идентифицированы государством.

Контекст

Вместе с биометрией обсуждаются и другие способы верификации клиентов кикшеринга. Так, Минтранс поддержал идею депутата Александа Аксёненко об обязательной авторизации пользователей через портал «Госуслуги». Помимо этого, депутат предлагал ввести запрет на использование самокатов подростками младше 16 лет и создать реестр личных СИМ

Система верификации через «Госуслуги» уже тестировалась в Москве. За 2025 год столичные власти заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних. Пилотный проект по подтверждению возраста через «Госуслуги» планируется запустить в трёх регионах — Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане.