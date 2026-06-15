Альфа-Банк подвёл итоги первой программы для импортёров: шесть компаний получили гранты по 1 млн ₽

Альфа-Банк подвёл итоги первого сезона акселератора по внешнеэкономической деятельности Альфа-Импортёры . Двухмесячную программу для предпринимателей, работающих с импортом товаров из Китая, прошли 46 компаний малого и среднего бизнеса из разных регионов России — это более 120 сотрудников в сфере ВЭД и основателей бизнеса. Участники представляли компании из сфер электронной коммерции, строительства, промышленного производства, а также оптовой и розничной торговли. По итогам обучения шесть лидеров программы получили гранты по 1 млн рублей на продвижение бизнеса от Фонда немалого бизнеса.

Акселератор рассчитан на действующих и будущих участников рынка ВЭД

Программа проходила в онлайн-формате и включала восемь модулей по всем этапам импортной сделки — от поиска поставщиков и организации поставок до таможенного оформления, сертификации продукции и международных расчётов.

За время обучения участники провели аудит бизнеса, приняли участие в стратегической сессии и разработали собственные стратегии импорта. С ними работали 17 бизнес-трекеров и 16 профильных экспертов рынка ВЭД и Альфа-Банка.

«Мы взяли на себя миссию быть не только надёжным финансовым оператором трансграничных платежей, но и стратегическим партнёром для предпринимателей ВЭД», — прокомментировал запуск первого потока «Альфа-Импортёров» руководитель дирекции развития и продвижения ВЭД Альфа-Банка Александр Примак.

По данным банка, участники снизили расходы на логистику и услуги таможенных брокеров в среднем на 25%, сократили сроки доставки товаров и увеличили объёмы импорта без роста нагрузки на бизнес.

Участники акселератора запустили первые поставки и нашли партнёров для импорта

На выпускном участники рассказали о результатах двухмесячного обучения. Основатель KREVETOK.NET Вячеслав Павловский поделился, что за время участия в программе его компания получила образцы продукции и первую партию товара из Китая, а также запустила продажи на Ozon, собственном сайте и в VK.

Елене Ефимовой обучение помогло разобраться в новых требованиях к организации импорта и подготовиться к первой поставке товаров из Китая, оформленной по новым правилам. Предпринимательница продаёт женские сумки на Wildberries с 2021 года и пришла в программу после изменений в регулировании внешнеэкономической деятельности. Первую партию товара она ожидает в июне 2026 года.

Для Владимира Елисеева участие в программе стало подготовкой к запуску собственного бренда клеевых ловушек из Китая. Предприниматель занимается онлайн-продажей средств от насекомых и грызунов. Во время обучения ему удалось найти партнёров для организации поставок, включая экспедитора, таможенного брокера и сертификационный центр.

Число участников акселератора планируют увеличить

Альфа-Банк планирует развивать акселератор и уже отрыл набор на новый поток программы, расширив число участников и отраслевых направлений. Проект ориентирован на предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые уже занимаются импортом товаров из Китая или только планируют выходить на рынок внешнеэкономической деятельности. Обучение по-прежнему будет проходить в онлайн-формате и будет рассчитано на два месяца практической работы над импортными проектами.