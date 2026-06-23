«Моторика» привлекла 1 млрд ₽ льготного финансирования — средства направят на развитие нейротехнологий

Производитель бионических протезов «Моторика» привлек льготный кредит в размере 1 млрд рублей. Средства были выделены в рамках программы Минэкономразвития и Корпорации МСП для малых технологических компаний. Финансирование было предоставлено МСП Банком по ставке ЦБ минус 7%. Средства направят на расширение производства, развитие новых продуктов и цифровой инфраструктуры.

Компания разработает новые модели бионических протезов

Значительная часть кредита уйдёт на наращивание производственных мощностей. «Моторика» намерена расширить производственную площадку в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Кроме того, компания планирует задействовать мощности «Завода специального оборудования» — крупнейшего российского производителя кресел-колясок, который она приобрела ранее.

Часть привлечённых средств «Моторика» направит на расширение продуктового портфеля. Компания планирует разработать новые модели бионических протезов, включая первый российский модуль локтя, протезы кисти и адаптивной одежды и развивать направление остеоинтегративного экзопротезирования.

«Моторика» направит средства на развитие цифрового протезирования и платформу «Аттилан»

Параллельно «Моторика» вложит средства в цифровое направление. Компания активно применяет технологию цифрового протезирования на базе 3D-моделирования и аддитивного производства. Кроме того, «Моторика» развивает платформу «Аттилан», которая помогает пользователям в подборе и получении технического средства реабилитации, адаптации и сервисном сопровождении.

Компания также инвестирует в нейротехнологии. На базе Центра кибернетической медицины и нейропротезирования совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России «Моторика» уже ведёт исследования по созданию технологии очувствления протезов и снижению фантомных болей. Результаты этой работы должны лечь в основу платформы очувствления протезов Немо Сенситив.

«Моторика» расширяет сеть медицинских центров

«Моторика» последовательно расширяет экосистему продуктов и партнёрств. В августе 2025 года компания открыла собственную сеть медицинских центров протезирования и реабилитации под брендом «Моторика Орто». Первая клиника площадью 800 кв. м открылась в Санкт-Петербурге, ещё одна работает в Москве. В 2026 году планируется открытие ещё трёх центров — в регионах Поволжья и на юге страны. К 2030 году сеть должна вырасти до 10 клиник с общим объёмом вложений в 1,17 млрд рублей.

В мае 2026 года «Моторика Орто» запустила сеть мобильных центров протезирования «Автомоторика». В выездных мастерских специалисты смогут изготовить и установить протез за несколько дней.

Компания представила несколько новинок протезов: среди них — имплантат для восстановления зрения и модуль локтя

В июне на ПМЭФ-2026 «Моторика» совместно с Сеченовским Университетом представила экспериментальный беспроводной имплантат для восстановления зрения при дисфункции сетчатки. Устройство размещается под сетчаткой глаза и активируется с помощью внешнего светового сигнала через специальные очки. Они передают импульсы для стимуляции сохранившихся нервных клеток сетчатки.

В апреле 2026 года «Моторика» разработала первый российский модуль локтя для пользователей с ампутацией выше локтевого сустава. До этого все операции по протезированию выполнялись исключительно с помощью импортных комплектующих, что осложняло ремонт и обслуживание устройств. В «Моторике» рассчитывают превзойти зарубежные аналоги по ряду технических характеристик.

Контекст

Рост инвестиций происходит на фоне высокого спроса на ассистивные технологии. По данным аналитиков «Моторики», в 2024 году 37,6 млн человек в России нуждались в технических средствах реабилитации. Рынок ассистивных технологий за тот же год вырос на 16%, а к 2030 году, по прогнозам аналитиков, достигнет более 2,3 трлн рублей — при среднегодовом темпе роста в 14%.

Целевые для «Моторики» сегменты уже показывают опережающую динамику. В 2025 году рынок технических средств реабилитации вырос на 40%, а сегмент протезов рук и ног — на 50%. Среднегодовой темп роста сегмента нейротехнологий, по прогнозам «Моторики», составит 22% в период с 2024 по 2030 год.