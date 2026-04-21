Моторика представила первый российский модуль локтя для людей с ампутацией — его можно купить за счёт государства

«Моторика» представила первый российский модуль локтя для людей с ампутированной рукой. Также компания презентовала адаптивную одежду для людей, которые носят бионические протезы или пользуются креслами-колясками. Кроме того, представители компании рассказали о разработке цифровой платформы «Аттилан» для реабилитации людей после ампутации.

Модуль локтя представлен в двух вариантах — для базовой нагрузки и для активных пользователей

Ключевой новинкой «Моторики» стал модуль локтя для пользователей с ампутацией выше локтя. Ранее в России использовались только зарубежные разработки, что заметно усложняло, например, процесс ремонта деталей.

Решение закрывает один из технологических сегментов на рынке и расширяет возможности протезирования при высоких уровнях ампутации.

«До текущего времени все операции, связанные с протезированием выше локтя, выполнялись только с помощью импортного модуля локтя. С текущего года мы сможем этот полноценный импорт заместить, более того, превзойти по целому ряду технических характеристик», — сообщил представитель «Группы Моторика»

Главная особенность устройства — совместимость не только с бионическими кистями от «Моторики», но и с протезами сторонних, в том числе иностранных производителей. Кроме того, в наборе с модулем локтя идёт комплектом из двух батарей — это позволяет пользователям применять бионический протез в течение всего дня.

Модуль выпускается в двух версиях. Базовая рассчитана на повседневные нагрузки до 12 кг и совместима с различными протезами. Версия для активных пользователей выполнена из карбона и поддерживает интеграцию с 23 моделями бионических кистей.

В компании презентовали приложение-хаб для прохождения реабилитации

«Группа Моторика» также презентовала цифровую платформу «Аттилан». Она помогает человеку подобрать протезы, кресла-коляски, а также другие средства реабилитации через встроенный каталог. В сервисе пользователь может отслеживать статус своего заказа и сроки изготовления, а также взаимодействовать с производителем напрямую.

Кроме того, в приложении «Аттилан» доступны видеоуроки, по которым пользователь может обучиться управлять протезом, упражнения и методические материалы по реабилитации. Также там содержится подробная информация о назначенном протезе или кресле-коляске.

На маркетплейсах появится адаптивная одежда для владельцев протезов

«Группа Моторика» также представила свою коллекцию одежды для пользователей бионических протезов и кресел-колясок. В линейку вошли худи, брюки и спортивные костюмы. Главная особенность одежды — возможность надеть её одной рукой за 30 секунд. Конструкция также позволяет получить доступ к карманам в положении сидя.

Приобрести адаптивную одежду можно за счёт государства — через электронный сертификат ТСР. Он привязывается к карте «Мир» и позволяет оплачивать товары, прописанные в индивидуальной программе реабилитации или абилитации.

Контекст

Ранее «Группа Моторика» открыла офис в Нью-Дели для развития бизнеса в Южной Азии: он станет хабом продаж и площадкой для исследований с местными вузами. В новом представительстве работают 10 человек. Одновременно компания уже сотрудничает более чем с 25 клиниками в ключевых штатах Индии.

В августе 2025 года «Группа Моторика» запустила сеть центров протезирования и реабилитации: первый объект в Петербурге обошёлся в 130 млн ₽, ещё один уже работает в Москве, а к 2030 году компания планирует открыть до 10 клиник. Общий бюджет оценивается в 1,17 млрд ₽. На запуск новых центров будет направляться по 130 млн ₽.