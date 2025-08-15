«Моторика» вложит 1 млрд ₽ в сеть клиник по протезированию

Производитель бионических протезов «Моторика» запустил проект собственной сети медицинских центров протезирования и реабилитации. Первый объект в Петербурге обошёлся в 130 млн ₽, ещё один работает в Москве. К 2030 году сеть вырастет до 10 клиник, а общий бюджет на строительство составит 1,17 млрд ₽.

Ставка на собственную инфраструктуру

Бренд «Моторика Орто» объединяет клиники, которые будут оказывать услуги по восстановлению двигательных функций — от проектирования и изготовления протезов до функциональной адаптации и комплексной реабилитации.

«Важен не только сам продукт, но и то, как он устанавливается и обслуживается, что позволяет делать его использование более комфортным и функциональным. Непосредственный контакт с пользователем позволяет лучше понимать потребности людей и учитывать это при выпуске новых продуктов», — поясняет гендиректор «Моторики» Андрей Давидюк.

Старт — в Петербурге, дальше — регионы

В августе в Северной столице начала работу первая клиника сети. Площадь объекта составила 800 кв. м, а его бюджет — 130 млн ₽. Внутри расположились залы для лечебной физкультуры, физиотерапии, механотерапии и эрготерапии, а целый этаж отведён под производственные мастерские, где создают индивидуальные протезы для конечностей.

Следующим шагом станет открытие в 2026 году ещё трёх центров — в регионах Поволжья и на юге страны. На каждый из них «Моторика» планирует выделить примерно по 130 млн ₽, а ежегодное обновление и расширение оснащения филиалов будет обходиться в среднем в 20 млн ₽. Общая сумма вложений, по подсчётам «Ведомостей», может превысить 1,17 млрд ₽.

Главный вызов для масштабирования — кадры

Как отмечает Андрей Давидюк, главный барьер для масштабирования — вовсе не деньги или инфраструктура, а люди.

«Самая большая сложность на сегодня — это кадры: протезисты, квалифицированные врачи, реабилитологи», — говорит он.

Дефицит специалистов замедляет запуск новых центров и усложняет задачу по обеспечению стабильного качества услуг во всех филиалах.





Технологии без границ

Компания ориентируется на запросы пользователей и готова использовать как российские, так и зарубежные технологии, если они необходимы для повышения качества услуг.

«Цель “Моторики Орто” — обеспечить пользователей высококачественным протезированием и комплексом услуг по функциональной адаптации, и в скором времени — реабилитацией. Будем рассматривать все изделия и технологии, которые будут необходимы: российские и зарубежные», — говорит CEO компании.

Рынок растёт

Рынок протезирования и реабилитации в России растёт, но и конкуренция становится острее. По словам Давидюка, на нём появляются новые игроки и активно развиваются существующие сети.

Рост спроса на такие услуги очевиден: ежегодно рынок реабилитационных услуг прибавляет около 14,4% и уже достиг объёма 43,7 млрд ₽ (2,6% от общего рынка платных медуслуг).





Контекст





При этом «Моторика» не замыкается только на собственной сети: уже сейчас она сотрудничает с 260 протезными предприятиями, и этот пул будет только расширяться. В будущем подобный симбиоз собственной инфраструктуры и партнёрской сети может помочь бренду стать ключевым игроком на рынке реабилитационных услуг в России.





