Бюджет — 1,17 млрд ₽: производитель бионических протезов «Моторика» создаст сеть клиник по всей стране
«Моторика» вложит 1 млрд ₽ в сеть клиник по протезированию
Производитель бионических протезов «Моторика» запустил проект собственной сети медицинских центров протезирования и реабилитации. Первый объект в Петербурге обошёлся в 130 млн ₽, ещё один работает в Москве. К 2030 году сеть вырастет до 10 клиник, а общий бюджет на строительство составит 1,17 млрд ₽.
Ставка на собственную инфраструктуру
Бренд «Моторика Орто» объединяет клиники, которые будут оказывать услуги по восстановлению двигательных функций — от проектирования и изготовления протезов до функциональной адаптации и комплексной реабилитации.
«Важен не только сам продукт, но и то, как он устанавливается и обслуживается, что позволяет делать его использование более комфортным и функциональным. Непосредственный контакт с пользователем позволяет лучше понимать потребности людей и учитывать это при выпуске новых продуктов», — поясняет гендиректор «Моторики» Андрей Давидюк.
Старт — в Петербурге, дальше — регионы
В августе в Северной столице начала работу первая клиника сети. Площадь объекта составила 800 кв. м, а его бюджет — 130 млн ₽. Внутри расположились залы для лечебной физкультуры, физиотерапии, механотерапии и эрготерапии, а целый этаж отведён под производственные мастерские, где создают индивидуальные протезы для конечностей.
Следующим шагом станет открытие в 2026 году ещё трёх центров — в регионах Поволжья и на юге страны. На каждый из них «Моторика» планирует выделить примерно по 130 млн ₽, а ежегодное обновление и расширение оснащения филиалов будет обходиться в среднем в 20 млн ₽. Общая сумма вложений, по подсчётам «Ведомостей», может превысить 1,17 млрд ₽.
Главный вызов для масштабирования — кадры
Как отмечает Андрей Давидюк, главный барьер для масштабирования — вовсе не деньги или инфраструктура, а люди.
«Самая большая сложность на сегодня — это кадры: протезисты, квалифицированные врачи, реабилитологи», — говорит он.
Дефицит специалистов замедляет запуск новых центров и усложняет задачу по обеспечению стабильного качества услуг во всех филиалах.
Технологии без границ
Компания ориентируется на запросы пользователей и готова использовать как российские, так и зарубежные технологии, если они необходимы для повышения качества услуг.
«Цель “Моторики Орто” — обеспечить пользователей высококачественным протезированием и комплексом услуг по функциональной адаптации, и в скором времени — реабилитацией. Будем рассматривать все изделия и технологии, которые будут необходимы: российские и зарубежные», — говорит CEO компании.
Рынок растёт
Рынок протезирования и реабилитации в России растёт, но и конкуренция становится острее. По словам Давидюка, на нём появляются новые игроки и активно развиваются существующие сети.
Рост спроса на такие услуги очевиден: ежегодно рынок реабилитационных услуг прибавляет около 14,4% и уже достиг объёма 43,7 млрд ₽ (2,6% от общего рынка платных медуслуг).
Контекст
При этом «Моторика» не замыкается только на собственной сети: уже сейчас она сотрудничает с 260 протезными предприятиями, и этот пул будет только расширяться. В будущем подобный симбиоз собственной инфраструктуры и партнёрской сети может помочь бренду стать ключевым игроком на рынке реабилитационных услуг в России.
Фото: пресс-служба
- 1 От стартапа Илона Маска — к своему фонду: Игорь Бабушкин покидает xAI и уходит в инвестиции xAI Илона Маска потеряла сооснователя Игоря Бабушкина 14 августа 2025, 19:37
- 2 $850 млн — на «дуэль» с бывшим коллегой: Сэм Альтман и OpenAI готовят конкурента Neuralink Илона Маска Маск VS Альтман: релиз конкурента Neuralink — уже в 2025-м 13 августа 2025, 13:19
- 3 Четыре ИИ-компании создали 15 миллиардеров с общим состоянием $38 млрд буквально за пару лет Миллиардеры мира: появилось 15 новых с 2023-го благодаря ИИ 12 августа 2025, 11:07
- 4 Российские эксперты — о конкуренте Neuralink Маска: BrainCo лидирует в скорости выхода на массовый рынок Китайский кибернетический стартап выходит на pre-IPO 07 августа 2025, 08:56