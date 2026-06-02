В Москве прошёл фестиваль Startup Village — стартапы заключили 50 соглашений о запуске проектов в РФ и за рубежом

В Москве прошёл технофестиваль Startup Village: главными темами форума в 2026 году стали искусственный интеллект, роботизация и международное технологическое сотрудничество. В рамках мероприятия участники подписали более 50 соглашений, в том числе — с представителями Китая, Саудовской Аравии, Катара, Алжира, Сербии, Пакистана и Бангладеша.

Стартапы получили площадки для своих пилотных программ в Москве

На Startup Village Московский инновационный кластер договорился о запуске нескольких пилотных проектов:

в школе «Летово» проведут испытания образовательного комплекса по робототехнике от компании «Роббо технологии»,

в технопарке «Сколково» начнут испытания роботизированной системы для мойки фасадов и платформы навигации Umap с ИИ-ассистентом,

в парке «Ходынское поле» апробируют робота «Айдол» — он будет помогать посетителям с навигацией на мероприятиях.

Московский венчурный фонд также подписал соглашения с несколькими технологическими компаниями.

На «Стартап-базаре» показали ИИ-решения для развития медицины

Одним из центральных событий форума стал «Стартап-базар» — интерактивная выставочная площадка для презентации инновационных проектов. На нём порядка 50 компаний из России, Индии, Китая, Катара и Вьетнама представили разработки для медицины, промышленности, транспорта и энергетики.

На сцене были представлены сразу несколько проектов, среди которых — ИИ-решения, цифровые сервисы и медицинские технологии. Так, инновационная компания «Джейвис Диагностикс» показала тест на онкориски CA-62, а производитель напитков Drinks Factory представила линейку функциональных напитков на основе нейромедиаторов.

На фестивале также демонстрировали испытания коммунальных роботов-уборщиков, а в экспозиции «РобоМосква» представили более 30 отечественных роботизированных решений. Среди них:

робособаки для строительного мониторинга,

платформы для перевозки грузов,

системы автоматической мойки фасадов.

В международной программе форума приняли участие делегации из Азии и Ближнего Востока

В международной части Startup Village приняли участие более 30 иностранных спикеров. Отдельные стенды представили Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия и Китай.

На мероприятии иностранные делегации обсуждали с российскими участниками запуск совместных акселераторов, экспортных программ и пилотных внедрений технологий. Соглашения были подписаны с представителями Китая, Саудовской Аравии, Катара, Алжира, Сербии, Пакистана и Бангладеша.

Кроме того, Инновационный центр «Сколково» и NIC Vietnam (Национальный инновационный центр Вьетнама) договорились о технологическом обмене, запуске акселераторов и пилотов в сферах искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и навигации.

Контекст

Startup Village — площадка для технологических предпринимателей, инвесторов, разработчиков и представителей корпораций, посвящённая запуску новых технологий, продуктов и рынков. Форум проводится с 2013 года и считается одним из крупнейших стартап-событий в России. В «Сколково» стартует технофестиваль Startup Village 2026 — в мероприятии примут участие 3 000 стартапов Читать

Главный организатор Startup Village — Инновационный центр «Сколково». «Сколково» — крупнейший российский инновационный центр и наукоград, созданный для развития и внедрения высокотехнологичных решений. Проект нередко называют российским аналогом Силиконовой долины. «Сколково» выступает основным организатором.