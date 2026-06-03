Мессенджер от Wildberries, возвращение Volga и новые сделки в сфере ИИ: главные события первого дня ПМЭФ–2026

В первый день ПМЭФ–2026 прозвучали важные заявления: Минфин подтвердил планы по поэтапному повышению НДС для трансграничной онлайн-торговли, а Минпромторг сообщил о переносе введения технологического сбора на электронику. Кроме того, на ПМЭФ впервые представили кроссовер Volga K50, новые модели Aurus и Lada, а «Автоваз» объявил о перевыполнении инвестиционных обязательств перед государством.

Минфин и Минпромторг выступили с заявлениями

В течение первого дня ПМЭФ–2026 власти сделали сразу несколько заявлений о новых механизмах регулирования для рынка e-commerce и электроники. Минфин России подтвердил планы по поэтапному повышению НДС для трансграничной онлайн-торговли. Ведомство предлагает увеличивать ставку постепенно — с 5% в 2027 году до 20% к 2030 году.

Минпромторг в свою очередь сообщил о переносе сроков введения технологического сбора на электронику с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Новый сбор затронет как импортную, так и российскую технику. Минпромторг может отложить внедрение технологического сбора на электронику — пошлину введут с 1 декабря 2026 года Читать

Ozon Банк и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве

На ПМЭФ–2026 компании заключили сразу несколько соглашений в сфере ИИ, телекоммуникаций и кибербезопасности.

Ozon Банк и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности и противодействия мошенничеству — компании планируют совместно развивать механизмы защиты мобильных устройств и системы анализа вредоносного ПО.

СПбПУ и «Автоваз» подписали соглашение о внедрении цифрового инжиниринга, ИИ и систем автопилотирования в новые модели автомобилей.

T2 и VK договорились о сотрудничестве в сфере рекламных и телекоммуникационных технологий.

«Триколор» и Билайн — об использовании ИИ для автоматизации техподдержки.

Ростелеком и Корпорация МСП впервые представили индекс цифровизации малого бизнеса

На ПМЭФ–2026 крупные компании представили новые сервисы в сфере цифровой безопасности и аналитики для бизнеса.

Так, Билайн и «АльфаСтрахование» рассказали о тестировании бесплатной страховки от телефонного мошенничества — пилотный проект уже охватывает около 10 млн клиентов оператора. Максимальный размер страхового покрытия составит до 500 тыс. рублей в месяц для клиентов Сбера и «Альфа-Банка», а для клиентов других банков — до 200 тыс. рублей.

Корпорация МСП и Ростелеком впервые представили индекс цифровой зрелости малого и среднего бизнеса: средний показатель по рынку составил 2,52 балла из 5 возможных.

Wildberries запустила кредитование для продавцов и готовит собственный мессенджер

На ПМЭФ–2026 объединённая компания RWB представила сразу несколько новых направлений для развития собственной экосистемы.

WB Банк запустил сервис цифрового кредитования «Старт» для индивидуальных предпринимателей, работающих на маркетплейсе.

Wildberries начал тестировать собственный мессенджер для сотрудников компании. По словам Татьяны Ким, в будущем RWB может расширить продукт и вывести его на внешний рынок. Wildberries может запустить собственный мессенджер — сейчас сервис тестируют сотрудники компании Читать

Кроме того, в преддверии ПМЭФ–2026 RWB объявила о назначении Тараса Демуры руководителем WB Travel — в новой должности он займётся развитием туристической экосистемы Wildberries, запуском новых направлений и партнёрств.

По словам Тараса Демуры в интервью РБК, в ближайшее время WB Travel планирует запустить сеть собственных турагентств, войти в реестр туроператоров и начать продажу динамических туров. В компании также не исключают, что число отелей в концепции WB Travel в будущем может достичь 100.

Минфин сообщил о новой волне IPO на российском рынке

Одно из самых заметных обсуждений во время первого дня ПМЭФ–2026 — перспективы новых IPO на российском фондовом рынке. Замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что в пайплайне*Список компаний, которые находятся на разных стадиях подготовки к выходу на биржу инвестбанкиров сейчас находится около 20 российских компаний-кандидатов на IPO. Значительную часть из них составляют технологические компании.

По его словам, несмотря на ограниченное число размещений в 2026 году, рынок продолжает формировать пул новых публичных игроков.

ВТБ заявил о доминировании Wildberries и Ozon в e-commerce

На ПМЭФ–2026 прозвучали заявления о расстановке сил на российском рынке маркетплейсов. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что рынок фактически поделён между Wildberries и Ozon, а остальные игроки существенно уступают лидерам и могут отказаться от развития собственных площадок.

По словам Костина, обе компании при этом сохраняют высокую доходность и справляются с долговой нагрузкой.

RUTUBE сообщил о росте рекламной выручки на 290%

Генеральный директор ГПМ Проекты Сергей Стамболцян заявил ПМЭФ–2026, что рекламная выручка RUTUBE по итогам I квартала 2026 года выросла до 290% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост аудитории, трансформация Yappy и интеграция с Premier: Александр Жаров раскрыл планы Rutube на 2026 год Читать

Количество клиентов платформы увеличилось на 60%, а средний рекламный бюджет — на 183%. Крупнейшими категориями рекламодателей стали финансы, сервисы и ритейл — на них пришлось 63% рекламной выручки платформы.

На ПМЭФ представили новые автомобили российских брендов

На форуме показали несколько новых моделей российских автопроизводителей. Среди них — обновлённые Aurus Senat и Senat Long, кроссовер Volga K50, Jeland J6, Lada Azimut и обновлённая Lada Niva Legend. Российские автопроизводители показали на ПМЭФ–2026 новые модели авто: среди них — флагманский кроссовер Volga K50 Читать

«Автоваз» также сообщил о перевыполнении инвестиционных обязательств перед государством. По словам главы компании Максима Соколова, объём инвестиций к концу 2025 года достигнет около 150 млрд рублей при обязательствах в 100 млрд рублей к 2030 году.

РЖД вынесли на голосование дизайн новых вагонов СВ

РЖД представили на ПМЭФ–2026 четыре варианта дизайна интерьера будущего вагона СВ*Спальные вагоны — вагоны повышенной комфортности в поездах дальнего следования увеличенного габарита. Участникам форума предложили проголосовать за понравившийся вариант.

Альфа-Банк впервые представил концепцию «фантеха» как нового этапа развития финансовых сервисов. На стенде банка показали арт-объект, посвящённый интеграции банковских сервисов, лайфстайл-сценариев и пользовательского опыта.