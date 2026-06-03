Мессенджер от Wildberries, возвращение Volga и новые сделки в сфере ИИ: главные события первого дня ПМЭФ–2026

Мессенджер от Wildberries, возвращение Volga и новые сделки в сфере ИИ: главные события первого дня ПМЭФ–2026Форум проходит с 3 по 6 июня в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге
В первый день ПМЭФ–2026 прозвучали важные заявления: Минфин подтвердил планы по поэтапному повышению НДС для трансграничной онлайн-торговли, а Минпромторг сообщил о переносе введения технологического сбора на электронику. Кроме того, на ПМЭФ впервые представили кроссовер Volga K50, новые модели Aurus и Lada, а «Автоваз» объявил о перевыполнении инвестиционных обязательств перед государством.
Минфин и Минпромторг выступили с заявлениями
В течение первого дня ПМЭФ–2026 власти сделали сразу несколько заявлений о новых механизмах регулирования для рынка e-commerce и электроники. Минфин России подтвердил планы по поэтапному повышению НДС для трансграничной онлайн-торговли. Ведомство предлагает увеличивать ставку постепенно — с 5% в 2027 году до 20% к 2030 году.
Минпромторг в свою очередь сообщил о переносе сроков введения технологического сбора на электронику с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Новый сбор затронет как импортную, так и российскую технику.
Ozon Банк и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве
На ПМЭФ–2026 компании заключили сразу несколько соглашений в сфере ИИ, телекоммуникаций и кибербезопасности.
- Ozon Банк и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности и противодействия мошенничеству — компании планируют совместно развивать механизмы защиты мобильных устройств и системы анализа вредоносного ПО.
- СПбПУ и «Автоваз» подписали соглашение о внедрении цифрового инжиниринга, ИИ и систем автопилотирования в новые модели автомобилей.
- T2 и VK договорились о сотрудничестве в сфере рекламных и телекоммуникационных технологий.
- «Триколор» и Билайн — об использовании ИИ для автоматизации техподдержки.
Ростелеком и Корпорация МСП впервые представили индекс цифровизации малого бизнеса
На ПМЭФ–2026 крупные компании представили новые сервисы в сфере цифровой безопасности и аналитики для бизнеса.
Так, Билайн и «АльфаСтрахование» рассказали о тестировании бесплатной страховки от телефонного мошенничества — пилотный проект уже охватывает около 10 млн клиентов оператора. Максимальный размер страхового покрытия составит до 500 тыс. рублей в месяц для клиентов Сбера и «Альфа-Банка», а для клиентов других банков — до 200 тыс. рублей.
Корпорация МСП и Ростелеком впервые представили индекс цифровой зрелости малого и среднего бизнеса: средний показатель по рынку составил 2,52 балла из 5 возможных.
Wildberries запустила кредитование для продавцов и готовит собственный мессенджер
На ПМЭФ–2026 объединённая компания RWB представила сразу несколько новых направлений для развития собственной экосистемы.
- WB Банк запустил сервис цифрового кредитования «Старт» для индивидуальных предпринимателей, работающих на маркетплейсе.
- Wildberries начал тестировать собственный мессенджер для сотрудников компании. По словам Татьяны Ким, в будущем RWB может расширить продукт и вывести его на внешний рынок.
Кроме того, в преддверии ПМЭФ–2026 RWB объявила о назначении Тараса Демуры руководителем WB Travel — в новой должности он займётся развитием туристической экосистемы Wildberries, запуском новых направлений и партнёрств.
По словам Тараса Демуры в интервью РБК, в ближайшее время WB Travel планирует запустить сеть собственных турагентств, войти в реестр туроператоров и начать продажу динамических туров. В компании также не исключают, что число отелей в концепции WB Travel в будущем может достичь 100.
Минфин сообщил о новой волне IPO на российском рынке
Одно из самых заметных обсуждений во время первого дня ПМЭФ–2026 — перспективы новых IPO на российском фондовом рынке. Замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что в инвестбанкиров сейчас находится около 20 российских компаний-кандидатов на IPO. Значительную часть из них составляют технологические компании.
По его словам, несмотря на ограниченное число размещений в 2026 году, рынок продолжает формировать пул новых публичных игроков.
ВТБ заявил о доминировании Wildberries и Ozon в e-commerce
На ПМЭФ–2026 прозвучали заявления о расстановке сил на российском рынке маркетплейсов. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что рынок фактически поделён между Wildberries и Ozon, а остальные игроки существенно уступают лидерам и могут отказаться от развития собственных площадок.
По словам Костина, обе компании при этом сохраняют высокую доходность и справляются с долговой нагрузкой.
RUTUBE сообщил о росте рекламной выручки на 290%
Генеральный директор ГПМ Проекты Сергей Стамболцян заявил ПМЭФ–2026, что рекламная выручка RUTUBE по итогам I квартала 2026 года выросла до 290% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество клиентов платформы увеличилось на 60%, а средний рекламный бюджет — на 183%. Крупнейшими категориями рекламодателей стали финансы, сервисы и ритейл — на них пришлось 63% рекламной выручки платформы.
На ПМЭФ представили новые автомобили российских брендов
На форуме показали несколько новых моделей российских автопроизводителей. Среди них — обновлённые Aurus Senat и Senat Long, кроссовер Volga K50, Jeland J6, Lada Azimut и обновлённая Lada Niva Legend.
«Автоваз» также сообщил о перевыполнении инвестиционных обязательств перед государством. По словам главы компании Максима Соколова, объём инвестиций к концу 2025 года достигнет около 150 млрд рублей при обязательствах в 100 млрд рублей к 2030 году.
РЖД вынесли на голосование дизайн новых вагонов СВ
РЖД представили на ПМЭФ–2026 четыре варианта дизайна интерьера будущего увеличенного габарита. Участникам форума предложили проголосовать за понравившийся вариант.
Альфа-Банк впервые представил концепцию «фантеха» как нового этапа развития финансовых сервисов. На стенде банка показали арт-объект, посвящённый интеграции банковских сервисов, лайфстайл-сценариев и пользовательского опыта.