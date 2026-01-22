Аудитория Rutube может вырасти до 35 млн человек к 2027 году

Ежедневная аудитория Rutube может вырасти минимум до 35 млн человек к концу 2026 года, заявил глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров. По его словам, Rutube планомерно расширяет экосистему: например, видеосервис Yappy уже трансформирован в Rutube Shorts. Онлайн-кинотеатр Premier также будет интегрирован с платформой .

Текущие показатели Rutube — 26 млн пользователей ежедневно

Дневная аудитория Rutube сейчас составляет около 26 млн пользователей, а месячная — 85 млн, рассказал глава «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров во время пресс-завтрака с журналистами. Он отметил, что платформа демонстрирует устойчивый рост на протяжении последнего года.

По словам Александра Жарова, «знаменательным днём» стал момент, когда Rutube впервые обогнал YouTube по дневной аудитории в России. По данным Mediascope, 9 декабря 2025-го Rutube собрал 23,8 млн пользователей, тогда как YouTube — 22,3 млн.

К концу 2026 года дневная аудитория Rutube составит не менее 35 млн человек, уверен глава «Газпром-Медиа Холдинга».

Команда Rutube выстраивает маркетинг и рекомендации

Во время пресс-завтрака Александр Жаров подчеркнул: рост Rutube обеспечен планомерной работой команды. В 2025 году платформа сосредоточилась на развитии поиска, рекомендательных алгоритмов и маркетинговой стратегии.

По его словам, за год просмотр рекомендованного видео на платформе вырос в пять раз. Ежедневно пользователи загружают более 1 млн видеороликов, а их модерация занимает от 20 минут до двух часов благодаря автоматизированным системам с применением ИИ.

Команда сервиса стремится к дальнейшему росту времени просмотра и вовлечённости аудитории, отметил Александр Жаров.

Rutube, Yappy и Premier — объединение в один сервис

Параллельно с ростом аудитории «Газпром-Медиа» начал расширять цифровую экосистему вокруг Rutube. Весной 2025 года холдинг сообщил о решении объединить видеохостинг Rutube, сервис коротких вертикальных видео Yappy и онлайн-кинотеатр Premier.

Тогда в компании заявляли, что ключевым брендом цифрового направления станет Rutube.

Yappy уже работает как Rutube Shorts

Вертикальный видеосервис Yappy фактически уже стал частью Rutube, рассказал на пресс-завтраке Александр Жаров. По его словам, сегодня это Rutube Shorts: у сервисов единый движок, общая рекомендательная система и формат коротких видео.

Юридическое объединение Yappy и Rutube планируется завершить весной 2026 года.

Premier останется отдельным брендом

Онлайн-кинотеатр Premier, по словам Александра Жарова, продолжит развиваться как самостоятельный бренд. Причина — различие моделей монетизации: Rutube работает в рекламной модели, Premier — по подписке.

При этом «Газпром-Медиа» планирует обеспечить технологическую интеграцию сервисов внутри экосистемы: пользователь сможет перейти из короткого видео на Rutube к просмотру контента в онлайн-кинотеатре Premier. Александр Жаров не исключает дальнейшей интеграции, когда Premier также станет частью Rutube, однако пока такие разговоры преждевременны.