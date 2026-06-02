Кикшеринг Юрент теперь можно использовать как корпоративный транспорт — самокаты появились в СДЭК и SwiftDrive

Электросамокаты Юрент появились в сервисе доставки посылок СДЭК и на платформе корпоративной мобильности SwiftDrive. Пользователи получили возможность искать кикшеринг во время использования привычных сервисов для отправки заказов и оптимизации. Формат будет востребован у бизнеса для коротких городских поездок сотрудников и оптимизации транспортных расходов, считают в SwiftDrive.

Самокаты Юрент можно будет использовать как корпоративный транспорт

Сервис кикшеринга Юрент подключился к платформе SwiftDrive, которая позволяет компаниям централизованно управлять транспортными расходами, отслеживать поездки сотрудников в реальном времени и автоматизировать документооборот.

Также самокаты Юрент появились в приложении СДЭК. Пользователь может построить маршрут до пункта выдачи, а затем сразу продолжить поездку по городу на электросамокате. Правда, для оформления аренды сервис всё равно перенаправляет клиента в приложение Юрент.

После интеграции компании смогут использовать самокаты Юрент как часть корпоративной транспортной системы — внутри одного интерфейса и по единому договору.

Пользователи часто комбинируют разные виды транспорта на маршруте

В компании СДЭК отмечают, что жители крупных городов всё чаще используют сразу несколько видов транспорта в рамках одной поездки.

Поэтому сервисы стремятся встроить аренду самокатов в уже существующие пользовательские маршруты — например, для поездок после получения заказа в ПВЗ или коротких перемещений по городу.

Контекст

Ранее Яндекс запустил корпоративную аренду электросамокатов в Яндекс Go. Компании получили возможность оплачивать поездки сотрудников через бизнес-аккаунт и использовать самокаты для перемещений по городу — например, для доставки документов или коротких рабочих поездок. Сервис уже доступен более чем 150 тыс. корпоративных клиентов, а для бизнеса отменили фиксированную плату за старт аренды — оплачиваются только минуты поездки.

Читайте также: Яндекс Go запустил аренду самокатов для бизнеса — теперь компании смогут оплачивать поездки сотрудников

Пилот проекта проходил осенью 2025 года в Москве и Санкт-Петербурге с участием около 100 компаний. С апреля 2026-го корпоративная аренда самокатов заработала во всех городах присутствия сервиса в России.