Кикшеринг Юрент теперь можно использовать как корпоративный транспорт — самокаты появились в СДЭК и SwiftDrive

Кикшеринг Юрент теперь можно использовать как корпоративный транспорт — самокаты появились в СДЭК и SwiftDriveЖители крупных городов всё чаще используют сразу несколько видов транспорта в рамках одной поездки
Электросамокаты Юрент появились в сервисе доставки посылок СДЭК и на платформе корпоративной мобильности SwiftDrive. Пользователи получили возможность искать кикшеринг во время использования привычных сервисов для отправки заказов и оптимизации. Формат будет востребован у бизнеса для коротких городских поездок сотрудников и оптимизации транспортных расходов, считают в SwiftDrive.
Самокаты Юрент можно будет использовать как корпоративный транспорт
Сервис кикшеринга Юрент подключился к платформе SwiftDrive, которая позволяет компаниям централизованно управлять транспортными расходами, отслеживать поездки сотрудников в реальном времени и автоматизировать документооборот.
Также самокаты Юрент появились в приложении СДЭК. Пользователь может построить маршрут до пункта выдачи, а затем сразу продолжить поездку по городу на электросамокате. Правда, для оформления аренды сервис всё равно перенаправляет клиента в приложение Юрент.
После интеграции компании смогут использовать самокаты Юрент как часть корпоративной транспортной системы — внутри одного интерфейса и по единому договору.
Пользователи часто комбинируют разные виды транспорта на маршруте
В компании СДЭК отмечают, что жители крупных городов всё чаще используют сразу несколько видов транспорта в рамках одной поездки.
Поэтому сервисы стремятся встроить аренду самокатов в уже существующие пользовательские маршруты — например, для поездок после получения заказа в ПВЗ или коротких перемещений по городу.
Контекст
Ранее Яндекс запустил корпоративную аренду электросамокатов в Яндекс Go. Компании получили возможность оплачивать поездки сотрудников через бизнес-аккаунт и использовать самокаты для перемещений по городу — например, для доставки документов или коротких рабочих поездок. Сервис уже доступен более чем 150 тыс. корпоративных клиентов, а для бизнеса отменили фиксированную плату за старт аренды — оплачиваются только минуты поездки.
Читайте также: Яндекс Go запустил аренду самокатов для бизнеса — теперь компании смогут оплачивать поездки сотрудников
Пилот проекта проходил осенью 2025 года в Москве и Санкт-Петербурге с участием около 100 компаний. С апреля 2026-го корпоративная аренда самокатов заработала во всех городах присутствия сервиса в России.