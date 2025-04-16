«Газпром-медиа» объединит свои цифровые активы под брендом RuTube

«Газпром-медиа холдинг» (ГПМХ) к концу года начнет объединение своих цифровых активов под единым брендом RuTube. Об этом «Коммерсанту» рассказал заместитель гендиректора и глава цифрового блока компании Сергей Косинский.

Сервис коротких видео Yappy станет RuTube Shorts, а онлайн-кинотеатр Premier — RuTube Premier. Косинский заявил, что это позволит обеспечить «бесшовность» между платформами и расширить библиотеку контента, что повысит вовлеченность пользователей.

Рост аудитории RuTube. После проблем с работой YouTube в России аудитория RuTube резко выросла: к февралю среднесуточная аудитория (DAU) достигла 17,6 млн человек, а месячная (MAU) — 22 млн. По данным Косинского, число просмотров превысило 4,2 млрд, что в пять раз больше показателей прошлого года.

Сомнения экспертов. Директор департамента новых технологий J`son & Partners Дмитрий Колесов считает объединение логичным шагом, но сомневается в успехе интеграции Premier и RuTube. «Это разные модели потребления — подписная и UGC-контент», — отмечает Колесов. Тем не менее, слияние может помочь Yappy, который пока не нашел своей аудитории, получить дополнительных пользователей.

«Газпром-медиа» полностью выкупил видеосервис Rutube в конце 2020 года. Сумма сделки не раскрывалась.

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