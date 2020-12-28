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«Газпром-медиа» полностью выкупил видеосервис Rutube

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Газпром-медиа» стал единственным владельцем видеосервиса Rutube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Газпром-медиа» полностью выкупил видеосервис Rutube

Компания «Интерфакс-ТВ» (входит в «Газпром-медиа») выкупила 50% ООО «Руформ» (управляет Rutube). В результате сделки холдинг стал владельцем 100% «Руформ», сумма сделки не раскрывается.

Клиенты холдинга смогут воспользоваться Rutube с января 2021 года как самостоятельным инвентарем, так и в рамках консолидации с другими медиа. Представители «Газпром-медиа» уточнили, что видеосервис должен усилить позиции компании в цифровом сегменте.

«Расширение предложения в сегменте видео — важный шаг в укреплении “Газпром-медиа” в качестве поставщика качественной рекламной аудитории», — пояснила гендиректор сейлз-хауса холдинга Екатерина Веселкова.

«Газпром-медиа» заявил о намерении сохранить и усилить команду Rutube, Роман Максимов продолжит занимать должность гендиректора ООО «Руформ». Холдинг управляет 9 эфирными телеканалами, 11 радиостанциями и другими активами, в том числе в сегменте печати, спутникового телевидения.

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Фото: Rasica / Shutterstock

 

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