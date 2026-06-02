«Аэрофлот» опубликовал финансовые результаты за I квартал 2026 года: чистый убыток группы — 11,9 млрд ₽

«Аэрофлот» опубликовал финансовые результаты за I квартал 2026 года. Группа завершила квартал 2026 года с чистым убытком 11,9 млрд рублей против прибыли 26,9 млрд рублей годом ранее. При этом авиакомпания перевезла 11,9 млн пассажиров, увеличила выручку до 201,1 млрд рублей и впервые для первого квартала добилась загрузки кресел выше 90%. В компании заявили, что давление на результаты оказали рост расходов на персонал и обслуживание пассажиров.

Общая выручка выросла почти на 6%, но в сегменте грузовых перевозок снизилась на 8%

Согласно отчёту, выручка группы выросла на 5,7% — до 201,1 млрд рублей. Основную часть обеспечили регулярные пассажирские перевозки: доходы от них увеличились на 6,1%, до 188,2 млрд рублей.

Выручка от грузовых перевозок, наоборот, снизилась на 7,9% — до 7 млрд рублей. Доходы компании, которые не относятся к основному бизнесу перевозок пассажиров и грузов, выросли на 15,5%, до 4,8 млрд рублей.

Загрузка кресел впервые превысила 91%

Пассажиропоток группы в первом квартале вырос на 2,2% и достиг 11,9 млн человек. На международных линиях перевозки увеличились на 8,9% — до 3,2 млн пассажиров, а на внутренних остались на уровне 8,7 млн человек.

Пассажирооборот вырос на 6,9%, а занятость кресел увеличилась на 3,1 п.п. — до 91,2%. В компании подчеркнули, что это первый случай, когда загрузка кресел в первом квартале превысила 90%. На международных рейсах показатель достиг 92,3%. «Аэрофлот» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 21 млрд ₽ — это 100% скорректированной прибыли Читать

Расходы на техобслуживание самолётов выросли на треть

Операционные расходы группы выросли на 16,5% — до 199,4 млрд рублей. Расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров увеличились на 10,9% и достигли 44,7 млрд рублей. В компании объяснили это ростом тарифов аэропортов и удорожанием бортового сервиса.

Расходы на оплату труда выросли на 13,2% — до 32,2 млрд рублей — после повышения окладов и расширения штата. Затраты на техническое обслуживание самолётов увеличились сразу на 34,3%, до 17,7 млрд рублей, на фоне удорожания комплектующих и роста объёма ремонтов.

Операционная прибыль компании заметно снизилась

Показатель EBITDA снизился на 39,7% — с 49 млрд до 29,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась с 25,8% до 14,7%.

Первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин заявил, что компания продолжает сталкиваться с ростом расходов. По его словам, в следующих кварталах давление может усилиться из-за увеличения затрат на заправку самолётов в зарубежных аэропортах.

Чистый долг «Аэрофлота» превысил 543 млрд рублей

Общий долг группы на конец марта составил 622,5 млрд рублей — на 2,2% больше, чем в конце 2025 года. Чистый долг вырос до 543,5 млрд рублей. Объём денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций увеличился на 7% — до 79 млрд рублей.

Крупнейшие российские рейтинговые агентства «Эксперт РА» и АКРА считают «Аэрофлот» финансово устойчивой компанией с высокой способностью выполнять свои долговые обязательства. Они подтвердили кредитный рейтинг компании на уровне ruAA со стабильным прогнозом.