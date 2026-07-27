Ozon Банк запустил мобильные кассы с эквайрингом — предприниматели смогут получить устройство за 1 ₽

Ozon Банк запустил мобильные кассы с эквайрингом для малого и среднего бизнеса. Как сообщают в пресс-службе, предприниматели смогут получить устройство всего за 1 рубль, а стоимость обслуживания будет зависеть от оборота. Касса позволяет принимать безналичные платежи, печатать чеки и отслеживать аналитику продаж.

Кассу можно получить в пункте выдачи Ozon

Новая мобильная касса предназначена для салонов красоты, ресторанов, мастерских, ремонтных сервисов и других видов бизнеса, которым необходимо принимать оплату от клиентов на месте.

Предприниматели смогут заказать устройство за 1 рубль и получить его в ПВЗ Ozon либо оформить курьерскую доставку. Банк бесплатно поможет зарегистрировать кассу в Федеральной налоговой службе, подключить её к оператору фискальных данных и активировать.

К тестированию подключились уже более 1 тыс. клиентов

Если у бизнеса уже есть кассовое оборудование, можно подключить только платёжный терминал. При этом предприниматели получат бесплатное обслуживание расчётного счёта в Ozon Банке и доступ к другим финансовым продуктам без дополнительной платы. Комиссия за эквайринг через Систему быстрых платежей начинается от 0,4%.

Как уточнили в пресс-службе Ozon Банка, во время тестового периода к эквайрингу подключились уже более 1 тыс. клиентов. В компании рассчитывают, что новое решение позволит предпринимателям тратить меньше времени на рутинные операции.

Санкции не помешают предпринимателям работать с Ozon Банком

23 июля 2026 года Ozon Банк попал под санкции Евросоюза. В пресс-службе кредитной организации уточнили, что банк продолжает работать в стандартном режиме. Ограничения не повлияют ни на розничных клиентов, ни на предпринимателей — они «без всяких проблем пользуются своими счетами, займами и всеми другими финансовыми продуктами».

«У банка нет активов за рубежом, он не ведёт операции за пределами страны, своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется — использует только российскую финансовую инфраструктуру», — рассказали Russian Business в пресс-службе Ozon Банка.

Ограничения также не скажутся на других сервисах Ozon — санкции введены только против Ozon Банка, добавили представители организации.

Контекст

В июле в кредитной организации сообщали, что Ozon Банк установил уже более 1000 собственных банкоматов в более чем 100 населённых пунктах России. Ключевая особенность устройств — специальный модуль, который выдаёт желающим дебетовые карты.

Как отмечали в Ozon Банке, к концу 2026 года банк планирует расширить сеть до 2 тысяч банкоматов.

Ozon Банк установил более 1000 банкоматов по всей России — получить дебетовые карты теперь можно прямо в них Компания намерена войти в топ-10 банков по банкоматным сетям в стране Читайте также

Кроме того, осенью компания планирует запустить брокерское направление. На начальном этапе сервис станет частью Ozon Банка, но в дальнейшем у него может появиться отдельное приложение.