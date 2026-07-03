Ozon Банк установил более 1000 банкоматов по всей России — получить дебетовые карты теперь можно прямо в них

Ozon Банк установил свыше 1000 собственных банкоматов в более чем 100 населённых пунктах России, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. До конца 2026 года кредитная организация намерена расширить сеть до 2000 устройств. При этом клиенты по-прежнему могут снимать деньги без комиссии в банкоматах партнёров.

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Пластиковые карты будут выдавать без курьеров и ПВЗ

Ozon Банк запустил выдачу пластиковых карт через банкоматы в феврале 2026 года, но тогда опция работала на трёх устройствах в Москве и Санкт-Петербурге.

Теперь же все банкоматы Ozon Банка оборудованы специальным модулем для выдачи пластиковых дебетовых карт, сообщили в компании. После авторизации по QR-коду устройство в течение пары минут выдаст карту клиенту — вызывать курьера не придётся.

Компания планирует войти в топ-10 банков по числу банкоматов в России

Председатель правления Ozon Банка Андрей Личманов отметил, что наличные по-прежнему остаются востребованными среди клиентов, поэтому спрос на банкоматы есть.

По его словам, банк продолжит расширять сеть и в 2027 году — это «позволит компании быть как минимум в топ-10 банков по банкоматным сетям в России». К концу 2026-го кредитная организация планирует расширить сеть до 2 тысяч устройств, уточнили в пресс-службе.