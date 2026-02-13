«Озон банк» запустил выдачу пластиковых карт через банкоматы

«Озон банк» запустил выдачу дебетовых карт прямо через банкоматы, сообщают «Ведомости». Сейчас сервис работает на трёх устройствах в Москве и Санкт-Петербурге. До конца I квартала 2026 года аналогичной функцией планируется оснастить всю сеть банка в 43 городах и населённых пунктах России.

Получить карту в банкомате можно всего за несколько минут — но заказать её надо заранее

Для запуска проекта банкоматы дооборудовали встроенным модулем хранения, который вмещает несколько десятков пластиковых карт. Кроме того, банк внедрил собственное программное решение: система распознаёт клиента после авторизации через QR-код и выпускает для него активированную карту всего за несколько минут.

Ранее заказать карту можно было через мобильное приложение, однако получение требовало отдельного шага — визита в пункт выдачи заказов либо ожидания курьерской доставки. После получения пластиковой карты клиенту необходимо было самостоятельно активировать её в приложении.

Для оформления карты нужно подтвердить личность

Чтобы оформить карту через банкомат, пользователь должен:

иметь регистрацию в банке;

пройти идентификацию через портал «Госуслуги».

Без подтверждённой учётной записи в государственном сервисе выпуск карты через устройство невозможен.

Контекст

В июле 2025 года «Озон банк» объявил о запуске первых банкоматов компании — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Как сообщали в компании, оффлайн-точки были необходимы значимой части клиентов. В самом начале банкоматы позволяли вносить и снимать средства с карт платёжных систем «Мир», Visa и Mastercard. Для этого дебетовые или кредитные карты должны были быть выпущены российскими банками.

Недавно открытие дебетовой карты «Озон банка» стало доступно гражданам из более чем 90 стран. Для оформления требуются паспорт и документы, подтверждающие законное пребывание на территории России. Комиссия за выпуск и обслуживание не взимается.

Ранее банк сообщал, что расширение программ лояльности, рост числа клиентов и партнёрской сети привели к увеличению объёма кэшбэка. По итогам 2025 года сумма поощрительных начислений удвоилась. Это повлияло на приток пользователей: в 60% случаев карту используют для оплаты покупок за пределами маркетплейса. В настоящее время количество активных клиентов превышает 39 млн.