Кэшбэк от банков достиг рекордных 500 млрд ₽ в 2025 году — за счёт расширения программ лояльности и новых клиентов
Кэшбэк от банков достиг рекордных 500 млрд ₽ в 2025-м
В 2025 году банки рекордно нарастили выплаты кэшбэка: суммарный объём поощрений достиг 450–500 млрд руб. — против 300 млрд руб. в 2024-м и 200 млрд руб. в 2023-м, показал опрос «Ведомостей». Часть банков раскрыла абсолютные суммы, другие сообщили о двукратном росте начислений. Самый крупный годовой кэшбэк выплатил «Т-банк» — сразу 100 млрд руб.
Большинство банков увеличили начисления кэшбэка минимум вдвое
По данным «Ведомостей», в 2025 году банки показали разноскоростной рост выплат кэшбэка — некоторые достигли двукратного объёма и более.
-
«Т-банк» выплатил около 100 млрд руб. кэшбэка — на 5% больше, чем в 2024 году.
-
ПСБ начислил 4,6 млрд бонусных баллов (1:1 к рублю) — это на 25% выше прошлогоднего уровня.
-
ВТБ, Совкомбанк и «Озон банк» сообщили о двукратном росте начислений. Абсолютные суммы ВТБ и «Озон банк» не раскрывают; Совкомбанк в 2024 году начислил почти 4 млрд руб. баллами (1 балл = 1 рубль).
-
«Альфа-банк» увеличил выплаты на 13%, Банк Дом.РФ — на 17%.
-
Новикомбанк сообщил о росте почти в 3,4 раза.
- «ОТП Банк» начислил клиентам «в разы больше» кэшбэка, чем годом ранее, а в Транскапиталбанке отметили, что выплат стало больше по сравнению с 2024 годом.
Банки объясняют рост кэшбэка расширением программ и партнёрств
Среди причин увеличения выплат банки называли «Ведомостям»:
- обновление и расширение программ лояльности,
- рост клиентской базы и партнёрской сети,
- увеличение транзакций по дебетовым картам.
В «Альфа-банке» отметили расширение совместных акций с ритейл-сетями, e-commerce-площадками и сервисами повседневного спроса. В Совкомбанке сообщили, что клиенты могут получать до 10% с каждой покупки во многих магазинах-партнёрах, зарабатывая до 60 000 руб. в год.
Банки фиксируют рост оплат повседневных покупок
Банки сообщили «Ведомостям», что отмечают рост ежедневных операций — от коммунальных платежей до покупок в супермаркетах. Около 60% операций по карте «Озон банка» проходят вне маркетплейса.
Чаще всего клиенты оплачивают покупки в категориях «супермаркеты», «транспорт», «кафе и ресторан» и «одежда и обувь». В «Яндекс Банке» пользователи могут ежемесячно выбирать категории кэшбэка, в ВТБ категории также обновляются ежемесячно в зависимости от транзакционной активности.
В 2026 году рынок банковских предложений кэшбэка трансформируется
Представитель ВТБ считает, что в 2026 году рынок банковских программ лояльности вступит в этап трансформации: на фоне возможного снижения ключевой ставки расходы ведущих банков на лояльность могут сократиться примерно в 1,5 раза. Акцент будет смещаться в сторону персонализированных предложений и кросс-продуктовых условий.
По данным «Ведомостей», банки также усиливают интеграцию финансовых и нефинансовых сервисов — страхования, маркетплейсов, подписок — в рамках собственных экосистем.
- ЦБ предложил изменить программы лояльности на маркетплейсах — банки смогут предоставлять скидки на равных условиях ЦБ предложил решение в споре между банками и маркетплейсами 11 февраля 2026, 14:00
- «Точка Банк» приобрёл сервис для продавцов на маркетплейсах MPSTATS — сделка стала одной из крупнейших на рынке «Точка Банк» купил сервис для селлеров маркетплейсов MPSTATS 09 февраля 2026, 18:40
- Девелопер «Самолёт» обратился за господдержкой на 50 млрд ₽: эксперты считают просьбу «нетипичной» для рынка Эксперты: просьба «Самолёта» о господдержке — нетипична 06 февраля 2026, 15:00
- 40% россиян предпочитают экономить за счёт открытия вкладов — большинство не понимают работу других инструментов Вклады — главный способ экономии для 40% россиян в 2026-м 04 февраля 2026, 10:00