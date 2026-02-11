Кэшбэк от банков достиг рекордных 500 млрд ₽ в 2025-м

В 2025 году банки рекордно нарастили выплаты кэшбэка: суммарный объём поощрений достиг 450–500 млрд руб. — против 300 млрд руб. в 2024-м и 200 млрд руб. в 2023-м, показал опрос «Ведомостей». Часть банков раскрыла абсолютные суммы, другие сообщили о двукратном росте начислений. Самый крупный годовой кэшбэк выплатил «Т-банк» — сразу 100 млрд руб.

Большинство банков увеличили начисления кэшбэка минимум вдвое

По данным «Ведомостей», в 2025 году банки показали разноскоростной рост выплат кэшбэка — некоторые достигли двукратного объёма и более.

«Т-банк» выплатил около 100 млрд руб. кэшбэка — на 5% больше, чем в 2024 году.





ПСБ начислил 4,6 млрд бонусных баллов (1:1 к рублю) — это на 25% выше прошлогоднего уровня.





ВТБ, Совкомбанк и «Озон банк» сообщили о двукратном росте начислений. Абсолютные суммы ВТБ и «Озон банк» не раскрывают; Совкомбанк в 2024 году начислил почти 4 млрд руб. баллами (1 балл = 1 рубль).





«Альфа-банк» увеличил выплаты на 13%, Банк Дом.РФ — на 17%.





Новикомбанк сообщил о росте почти в 3,4 раза.





«ОТП Банк» начислил клиентам «в разы больше» кэшбэка, чем годом ранее, а в Транскапиталбанке отметили, что выплат стало больше по сравнению с 2024 годом.

Банки объясняют рост кэшбэка расширением программ и партнёрств

Среди причин увеличения выплат банки называли «Ведомостям»:

обновление и расширение программ лояльности,

рост клиентской базы и партнёрской сети,

увеличение транзакций по дебетовым картам.

В «Альфа-банке» отметили расширение совместных акций с ритейл-сетями, e-commerce-площадками и сервисами повседневного спроса. В Совкомбанке сообщили, что клиенты могут получать до 10% с каждой покупки во многих магазинах-партнёрах, зарабатывая до 60 000 руб. в год.

Банки фиксируют рост оплат повседневных покупок

Банки сообщили «Ведомостям», что отмечают рост ежедневных операций — от коммунальных платежей до покупок в супермаркетах. Около 60% операций по карте «Озон банка» проходят вне маркетплейса.

Чаще всего клиенты оплачивают покупки в категориях «супермаркеты», «транспорт», «кафе и ресторан» и «одежда и обувь». В «Яндекс Банке» пользователи могут ежемесячно выбирать категории кэшбэка, в ВТБ категории также обновляются ежемесячно в зависимости от транзакционной активности.

В 2026 году рынок банковских предложений кэшбэка трансформируется

Представитель ВТБ считает, что в 2026 году рынок банковских программ лояльности вступит в этап трансформации: на фоне возможного снижения ключевой ставки расходы ведущих банков на лояльность могут сократиться примерно в 1,5 раза. Акцент будет смещаться в сторону персонализированных предложений и кросс-продуктовых условий.

По данным «Ведомостей», банки также усиливают интеграцию финансовых и нефинансовых сервисов — страхования, маркетплейсов, подписок — в рамках собственных экосистем.