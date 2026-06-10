Т-Банк будет использовать банковские данные клиентов при показе рекламы — юристы говорят о правовых рисках

Т-Банк планирует первым в России запустить сквозные рекламные кампании на основе банковских данных клиентов. Как сообщает «Коммерсант», для настройки рекламы банк намерен использовать сведения о доходах пользователей, их покупках, любимых брендах и жизненных событиях. Юристы предупреждают о рисках нарушения банковской тайны, однако в Т-Банке утверждают, что вся информация останется внутри инфраструктуры компании.

В рекламе учтут доходы, покупки и жизненные события

Согласно презентации Т-Банка, с которой ознакомился «Коммерсант», рекламная платформа компании сможет использовать для таргетинга данные о среднем чеке пользователя, уровне дохода и отношении к скидкам.

Также в настройке рекламы планируется учитывать категории покупок за последние полгода, места их совершения, частоту расходов, предпочтения в брендах и жизненные обстоятельства клиентов. Среди примеров в презентации указаны переезд и смена работы.

Рекламу планируют размещать во внешнем инвентаре, включая мобильные приложения, игры и медиа.

Юристы увидели риски для банковской тайны

Эксперты «Коммерсанта» обратили внимание на возможные юридические риски новой модели таргетинга Т-Банка. По их словам, использование банковских данных в рекламных целях требует отдельного согласия клиента, а сведения об операциях и счетах относятся к банковской тайне.

Собеседники издания отмечают, что использование такой информации для настройки рекламы в интересах рекламодателей может создавать риски нарушения режима банковской тайны, даже если сами данные не передаются третьим лицам напрямую.

Кроме того, эксперты считают перечень данных, который планирует использовать Т-Банк, слишком широким для обезличенного таргетинга. По их мнению, информация о жизненных событиях пользователя скорее подходит для настройки рекламы на конкретного человека, чем на отдельные категории аудитории.

Т-Банк заявил, что данные не покинут контур компании

В Т-Банке заявили, что не передают данные клиентов внешним рекламным платформам и другим третьим лицам.

«Логика работы таргетирования у нас построена так, чтобы банковская тайна и персональные данные клиентов оставались в контуре банка», — сообщили в компании «Коммерсанту».

Контекст

Собственные рекламные платформы развивают не только в Т-Банке, но и в других крупных банках. На рынке уже работают «СберAds» от Сбера и рекламные продукты Альфа-банка.

По данным Ассоциации развития интерактивной рекламы, объём российского рынка интернет-рекламы по итогам 2025 года достиг 1,569 трлн рублей.

При этом генеральный директор NMi Digital Анна Планина сообщила «Коммерсанту», что рекламодатели уже давно используют данные операторов фискальных данных и маркетплейсов. По её словам, такие данные более доступны для рынка и обходятся дешевле, чем банковская информация.