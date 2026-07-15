Тренды
Деньги
Бизнес
Технологии
Маркетплейсы
Россия
Стартапы
Искусственный интеллект
Кибербезопасность
IT
Личное
Банки
Карьера
Маркетинг
HR
Ритейл
Дизайн
Реклама
Редакция
О компании
Контакты
© 2012-2026 ООО «РБточкаРУ»

ЦБ снизил прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0,6% — ключевая ставка на уровне 8% ожидается только к 2029 году

Одновременно выросли ожидания по инфляции, а прогноз по курсу рубля почти не изменился
15 июля 2026, 20:00
Время прочтения 2 минуты
Люди на эскалаторе
Банки
Деньги
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

Аналитики, опрошенные Банком России, снизили прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0,6%. Одновременно они повысили прогноз по инфляции до 6,2% вместо ожидавшихся ранее 5,3%. Также эксперты пересмотрели прогнозы по ключевой ставке, курсу рубля и другим макроэкономическим показателям.

Ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году: текущий показатель и как он влияет на экономику
Ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году: текущий показатель и как он влияет на экономику
Что делать с кредитами, вкладами и расходами, когда меняется ключевая ставка, чтобы извлечь максимум выгоды из высокой процентной ставки
Читайте также

Прогноз по инфляции в 2026 и 2027 годах вырос

Аналитики обновили в том числе прогнозы по росту ВВП на последующие годы. В частности:

  • прогноз на 2027 год снижен до 1,3%,
  • прогноз на 2028 год не изменился — 1,7%,
  • прогноз на 2029 год не изменился — 1,8%.

Одновременно аналитики ухудшили прогноз по инфляции в ближайшие годы. Согласно обновлённым оценкам:

  • в 2026 году инфляция составит 6,2% вместо ожидавшихся ранее 5,3%,
  • в 2027 году прогноз повышен на 0,2% — до 4,6%,

Прогноз по курсу рубля почти не изменился

На фоне пересмотра прогноза по инфляции аналитики, которых опросил ЦБ, также обновили ожидания по ключевой ставке. Согласно опросу:

  • В 2026 году средняя ключевая ставка составит 14,5% годовых,
  • в 2027 году — 12,2%,
  • в 2028 году — 10%,
  • в 2029 году — 8,6%.
«Снижение ключевой ставки — естественный процесс»: Владимир Путин указал на возможное смягчение кредитной политики
«Снижение ключевой ставки — естественный процесс»: Владимир Путин указал на возможное смягчение кредитной политики
ЦБ примет решение по дальнейшему движению ключевой ставки 24 июля
Читайте также

Ожидания по курсу рубля практически не изменились:

  • в 2026 году — 78,4 рубля за доллар,
  • в 2027 году — 86,6 рубля,
  • в 2028 году — 92,7 рубля,
  • в 2029 году — 95,8 рубля.

Профицит внешней торговли продолжает расти

Ранее Банк России сообщал, что в мае 2026 года профицит внешней торговли России достиг $14,2 млрд. Это на 52% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

По итогам января—мая профицит внешней торговли увеличился на 13,6% и составил $52,3 млрд. За этот период экспорт вырос на 9,8%, до $42,9 млрд, а импорт — на 2,4%, до $28,7 млрд.

Подписаться на телеграм-канал
Публикации по теме
Новости по теме