«Снижение ключевой ставки — естественный процесс»: Владимир Путин указал на возможное смягчение кредитной политики

Макроэкономические показатели указывают на возможное снижение ключевой ставки , заявил Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. В июне Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. В ЦБ допускают продолжение смягчения денежно-кредитной политики, но подчёркивают, что решение будет зависеть от состояния экономики.

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Президент назвал снижение ключевой ставки «естественным процессом»

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что недавно обсуждал с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки. По словам Айсена Николаева, глава ЦБ считает, что ставка «всё-таки будет снижаться достаточно уверенно».

«[Снижение ключевой ставки] будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», — подчеркнул Владимир Путин в ответ на слова главы Якутии Айсена Николаева.

Укрепление рубля связано с изменением спроса на валютном рынке

Глава Якутии Айсен Николаев также заявил, что слишком крепкий рубль негативно влияет на доходы экспортно ориентированного региона.

Президент Владимир Путин отметил, что иностранная валюта сейчас требуется экономике меньше, чем раньше, поэтому спрос на неё снижается, а рубль укрепляется.

ЦБ не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки

На заседании 19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14,25% годовых. Следующее решение по кредитной политике регулятор примет 24 июля.

В начале июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что пространство для дальнейшего снижения ставки сохраняется, однако сроки и темпы будут зависеть от развития экономической ситуации.

Бизнес не ожидает снижения ключевой ставки 24 июля

Вопрос о дальнейшем снижении ключевой ставки остаётся одним из главных для бизнеса перед заседанием Банка России 24 июля.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ранее заявил, что регулятор, скорее всего, сохранит ставку на уровне 14,25%. По его мнению, комментарии Банка России после июньского заседания не свидетельствуют о готовности к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.

Контекст

Ключевая ставка — процент, под который Банк России выдаёт деньги коммерческим банкам и принимает у них средства на депозиты. Она считается главным инструментом денежно-кредитной политики и влияет на стоимость кредитов, доходность вкладов, курс рубля и инфляцию.

При повышении ставки кредиты обычно дорожают, а вклады становятся выгоднее. Когда ставка снижается, кредиты постепенно дешевеют, а бизнес и потребители начинают активнее занимать и тратить деньги.

Подробнее о ключевой ставке — в обзоре Russian Business.