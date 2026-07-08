Ключевую ставку «в лучшем случае» сохранят на уровне 14,25% — бизнес ждёт заседания ЦБ 24 июля

Глава РСПП Александр Шохин не ожидает снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России 24 июля, сообщает «Интерфакс». По его оценке, в лучшем случае регулятор сохранит её на уровне 14,25%. Свой прогноз он объяснил сигналами, прозвучавшими после предыдущего заседания совета директоров ЦБ.

В РСПП считают, что ЦБ может не пойти на снижение ставки 24 июля

Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что на ближайшем заседании Банк России вряд ли пойдёт на дальнейшее снижение ключевой ставки. По его словам, в лучшем случае регулятор сохранит её на текущем уровне — 14,25%.

Шохин объяснил свой прогноз комментариями участников предыдущего заседания совета директоров ЦБ. По его оценке, они не свидетельствуют о готовности регулятора продолжить смягчение денежно-кредитной политики.

Глава РСПП также выступил против возможного повышения ставки из-за ситуации на топливном рынке. По его словам, с немонетарными факторами инфляции не стоит бороться за счёт удорожания кредитов для всей экономики.

ЦБ уже предупреждал о более высокой траектории ставки

На заседании 19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%. При этом большинство экономистов, опрошенных «Ведомостями», ожидали более существенного снижения — сразу на 50 базисных пунктов.

После заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сократилось. В опубликованном позднее резюме обсуждения регулятор также предупредил, что среднесрочная траектория ключевой ставки может оказаться выше апрельского прогноза.

Ранее на Финансовом конгрессе Банка России Набиуллина также уточнила, что признаков переохлаждения экономики нет. По её словам, высокую ключевую ставку по-прежнему поддерживают повышенные инфляционные ожидания и действие льготных кредитных программ.