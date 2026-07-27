Почти треть банков не готова к расчётам в цифровых рублях — лишь 26 кредитных организаций проводят операции с ним

Почти треть банков из реестра значимых на рынке платежных услуг до сих пор не проводит операции с цифровым рублём, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчётность ЦБ. Несмотря на двукратный рост за последние два месяца, общий объём цифровых рублей на счетах банков едва превысил 25 млн рублей. Эксперты считают, что для развития расчётов в новой форме валюты понадобятся стимулирующие меры со стороны государства.

Шесть из 21 кредитной организации не провели ни одной операции с цифровым рублём

В июне 2026 года операции с цифровым рублём проводили лишь 26 кредитных организаций, следует из отчётности ЦБ. Ещё два банка, не раскрывших свою отчётность, — ПСБ и ВБРР — ранее также заявляли о работах с новой формой валюты.

Изначально проводить операции с цифровым рублём должны были все системно значимые банки: год назад эта обязанность распространилась и на кредитные организации. Реестр кредитных организаций, значимых на рынке платежных услуг, включает 21 банк. Однако, согласно последней отчётности ЦБ, шесть из них не совершали операций в цифровых рублях и не имели остатков на счетах в этой форме валюты.

В начале июля Банк России убрал с сайта списки кредитных организаций, подключённых к платформе цифрового рубля, а также тех, кто планирует к ней подключиться. Зампред ЦБ Зульфия Кахруманова объяснила это решение «чувствительностью информации» и реакцией на санкционные мероприятия.

На Финконгрессе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что к запуску расчётов в цифровых рублях всё готово. По словам зампреда ЦБ Зульфии Кахрумановой, в тестировании цифрового рубля участвуют 30 банков, 3,5 тыс. физических лиц и около 500 юридических лиц.

Банки ждут стимулирующих мер для развития расчётов в цифровых рублях, считают эксперты

Даже с учётом удвоения остатков цифровых рублей на счетах банков за последние два месяца, объём новой формы валюты едва превысил 25 млн рублей. По данным «Коммерсанта», 1 мая остатки составляли чуть более 10 млн рублей, а большую часть 2025 года показатель не превышал 2 млн рублей.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров в комментарии «Коммерсанту» отметил, что банки в целом готовы к небольшому объёму операций — недочёты будут устраняться уже в процессе работы. Однако он обращает внимание на осторожность действий ЦБ: законопроекта, который обязал бы проводить бюджетные выплаты исключительно в цифровых рублях, пока нет. По словам Романа Прохорова, именно обязательные бюджетные выплаты по карте «Мир» обеспечили ей массовое распространение.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов отмечает, что банки рассчитывают на введение стимулирующих мер от государства, направленных на развитие расчётов в цифровом рубле. Например, на выплаты бюджетникам или расчёты государства с бизнесом в цифровых рублях. По мнению Виктора Достова, это позволило бы банкам работать с комиссионными и сервисными доходами.

Контекст

В июле 2025 года Госдума приняла закон о поэтапном внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. С этой даты российские банки и бизнес начнут обязательное подключение к новой платежной платформе.

Сейчас операции с цифровой нацвалютой доступны клиентам банков, которые участвуют в пилотном проекте.