В России усилят защиту ИТ-технологий — теперь патенты можно будет оформить и на решения в сфере ИИ

В России приняли закон о расширении патентной защиты в сфере цифровых технологий, пишет «Коммерсант». Новые правила расширяют возможности охраны технических решений, в том числе технологий на основе алгоритмов и моделей машинного обучения. Эксперты подчеркивают, что изменения снизят правовую неопределённость в ИТ-сфере, особенно в сегментах разработки промышленного ПО и робототехники.

Новые нормы расширят понятие «изобретения в цифровой сфере»

По данным «Коммерсанта», с 2027 года под патентную охрану попадут технические решения, реализованные с помощью ПО и алгоритмов обработки данных. Сейчас программные решения в России защищаются в основном авторским правом.

Эксперты «Коммерсанта» отмечают, что алгоритмы и модели машинного обучения сложнее патентовать, поскольку их необходимо связывать с конкретными устройствами или материальными объектами. Новые правила должны снизить правовую неопределённость для разработчиков цифровых решений.

Патентовать будут не код, а технический результат

Аналитики «Коммерсанта» подчеркивают: патентовать можно будет не код программы, а технический результат, который она помогает получить. Например, под защиту смогут попасть алгоритмы управления промышленными роботами или решения для снижения нагрузки на телекоммуникационные сети.

Эксперты издания отмечают, что авторское право и патентная защита решают разные задачи: первое защищает конкретный код, а второе позволяет защищать саму техническую идею независимо от способа её реализации.

Оформить патент можно будет даже на элементы интерфейса

Эксперты «Коммерсанта» считают, что изменения будут особенно актуальны для компаний, которые создают сложные технологические продукты: разработчикам промышленного ПО, производителям в сфере робототехники, телекоммуникационных, медицинских и других DeepTech-решений.

Кроме того, закон позволит учитывать случаи, когда техническая часть устройства практически не меняется, но благодаря программной настройке оно получает новые или улучшенные свойства. Также патентную защиту смогут получить элементы интерфейсов программ — например, иконки и кнопки.