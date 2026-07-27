Apple выпустит первые умные очки в 2027 году — релиз перенесли, чтобы избежать проблем с конфиденциальностью

Apple планирует представить первые умные очки на следующей конференции WWDC — в июне 2027 года. Как сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман, изначально компания рассчитывала анонсировать устройство в 2026-м, однако сроки перенесли из-за потенциальных проблем с конфиденциальностью. В продажу умные очки поступят до конца 2027-го.

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Приватность станет главным приоритетом умных очков Apple

По данным инсайдера Марка Гурмана, первые умные очки Apple позволят пользоваться Siri, слушать музыку, совершать звонки и работать без подзарядки в течение всего дня. Кроме того, встроенный ИИ сможет анализировать окружающую обстановку и помогать пользователю ориентироваться.

Презентацию устройства Apple должна была состояться уже в 2026 году, но компания перенесла релиз, чтобы доработать функции конфиденциальности.

Для повышения безопасности пользователей Apple хочет реализовать обработку данных непосредственно на устройстве, а также отказаться от функции распознавания лиц и использования данных пользователей для обучения ИИ.

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Apple хочет не допустить злоупотребления своими устройствами

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман отмечает, что Apple стремится избежать проблем, с которыми уже столкнулся рынок умных очков. По его словам, компания учитывает опасения пользователей по поводу скрытой съёмки, из-за которых многие до сих пор чувствуют себя некомфортно рядом с владельцами очков Meta*.

По мнению инсайдера, Apple заранее готовит ограничения, которые должны снизить риск скрытой съёмки и других злоупотреблений.

Контекст

В 2027 году Apple представит юбилейный iPhone 20, приуроченный к 20-летию устройства.

По информации инсайдеров, устройство выйдет в двух размерах, в том числе с 7-дюймовым экраном. Также у смартфона обновят дизайн — задняя панель станет полностью стеклянной, а экран за счёт изгибов со всех сторон будет более обтекаемым.

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*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.