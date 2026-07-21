Apple готовит iPhone 20 Pro Max размером с планшет — юбилейная модель выйдет в 2027 году

Apple разрабатывает экран диагональю почти 6,96 дюйма для iPhone 20 Pro Max, сообщает MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера Digital Chat Station. Компания планирует позиционировать устройство как 7-дюймовый смартфон — такие размеры экранов были популярны у Android-планшетов в 2010-х годах. Релиз флагмана ожидается осенью 2027 года, к 20-летию первого iPhone.

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Новый iPhone приблизится по размеру к iPad mini

По данным Digital Chat Station, iPhone 20 Pro Max получит дисплей больше, чем у нынешнего iPhone 17 Pro Max с диагональю 6,9 дюйма. При этом за счёт тонких рамок габариты смартфона почти не изменятся, а соотношение сторон останется прежним.

По размеру экрана модель приблизится к 7-дюймовым планшетам на Android и линейке iPad mini — у последнего поколения диагональ составляет 8,3 дюйма, а у ранних версий — 7,9 дюйма.

У юбилейного iPhone обновят дизайн

Согласно прошлым утечкам, юбилейный iPhone 20 выйдет в двух размерах и получит серьёзный редизайн — задняя панель станет полностью стеклянной, а экран за счёт изгибов со всех сторон — более обтекаемым.

Релиз новинки может состояться осенью 2027 года.

Контекст

В сентябре 2026 года Apple анонсирует iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также свою первую раскладушку iPhone Ultra по цене от $2500. Новинки представит новый глава компании Джон Тернус.

При этом релиз более доступных моделей — базового iPhone 18, бюджетного iPhone 18e и тонкого iPhone Air 2 — может состояться только весной 2027-го.

По данным аналитика Bloomberg Марка Гурмана, в 2026–2027 годах Apple также обновит все планшеты. Первым апдейт получит iPad mini — его новую версию могут представить уже осенью.