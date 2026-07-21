Госдума приняла закон о регулировании крипторынка в России — новые правила начнут действовать уже в 2026 году

Госдума приняла закон , который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Документ устанавливает правила для криптообменников, депозитариев и других организаций, связанных с обращением цифровых активов. Также закон вводит ограничения для инвесторов при покупке криптовалют. Основная часть новых норм вступит в силу уже 1 сентября 2026 года.

Криптообменники включат в специальный реестр

Согласно законопроекту, криптообменники должны будут работать через специальный реестр. До 1 июля 2027 года для действующих компаний предусмотрен переходный период — они смогут продолжать работу без включения в специальный список.

Для организаций, которые занимаются обменом цифровых валют, установят требования:

минимальный размер собственных средств — 15 млн рублей;

обязательное вступление в саморегулируемую организацию (СРО) финансового рынка.

Обменом цифровых валют будут считаться регулярные операции по покупке и продаже криптовалют от своего имени и за свой счёт вне бирж и других организованных площадок. К таким операциям отнесут сделки, если компания проводит две и более транзакции в месяц на общую сумму свыше 3,5 млн рублей.

Для клиринговых организаций*Компании, которые помогают участникам финансового рынка проводить расчёты по сделкам сделают исключение: они смогут проводить сделки с цифровыми валютами без включения в реестр и без участия брокера, если это необходимо для расчётов между сторонами или решения проблем с невыполнением обязательств.

Криптовалютой нельзя будет оплачивать товары и услуги

Закон сохраняет запрет на использование цифровых валют и цифровых прав как средства платежа в России.

Также запрещается распространять информацию — включая рекламу — о возможности оплачивать криптовалютой товары, работы, услуги, информацию или результаты интеллектуальной деятельности.

Использовать цифровые валюты разрешат:

при расчётах по внешнеторговым контрактам между российскими и иностранными компаниями;

при использовании криптовалют, полученных в результате майнинга* Процесс создания новых единиц криптовалюты и подтверждения операций в блокчейне с помощью вычислительной мощности компьютеров. ;

; для оплаты комиссий по правилам соответствующей информационной системы;

при расчётах за ценные бумаги, другие цифровые валюты или цифровые права.

Банки смогут блокировать операции с нелегальными обменниками

Банки смогут блокировать переводы, если заподозрят, что клиент использует нелегальный криптообменник — организацию, которая меняет цифровые валюты без разрешения и не входит в специальный реестр.

При этом владельцы цифровых валют смогут защищать свои права через суд независимо от того, были ли активы ранее задекларированы.

Инвесторам установят лимиты на покупку криптовалют

Для неквалифицированных инвесторов введут ограничение на покупку наиболее ликвидных криптовалют через посредников. Лимит составит до 300 тыс. рублей в год у каждого посредника.

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты без установленного ограничения.

Перед покупкой цифровых валют обе категории инвесторов должны будут пройти специальное тестирование. Получить статус квалифицированного инвестора можно будет, в том числе, на основании опыта совершения сделок с криптовалютами.

Отдельные нормы начнут действовать с 2027 года

Основная часть закона вступит в силу 1 сентября 2026 года. Отдельные положения начнут действовать позже:

с 1 июля 2027 года — нормы об ограничении денежных переводов и правила работы цифровых депозитариев-нерезидентов;

с 1 сентября 2027 года — технические нормы, регулирующие выпуск и обращение ЦФА, а также требования к номинальным держателям ЦФА и депозитариям.

Для действующих операторов обмена цифровых финансовых активов предусмотрен переходный период — до 1 марта 2027 года.