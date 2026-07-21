«Экономика просит снижения, но цены не разрешают»: эксперты оценили вероятность снижения ключевой ставки 24 июля

24 июля пройдёт очередное заседание Банка России по ключевой ставке . Сейчас ставка находится на уровне 14,25% годовых. Мнение экспертов разделилось: одни ждут дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, другие — сохранения текущей ставки. Аналитики подчеркивают: решение ЦБ покажет, насколько устойчиво замедление инфляции в России.

Ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году: текущий показатель и как он влияет на экономику Что делать с кредитами, вкладами и расходами, когда меняется ключевая ставка, чтобы извлечь максимум выгоды из высокой процентной ставки Читайте также

Эксперты разошлись в прогнозах перед заседанием ЦБ

Часть аналитиков Russian Business ожидает, что Банк России продолжит цикл снижения ключевой ставки. Международный финансовый советник, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова считает наиболее вероятным снижение ставки до 13% годовых.

«Центральный банк РФ уже несколько заседаний подряд проводит курс на постепенное смягчение денежно-кредитной политики, однако сохраняет осторожность, чтобы не допустить повторного ускорения инфляции», — отметила Мария Ермилова.

По её словам, при принятии решения регулятор будет учитывать сразу несколько факторов:

динамику инфляции и инфляционных ожиданий населения и бизнеса;

ситуацию на рынке труда;

темпы кредитования;

потребительскую активность;

бюджетные расходы;

курс рубля.

Член Генерального совета «Деловая Россия» Андрей Глушкин также видит предпосылки для снижения ставки. По его словам, одним из аргументов в пользу смягчения кредитной политики стало заявление Владимира Путина о снижении ставки как о «естественном процессе» в экономике страны.

При этом часть экспертов считает, что Банк России может сохранить ставку на текущем уровне. Основатель и CEO TEV Consulting Елена Требина ожидает, что 24 июля регулятор возьмёт паузу и оставит показатель на уровне 14,25%.

«Мой прогноз: 24 июля ЦБ возьмёт паузу и оставит ставку на уровне 14,25%. Три четверти аналитиков ждут того же. <...> Экономика снижения уже просит, но цены пока не разрешают», — отметила Елена Требина.

Ведущий аналитик АМаркетс Игорь Расторгуев также считает наиболее вероятным сохранение ставки на прежнем уровне, хотя допускает небольшое снижение до 14%.

«Регулятор сейчас действует предельно осторожно и на его позицию влияет целый комплекс взаимосвязанных факторов», — подчеркнул ведущий аналитик АМаркетс Игорь Расторгуев.

Банк России в первую очередь думает о том, «как сделать так, чтобы не навредить»

Несмотря на замедление инфляции, Банк России может не спешить со снижением ставки. Эксперты отмечают, что регулятору важно убедиться в устойчивом снижении роста цен и понять, насколько экономика готова к дальнейшему смягчению политики.

«Для Банка России важнее не разовые ежемесячные показатели, а устойчивая тенденция, подтверждаемая базовой инфляцией и снижением инфляционных ожиданий», — отметила международный финансовый советник, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Эксперты также указывают на изменение деловой активности и ситуации с кредитованием. На снижение темпов роста экономики указывает июльский опрос аналитиков Банка России: прогноз роста ВВП на 2026 год был снижен до 0,6%.

Регулятор будет ориентироваться на устойчивое снижение цен и уменьшение инфляционного давления, отметила квалифицированный финансовый консультант, аккредитованный советник Национальной ассоциации специалистов финансового планирования, кандидат физико-математических наук Юлия Мамасуева отметила, что.

«ЦБ начнёт уверенно снижать ставку тогда, когда увидит, что цены на базовые вещи перестали расти, что люди перестали панически скупать товары в ожидании подорожания и на рынке труда прекратился жёсткий дефицит кадров», — подчеркнула Юлия Мамасуева.

Предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев считает, что резкое снижение ставки может создать дополнительные инфляционные риски.

«В конечном счёте Банк России сейчас играет не в “снизить или не снизить”, а в “как сделать это так, чтобы не навредить”. И в этом контексте даже небольшое движение на 25 б. п. — это не просто технический шаг, а важный сигнал рынку: регулятор видит улучшение ситуации, но остаётся предельно осторожным, потому что цена ошибки в текущих условиях слишком высока», — отметил Денис Астафьев.

К концу года ставка может снизиться до 11–12%

При сохранении текущих тенденций у ключевой ставки есть потенциал для снижения до 11–12% к концу 2026 года, считают аналитики Russian Business. В пользу такого сценария могут говорить дальнейшее замедление инфляции и охлаждение экономики после периода жёсткой денежно-кредитной политики.

При этом часть экспертов ожидает более осторожного снижения — до диапазона 13–14% к концу года. Сторонники этого сценария считают, что ЦБ необходимо убедиться в устойчивости снижения инфляции и сохранить баланс между поддержкой экономики и рисками роста цен.