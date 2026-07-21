Jeland вошёл в топ-10 самых продаваемых марок на авторынке России — спустя всего год после запуска бренда

Jeland вошёл в топ-10 самых продаваемых марок на авторынке России — спустя всего год после запуска брендаВ тройке лидеров рейтинга — Lada, Haval и Tenet
Российский автомобильный бренд Jeland впервые вошёл в десятку самых продаваемых марок новых автомобилей в России. По данным аналитического агентства «Автостат», за неделю с 13 по 19 июля 2026 года компания реализовала 396 машин и заняла десятое место в рейтинге. 20 июля бренд начал продажи нового среднеразмерного кроссовера Jeland J7 стоимостью от 2,85 млн рублей.
За неделю Jeland продал 396 автомобилей
Согласно данным «Автостата», первые три позиции в рейтинге заняли:
- Lada — 6109 проданных автомобилей;
- Haval — 3205 машин;
- Tenet — 2362 автомобиля.
Также больше 1 тыс. автомобилей за неделю продали Geely — 1780 машин и Changan — 1138 автомобилей. Кроме того, в рейтинг вошли Jetour (917 машин), Belgee (879), Toyota (773) и Mazda (696).
Jeland занял десятое место в списке, продав 396 автомобилей за неделю.
Jeland J7 вышел на рынок с ценой от 2,85 млн рублей
20 июля компания начала поставки нового среднеразмерного кроссовера J7 в дилерскую сеть, сообщили в пресс-службе марки. Автомобиль стал второй моделью бренда после кроссовера J6, продажи которого стартовали в России 11 июня 2026 года.
Jeland J7 доступен в версиях с передним и полным приводом. Стоимость переднеприводной модификации составляет 2,85 млн рублей в комплектации «Комфорт» и 3,05 млн рублей в комплектации «Престиж». Версия с полным приводом стоит от 3,35 млн рублей.
Производство кроссовера J7 организовано на заводе «АГР» в петербургских Шушарах по полному циклу. Ранее модель была представлена на российском рынке под брендом Jaecoo.
Кроссовер получил:
- 1,6-литровый турбодвигатель;
- семиступенчатую роботизированную коробку передач;
- мощность 150 л.с. в переднеприводной версии и 186 л.с. в полноприводной;
В базовой комплектации «Комфорт» Jeland J7 доступны:
- 13,2-дюймовый центральный дисплей;
- двухзонный климат-контроль;
- круиз-контроль;
- бесключевой доступ.
В комплектации «Престиж» дополнительно доступны:
- система кругового обзора;
- панорамный люк;
- вентиляция передних сидений;
- электропривод сидений и пятой двери.
Полноприводная версия «Престиж» также получила адаптивный круиз-контроль и системы помощи при движении в полосе и перестроении.
Первым автомобилем бренда стал Jeland J6
До выхода J7 первой моделью новой марки стал кроссовер Jeland J6. Продажи автомобиля стартовали в России 11 июня 2026 года.
Модель получила 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., шестиступенчатую роботизированную коробку передач и передний привод. Объём багажника составляет 480 литров, а при сложенных сиденьях — 1180 литров.
Jeland J6 доступен в трёх комплектациях, стартовая цена модели составляет от 2,19 млн рублей.
Контекст
Jeland стал одним из четырёх совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Помимо него, партнёры развивают бренды Tenet, Tenet Plus и Esteo.
Производство автомобилей Jeland организовано на заводе в Шушарах в Санкт-Петербурге. Ранее на этой площадке работали предприятия General Motors и Hyundai. 3 февраля 2026 года «АГР» официально объявил о начале сборки Jeland. Как сообщили в холдинге, проектная мощность предприятия составляет 100 тыс. автомобилей в год.