В России появился «китаец» за 27,7 млн ₽ — седан Hongqi Guoya будет конкурировать с Aurus и Maybach

В России появился «китаец» за 27,7 млн ₽ — седан Hongqi Guoya будет конкурировать с Aurus и MaybachМаксимальная мощность модели — 476 л.с., скорость — 250 км/ч
На российский рынок вышел люксовый седан Hongqi Guoya стоимостью от 27,7 млн рублей. По данным издания «За рулём», модель стала самым дорогим китайским автомобилем в стране и будет конкурировать в сегменте с Aurus и Mercedes-Maybach. В самой компании отмечают, что автомобиль в первую очередь ориентирован на «лидеров бизнеса и высшее руководство».
Максимальная скорость Hongqi Guoya — 250 км/ч
В базовой комплектации у седана трёхлитровый битурбомотор V6 мощностью 380 л.с., а у старшей модификации — четырёхлитровый V8 на 476 л.с. Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода.
Масса автомобиля составляет почти 3 тонны — больше, чем у большинства седанов. Максимальная скорость — 250 км/ч.
Над внешним видом Hongqi Guoya работал дизайнер Rolls-Royce
Главный дизайнер Hongqi Джайлс Тейлор ранее работал в Rolls-Royce, поэтому во внешности Guoya заметны черты классических премиальных европейских седанов.
В экстерьере дизайнеры сделали акцент на большом количестве хрома. На капоте автомобиля установлена выдвижная фигурка «Дух элегантности» — статуэтка в виде крылатого силуэта с наклоном в 23,5 градуса, что соответствует наклону земной оси.
В интерьере Hongqi Guoya используются мягкая кожа Nappa и отделка из дерева. На заднем сиденье предусмотрены отдельные дисплеи для управления мультимедийной системой и настройками салона, а также кресла с электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и функцией массажа.
За мультимедиа отвечает крупный центральный дисплей. Также в салоне предусмотрен четырёхзонный климат-контроль и система фильтрации воздуха — она задерживает до 96% аллергенов и до 99% вирусов.
Контекст
По итогам первого полугодия 2026 года в России продали 369 новых автомобилей класса люкс. Лидером по продажам стал Rolls-Royce, также в первую тройку вошли Lamborghini и Bentley.
По информации экспертов, продажи новых люксовых машин растут в России каждый месяц с начала года.