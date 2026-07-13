Лидером рынка премиум-авто в России стал китайский VOYAH — стоимость моделей начинается от 5 млн ₽

По итогам первой половины 2026 года китайский бренд VOYAH сохранил первое место в премиальном сегменте российского авторынка, сообщили в пресс-службе компании. За шесть месяцев бренд продал 7810 автомобилей — почти втрое больше, чем годом ранее. Самой востребованной моделью стал кроссовер VOYAH FREE.

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VOYAH удерживает первое место в премиальном сегменте третий месяц подряд

По итогам января-июня бренд VOYAH стал лидером среди всех премиальных автомобильных марок — как официально представленных в России, так и поставляемых по параллельному импорту. Кроме того, VOYAH занял первое место в сегменте гибридов и электромобилей.

За июнь 2026 года автопроизводитель продал 1400 машин. Как отметили в компании, бренд сохраняет лидерство в премиум-сегменте уже третий месяц подряд, а его рыночная доля среди 20 крупнейших премиальных марок достигла 17,8%.

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Кроссовер VOYAH FREE — бестселлер бренда

Модель VOYAH FREE сохранила статус самой продаваемой премиальной модели в России. За первое полугодие продажи кроссовера выросли на 177% год к году — до 6184 автомобилей.

По данным компании, модель также остаётся лидером российского рынка гибридов и электрокаров. Общая доля бренда в этом сегменте выросла до 20,3% — против 15,4% годом ранее.

Контекст

Ранее в агентстве «Автостат» сообщили, что продажи гибридов в России за первое полугодие 2026-го подскочили в 2,3 раза.

Общий объём продаж за первое полугодие составил 30,7 тыс. гибридов. В тройку самых популярных моделей вошли Voyah Free, Evolute i-Space и Geely EX5 EM-i.