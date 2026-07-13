Новые модели «Москвича» почти не продаются — за четыре месяца реализовали лишь 491 автомобиль

Новые модели «Москвича» на базе китайской SAIC — М70 и М90 — почти не продаются, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата». За неполные четыре месяца с момента старта продаж 6 марта реализовали лишь 491 автомобиль. Цена новинок начинается от 2,7 млн рублей.

Основная причина низких продаж — слабое продвижение моделей, считают дилеры

Продажи новых «Москвичей» пока остаются единичными, отметил источник «Ведомостей» среди федеральных дилеров марки. Главными причинами низкого спроса на модели стали высокая цена автомобилей и недостаточное маркетинговое продвижение.

Стоимость новых «Москвичей» зависит от модели и комплектации:

«Москвич М70» — от 2,7 млн в базовой комплектации «Драйв» до 3,2 млн в топовой «Ультра»;

«Москвич М90» — 3,8 млн в единственной версии «Ультимейт».

Источник издания в крупном региональном дилерском холдинге добавляет, что «Москвич» предлагает менее выгодные условия кредитования на свои новые модели по сравнению с конкурентами.

Бестселлером компании остаётся «Москвич 3»

Лидером продаж бренда остаётся «Москвич 3», созданный на базе китайской JAC JS 4. Всего с марта по июнь 2026 года в России было продано 4170 автомобилей бренда, причём 3310 из них — это модель 3 и её электрическая версия 3е.

Когда выходила модель 3, на рынке было относительно пусто, и лояльность покупателей к новым брендам была выше, напоминает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Цены на «Москвич 3» на старте продаж начинались примерно от 2 млн рублей.

Новые модели М70 и М90 относятся к более дорогому сегменту, чем предыдущие модели «Москвича». Сейчас «Москвич» заходит в новый для себя ценовой диапазон, отмечает Сергей Удалов.

Контекст

В текущую линейку «Москвича» входят четыре модели — «Москвич 3», «Москвич 3е», «Москвич 6» и «Москвич 8». Все они созданы на базе автомобилей китайской компании JAC.

В июне «Москвич» объявил о планах запустить производство первого гибридного автомобиля под собственным брендом уже в 2027 году. Новинку планируют представить в сегменте «масс-премиум».

По данным источников «Коммерсанта», для реализации этого проекта компания может отказаться от дальнейшего развития модельного ряда на базе JAC и переключиться на сотрудничество с китайским концерном SAIC, у которого уже есть несколько гибридных моделей.