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Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 15% — лидером сегмента стал Rolls-Royce

В тройку лидеров также вошли Lamborghini и Bentley
16 июля 2026, 14:10
Время прочтения 2 минуты
Мужчина в костюме сидит на заднем сиденье люксового автомобиля
Автомобили
Россия
Автор:
Никита Черников

За первые шесть месяцев 2026 года в России было продано 369 новых автомобилей класса люкс. Как сообщили в агентстве «Автостат», это на 15,3% больше, чем годом ранее. Лидером по продажам стал Rolls-Royce — британский бренд опередил Bentley и Lamborghini.

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С января по июнь в России продали 116 новых автомобилей Rolls-Royce. Второе место занял Lamborghini с результатом 102 машины, третье — Bentley, реализовавший 101 автомобиль.

Также покупатели приобрели 37 Ferrari, 10 Aston Martin и три Maserati.

Самый заметный рост среди лидирующих брендов показал Lamborghini — его продажи увеличились на 41,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Самой продаваемой моделью стал Rolls-Royce Cullinan

Самой востребованной моделью оказался Rolls-Royce Cullinan — за шесть месяцев было продано 86 таких автомобилей. Его ориентировочная стоимость — около 70 млн рублей.

Второе место занял Lamborghini Urus — 85 машин (порядка 40 млн рублей), а третье — Bentley Continental GT — 53 автомобиля (примерно 45 млн рублей).

Также в первую пятёрку вошли Bentley Bentayga с результатом 39 проданных автомобилей и Ferrari Purosangue, продажи которого составили 21 экземпляр.

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Рост продолжился и в июне

Эксперты «Автостата» отмечают: продажи новых люксовых автомобилей растут каждый месяц с начала 2026 года.

Только в июне реализовали 64 машины — это на 6,7% больше, чем за тот же месяц 2025-го.

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