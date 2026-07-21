В России начали продавать праворульный кроссовер Subaru Rex — по цене от 1,08 млн ₽

В России начались поставки компактного кроссовера Subaru Rex — автомобиль привозят в страну из Японии. Как сообщает издание «За рулём», цены на модель стартуют с 1,08 млн рублей. Пока заказать Subaru Rex можно только во Владивостоке.

VOLGA за месяц продала 129 автомобилей: самая популярная модель — флагманский кроссовер K50 за 4,2 млн ₽ Для сравнения: бренд «Москвич» за неполные четыре месяца продал 491 кроссовер Читайте также

В России продают версию с камерой и адаптивным круиз-контролем

Автомобиль создан в рамках партнёрства Toyota, Subaru и Daihatsu и фактически является копией Toyota Raize. За счёт длины 3995 мм Subaru Rex соответствует компактным городским кроссоверам. Под капотом — атмосферный мотор мощностью 87 л. с. и вариатор.

У всех продавцов в России Subaru Rex доступен в комплектации Z — с цифровой приборной панелью, адаптивным круиз-контролем, камерой заднего вида, датчиками парковки, однозонным климат-контролем и подогревом передних сидений, зеркал и заднего стекла.

Subaru Rex оказался дешевле российских машин

Пока заказать Subaru Rex можно только во Владивостоке. Как обратили внимание эксперты издания «За рулём», один из продавцов предлагает автомобиль за 1,08 млн рублей, другой оценивает такую же версию в 1,32 млн рублей, а третий — в 1,83 млн рублей.

Для сравнения: новый «Москвич 3» стоит от 1,6 млн рублей, а универсал Lada Granta Active Cross в максимальной комплектации оценивается в 1,37 млн рублей.